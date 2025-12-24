　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／卑南狂震住戶坐馬桶ing　褲子穿一半急奔驚吐：連滾帶爬

記者許宥孺／台東報導

台東卑南今（24）日發生規模6.1地震，有在地住戶屋內監視器錄下搖晃瞬間，影片錄下民眾尖叫聲，接著桌上的搖錢樹劇烈震動，桌子則被大角度移動，接著住戶嚇得開門奔逃避難，不過監視器卻錄下住戶的褲子只穿一半的尷尬畫面。屋主表示，當時正在上廁所，「突然給我這麼大的地震，真的是連滾帶爬的屁股外露⋯」，底下網友全歪樓，表示影片重點全在屁股了，不過好在屋主平安。

▲台東地震住戶急奔，褲子只穿一半。（圖／翻攝自threads/ssssssssssssssss._.112）

▲台東地震住戶急奔，褲子只穿一半。（圖／翻攝自threads/ssssssssssssssss._.112）

12/22 全台詐欺最新數據

台東地震「19縣市收國家警報」　氣象署：1周內防5.5到6餘震

台東地震「19縣市收國家警報」　氣象署：1周內防5.5到6餘震

根據中央氣象署資料，今天傍晚5時47分台東縣卑南鄉發生芮氏規模6.1地震，震央在台東縣政府北方10.1公里處，深度11.9公里。氣象署表示，除了基隆、金門及馬祖外，全台都有發布國家級警報，研判未來3天至1周有規模5.5至6餘震。

台東地震

