快訊／卑南狂震住戶坐馬桶ing　褲子穿一半急奔驚吐：連滾帶爬

記者許宥孺／台東報導

台東卑南今（24）日發生規模6.1地震，有在地住戶屋內監視器錄下搖晃瞬間，影片錄下民眾尖叫聲，接著桌上的搖錢樹劇烈震動，桌子則被大角度移動，接著住戶嚇得開門奔逃避難，不過監視器卻錄下住戶的褲子只穿一半的尷尬畫面。屋主表示，當時正在上廁所，「突然給我這麼大的地震，真的是連滾帶爬的屁股外露⋯」，底下網友全歪樓，表示影片重點全在屁股了，不過好在屋主平安。

▲台東地震住戶急奔，褲子只穿一半。（圖／翻攝自threads/ssssssssssssssss._.112）

