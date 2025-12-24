60年一遇！2026「赤馬紅羊劫」5生肖最慘　注意事項一次看

▲2026年並非普通的馬年，而是長達60年才出現一次的「丙午赤馬年」。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

2026年是60年一遇的「赤馬紅羊劫」，歷史記載每逢赤馬紅羊劫將伴隨動亂。對此，塔羅牌老師艾菲爾透露，明年將迎來奔騰熱烈、充滿變數的赤馬年，雖然太歲星君坐鎮南疆，流年火氣極盛，為整體環境帶來積極的動力，但也隱藏著急躁與衝突的因數，而在這個運勢起伏的年份裡，有5個生肖的運程將受到太歲星磁場的直接影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

1、生肖馬：值太歲、刑太歲

午午自刑，是命理學中的本命年「值太歲」。就像自己與自己打架，內心戲特別多，情緒如同野馬奔騰，難以駕馭。這股自刑的力量，讓屬馬的朋友在熱鬧的外表下，承受著壓力倍增與心緒反覆的巨大內耗。

屬馬者明年要避免「賭氣」與「衝動」，不宜憑一時意氣做出辭職、投資或情感上的重大決定。處理人際關係時，話到嘴邊留三分，少爭執、多包容，避免因小事被自刑能量引發官非口舌。

健康方面，丙午年火氣極旺，屬馬者應特別留意心血管系統、高血壓及眼睛健康。情緒壓力是引發疾病的根源，務必管理好內心的小劇場，多進行深呼吸、冥想，避免過度勞累導致心神耗竭。

2、生肖鼠：沖太歲

子午相沖，水火交戰，代表著最強烈的變動與衝擊。屬鼠的朋友就像站在一場洪水的中央，無論工作、家庭或情感，都可能出現突如其來的轉折或必須面對的搬遷變動。這是一種環境逼迫你必須離開舒適圈的考驗。

建議以動制動，主動規劃變動，與其被動接受衝擊，不如主動求變。若有換工作、搬家、旅行的計畫，不妨提前執行，將「沖」的力量化為突破的助力。謹記「不熟不投」，避免大額投資或草率轉職，防止財來財去。

健康方面，關注水火失衡帶來的問題，例如腎臟、泌尿系統（水）與心血管、眼睛（火）。沖太歲年也容易有意外血光或跌打損傷，外出尤其需注意交通安全，避免熬夜與過度勞累。

3、生肖牛：害太歲

醜午相害，屬於暗害、阻礙之象。屬牛的朋友本年可能感覺「處處不順，小人作祟」。就像走路時總有隱形的絆腳石，合作關係容易破局、計畫常遇莫名阻力，或遭受背後流言蜚語中傷，讓人有口難辯。

明年要注意人際關係，與人合作、簽訂契約時，務必白紙黑字、條款清晰。避免過度信任，與人保持適當距離，切記「多做事，少說話」，保持低調，不給小人可乘之機。凡事留個心眼，防人之心不可無。

健康方面，需特別注意腸胃與消化系統，壓力容易導致飲食不規律或情緒性進食，引發消化不良、胃病等。保持規律的作息，並透過適度運動或靜坐來排解積壓的怨氣。

4、生肖兔：破太歲

卯午相破，象徵著破壞、耗損。這股力量會讓屬兔的朋友感到凡事「功虧一簣」、「差臨門一腳」。無論是計畫延宕、人際爭執導致感情破裂，或是合作夥伴關係上的金錢糾紛，都容易給人一種付出與收穫不對等的失落感。

明年須注意謹慎處理金錢，不宜替人作保，避免大額借貸，凡涉及財務往來，務必耐心處理細節，預留備用金。感情與人際關係上，要多聽少說，避免口舌爭鋒，學會放下不必要的執著。

健康方面，肝臟與眼睛是重點，火氣旺容易傷肝，需注意肝火過旺導致的失眠、頭痛及眼睛乾澀、疲勞。避免過度用眼與情緒壓抑，保持心情開朗，因為情緒是破太歲的引爆點。

5、生肖雞：破太歲（或害／刑太歲）

午酉相破／相害／相刑（火金相克）是一個五行衝突明顯的組合。火旺金弱，代表屬雞的朋友容易在職場或社交中與人爭執，或感到自身能力被壓制、束縛。這股力量讓人心浮氣躁，容易因為溝通不當而引發嚴重的後果。

明年建議保持謙和、減少衝突，在團隊合作或與上級溝通時，切記「剛則易折」。遇事應保持柔軟和彈性，避免鋒芒過露，以免招來嫉妒或工作上的阻力。本年也須防範因合同、檔上的疏漏而產生麻煩。

健康方面，火金相克，代表呼吸系統、氣管、肺部容易受損。避免火氣過旺，少吃辛辣、刺激性食物，注意空氣品質。皮膚也容易出現過敏、發炎等症狀。

延伸閱讀

▸ 蛀牙真的會傳染！情侶不敢接吻 醫師曝真相：交換8千萬個細菌

▸ 彰基文字獄2／陳穆寬證據大翻車！中國醫出面打臉 他二審逆轉勝

▸ 原始連結