【廣編】冬季「斷崖式衰老」來襲！專家揭關鍵：EOB686精準傳導成為新解方

圖、文／朝和生醫提供

寒冬來襲，許多人以為肌膚只是乾一點，卻不知道老化早已在無聲中全面啟動。專家警告，冬季是肌膚「加速老化」的高風險期，許多看似不起眼的徵兆，其實正是老化全面啟動的警訊，往往發生在毫無察覺之間。

醫師指出，低溫會讓油脂分泌急凍，支撐肌膚彈性的關鍵結構逐漸脆化，就如同被冰凍的橡皮筋，外表看似完整，內部卻早已脆化，甚至可能在短短一個冬天內，讓外貌出現「斷崖式老化」，年齡感瞬間暴增。

專家指出，冬季肌膚問題的關鍵不在表層，而在結構性損傷。傳統外用保養品吸收率有限，難以真正觸及受損核心。隨著生醫科技進步，保養概念已從「補充」邁向「精準傳導」。外泌體技術因具備細胞間溝通能力，成為近年備受關注的研究方向。

外泌體傳導領域權威—台大沈湯龍教授表示，外泌體為細胞主動分泌的奈米級囊泡，在生醫研究領域中被視為重要的訊息傳遞媒介。近期以EOB686為核心所發展的外泌體相關應用，在傳導效率與結構穩定性方面已引起學界關注，顯示該領域具備未來發展潛力。

看準冬季保養需求，世紀民生（5314）旗下朝和生醫推出搭載EOB686專利技術的「雪肌泌」，主打由內而外的精準保養概念。結合日本頂級蠶絲蛋白、冰晶番茄與玻尿酸，協助改善冬天肌膚的狀態，支持日常營養攝取與維持良好膚況，搭配規律作息與基礎保養使用。