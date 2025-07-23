　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

朝和生醫帶動「吃的外泌體」熱潮！「維股泌、雪肌泌」滿足熟齡與愛美族群需求

▲▼朝和生醫「雪肌泌」、「維股泌」產品發表記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲「朝和生醫」在上曜集團總裁張祐銘（左二）與朝和生醫董事長張碩文（右二）領軍下，推出台灣首創導入「食用級外泌體」的保健品「雪肌泌」、「維股泌」，近日亦邀請人氣女星田中千繪（右一）與金曲歌王翁立友（左一）擔任代言人。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者萬玟伶／台北報導

在醫療與保健科技快速演進的今天，「外泌體」已成為全球生技與抗老化領域的關鍵焦點。「外泌體」被譽為細胞之間的快遞員，能攜帶蛋白質、mRNA、DNA等物質，交付給需要這些養分的細胞，目前研究也發現，外泌體對於修復組織、調節免疫與保養抗老等環節有一定助益，且展現出驚人潛力。隨著科技突破，這項應用於再生醫學與幹細胞治療的高端技術，也正逐步走入日常保健市場。

由上曜集團總裁張祐銘領軍的世紀民生（5314），旗下生技品牌「朝和生醫」近期推出兩款重量級保健品「雪肌泌」、「維股泌」，即是台灣首見正式導入「食用級外泌體」技術的保健食品。據悉，產品自開賣以來便創下驚人佳績，截至目前已廣受20萬消費者的肯定，並成為今年保健品市場最受矚目的話題之作。

▲▼朝和生醫「雪肌泌」、「維股泌」產品發表記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲「雪肌泌」與「維股泌」，是台灣首見正式導入「食用級外泌體」技術的保健食品。品牌表示，產品自開賣以來便創下驚人佳績，截至目前已廣受20萬消費者的肯定，並成為今年保健品市場最受矚目的話題之作。

首創「食用級外泌體」　
朝和生醫打造台灣保健新典範
張祐銘創辦「朝和生醫」之際曾表示，「我們不做裝飾品式的保健食品，只有真正吃了有感、對身體有幫助的產品，我們才會推出給消費者。」也因此，朝和生醫在產品設計上始終以「堅持有效、有感」為原則，「雪肌泌」與「維股泌」即搭載來自德國專利EOB686技術。張祐銘解釋，「過去醫界提到的外泌體，主要是來自於動物成分，需要在醫師指導下以『注射』方式使用，不是一般人能輕易接觸的。我們此次研發導入的是食用級外泌體，直接做成『吃的』保健食品，讓民眾在家就能輕鬆補充，真正落實日常保養。」

張祐銘強調，「朝和生醫所使用的食用級外泌體是採用植粹來源，由於植物細胞的穩定性本來就比動物細胞來得好掌控、不易變異，所以在使用上也更加安心。我們選用的原料包括靈芝、積雪草、高麗菜與人參，再透過益生菌發酵與專利技術，萃取出高濃度外泌體成分。確保消費者一天的服用量，就能攝取到高達100億顆等級的外泌體，達到內外有感、效果穩定的健康補給！」

▲▼朝和生醫「雪肌泌」、「維股泌」產品發表記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲在上曜集團總裁張祐銘的堅持下，朝和生醫導入食用級外泌體專利技術，推出真正「吃了有感」的保健品，讓日常保養不再遙不可及，輕鬆即可實踐居家健康管理。

張祐銘也幽默比喻，「外泌體就像是GPS導彈，它會主動偵測我們身體中哪個細胞需要哪一種養分，並且準確地把包裹好的營養送到正確的位置。過去我們吃保健食品，有點像是天女散花，一口氣補充很多營養素，但這些成分會不會真正被吸收到細胞裡，或者送到身體真正需要的地方，其實不一定。而外泌體的出現，就打破了這個盲點，讓補充的營養直達關鍵組織，提高整體吸收率與使用效率！」

田中千繪、翁立友合體代言　
雪肌泌＋維股泌實證「內外有感」
朝和生醫目前推出的兩款、採用外泌體專利技術的代表作，其中「雪肌泌」添加高達6,700mg的膠原蛋白，結合高純度蠶絲蛋白、玻尿酸與冰晶番茄萃取物，再搭配專利EOB686，全面提升肌膚修護力，可說是為了追求肌膚光采與身體平衡的愛美族群量身打造。「維股泌」則鎖定中高齡者以及長時間處於勞動狀態的族群，成分包括UC-II與葡萄糖胺，搭配外泌體技術提升吸收效率，保養關節骨骼、支撐日常活動力，實現全方位的行動支持與保養體驗。

令人驚喜的是，「雪肌泌」與「維股泌」此次也邀請人氣女星田中千繪與金曲歌王翁立友擔任代言人。近日在記者會上，氣色絕佳的田中千繪大方表示，「服用了『雪肌泌』後真的讓我內外有感！」翁立友也談到，「過去因為演出工作密集，長時間需要站立表演，久了真的吃不消，加上媽媽年紀大了，也不想接觸注射式治療，這次接觸到『吃的外泌體』，讓我和媽媽都感受到格外有感的效果。」兩人雖然代言不同產品，但言談中皆表達對於外泌體科技的高度肯定。

▲▼朝和生醫「雪肌泌」、「維股泌」產品發表記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼朝和生醫「雪肌泌」、「維股泌」產品發表記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼田中千繪（右一）與翁立友（左一）攜手代言「朝和生醫」新作，近日於記者會上，與上曜集團總裁張祐銘（右二）、朝和生醫董事長張碩文（左二） 一同親證「雪肌泌」與「維股泌」的內外有感體驗，現場力挺食用級外泌體科技。

▲▼朝和生醫「雪肌泌」、「維股泌」產品發表記者會。（圖／記者周宸亘攝）

一場大病讓他「從營建、電子業跨入生技圈」　
以專利技術翻轉市場未來版圖
張祐銘過去長期投身營建與電子業領域，工作忙碌、身體長期過勞，直到兩年前突發重病才被迫停下腳步。「我領悟到，不管賺了多少錢，健康就是人生數字前面的那個『1』，唯有它存在，後面賺的『0』才會有意義。」這段經歷讓他重新思考生命與健康的價值，也成為創辦朝和生醫的起點。

他欣慰道，如今朝和生醫作為上市公司世紀民生旗下的健康事業，今年的保健品營收已占集團六成以上，並持續穩健成長。「未來除了掛牌計劃，我們也將持續積極研發『葉黃素外泌體』、『益生菌外泌體』，針對『血糖控制』與『體重管理』等產品，並且全面導入EOB686專利技術。」張祐銘也期待透過食用級外泌體獨家專利技術，在保健品市場樹立創新典範，致力成為台灣生技保健走向國際的關鍵推手。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 9464 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯文哲聲請726戒護投票　最高行政法院將開庭審理
全台最大星巴克搶先看！　24小時營業
大谷翔平36轟兩分砲！連4戰轟出日本紀錄
童子賢控捐7000萬遭威脅轉一手　花蓮縣府3聲明回擊：不排除
新熱帶低壓與范斯高「交互作用」　粉專曝2走法：可能離台灣較近
蔡依林罕公開感情現況：很滿足！　爆秘戀彭于晏露面全說了
快訊／吳姍儒踩劉宇寧照片「發聲道歉了」！
快訊／恐怖瞬間曝光！國光客運嚴重車禍　第一排乘客死亡
直擊／三上悠亞告白「最愛台灣」！　突曝10月「重磅喜訊」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】田中千繪×翁立友夢幻合體代言　朝和生醫發表全台首款「吃的外泌體」雪肌泌×維股泌

喵星人長骨刺跳不起來　再生醫療幫牠重拾活力「抓貓抓板、撒嬌」

2025上半年漫畫熱銷榜！《灌籃高手》掀回憶殺　《我獨自升級》韓漫崛起

朝和生醫帶動「吃的外泌體」熱潮！「維股泌、雪肌泌」滿足熟齡與愛美族群需求

【廣編】PowerView® Gen 3現已支援Matter智慧家庭標準

速食店「周三限定優惠」開搶！　肯德基咔啦雞腿堡買1送1

饗賓新品牌「URBAN PARADISE」7/25開幕！精品餐酒Buffet衝擊你的味蕾

藝人網紅們掀起髮香洗護熱潮！ELASTINE胺基酸超導滲透修護力　立即撫平毛躁喚回髮絲彈潤柔亮

勞動部要求停止片面降薪　Uber Eats：此次調整目的絕非調降

德克士聯名味全龍　4大分享餐下殺65折

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

【三流乘客？】台中婦遲到還要求閃人孔蓋！遭拒載怒嗆「三流司機」

【搭計程車竟成末路】餐敘後返家遇死劫　灑水車撞擊男斷氣

台電李元瀚捐贈眼角膜遺愛人間！百名醫護列隊鞠躬送最後一程

【這風太強啦】貴賓犬直接被吹成三角形！

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

2025上半年漫畫熱銷榜！《灌籃高手》掀回憶殺　《我獨自升級》韓漫崛起

朝和生醫帶動「吃的外泌體」熱潮！「維股泌、雪肌泌」滿足熟齡與愛美族群需求

【廣編】PowerView® Gen 3現已支援Matter智慧家庭標準

速食店「周三限定優惠」開搶！　肯德基咔啦雞腿堡買1送1

饗賓新品牌「URBAN PARADISE」7/25開幕！精品餐酒Buffet衝擊你的味蕾

藝人網紅們掀起髮香洗護熱潮！ELASTINE胺基酸超導滲透修護力　立即撫平毛躁喚回髮絲彈潤柔亮

勞動部要求停止片面降薪　Uber Eats：此次調整目的絕非調降

德克士聯名味全龍　4大分享餐下殺65折

大暑速食優惠懶人包！　麥當勞薯條買1送1、摩斯紅茶10元

【廣編】漢堡王凝聚美味查克拉　火影華堡、雞排堡全新感受突破粉絲忍術

2025下半年吉他音樂盛宴：國際大師接力演出　指彈風暴席捲全台

蔡依林親揭演唱會新進度！　新專輯「0抒情歌」暗藏女團夢

台南警遭控闖民宅關監視器搜索　彰化屋主：1兩黃金不見了

台船承造財政部關務署100噸級巡緝艇2艘　舉行安放龍骨典禮

柯文哲聲請726戒護投票　最高行政法院明開庭審理

焚香呼喚快回來！工程老闆一家遊屏東　他落海失蹤24小時未尋獲

聲音照相＋AI助攻！　台南取締噪音車效率飆升八成年罰破200萬

縱谷即時影像大躍進！再增2處景點升級4K畫質　有現場收音

台綜藝主持費內幕！1集50萬剩個位數 正妹通告費5千要偷笑：電視圈已死

喬任梁出道18年！父穿「兒生前最愛的粉色」掃墓：仍不習慣沒有你的四季

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

消費熱門新聞

饗賓新品牌「URBAN PARADISE」7/25開幕

網怨麥當勞「外送杯蓋變紙封膜」飲料超會灑　實測結果曝光

大暑速食優惠懶人包

勞動部要求停止片面降薪　Uber Eats：此次調整目的絕非調降

太有哏必買！父親節送禮不再無聊

「漢堡王X火影忍者」聯名明天開跑

速食店周三限定優惠開跑

爸爸還在用十年前的刮鬍刀？父親節送他最好的「百靈9系PRO旗艦電鬍刀禮盒」

頂呱呱聯名《湯姆貓與傑利鼠》開箱

全家「一日限定」咖啡最低6折　小7推法式甜點搭水果冰磚美式

過敏家庭必看！比塵蟎更難察覺的空氣殺手「隱形甲醛」靠空氣清淨機徹底分解

2025上半年漫畫熱銷榜！《灌籃高手》掀回憶殺

東方焙茶靈感X西方威士忌工藝！陳柏霖風格演繹

2大速食店新品搶先看

更多熱門

相關新聞

朝和生醫參展2025亞洲生技大展

朝和生醫參展2025亞洲生技大展

生技研發公司朝和生醫將於7月24日至27日參與「2025亞洲生技大展BIO Asia Taiwan」，於南港展覽館一館設置展位，展出旗下最新外泌體應用成果，並提供代工合作諮詢服務，邀請各界一同深入了解外泌體在健康產業中的未來潛力。

朝和生醫發表首款「吃的外泌體」

朝和生醫發表首款「吃的外泌體」

田中千繪「空運芒果到日本」　一口就像回台灣

田中千繪「空運芒果到日本」　一口就像回台灣

朝和生醫首度參展「女子月月有特展」

朝和生醫首度參展「女子月月有特展」

超導賦活雙金萃　雙相逆齡黑科技

超導賦活雙金萃　雙相逆齡黑科技

關鍵字：

朝和生醫外泌體食用級外泌體食品級外泌體上曜集團雪肌泌維股泌田中千繪翁立友

讀者迴響

熱門新聞

台灣版紅姐！　大尺度「雙北薇妹」吃遍鮮肉還外流

車門打開摔出遭8車輾成碎屍　國道死者身分曝

「血一路往後流」國光號內部畫面曝光

準颱風范斯高直衝東北外海！周末天氣曝

快訊／川普宣布：日本關稅降至15％

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

臨演女兒遭12人性侵！母淚訴：是警察殺了她

LINE「16款免費貼圖」限時下載！

二寶爸抱1歲兒直墜B1　機械車位奪命驚悚畫面曝

吳宗憲爆開戰S家！

明可能三颱共舞　最新預報路徑曝

「南京紅姐」素顏照曝光！　千人斬震撼全球還留金句

吳姍儒把劉宇寧頭像踩地上

趕1人用餐客走！名店惹議「燒到市政府出手」

樂天女孩嘎琳夜奔商辦大樓　行李箱一推消失3天

更多

最夯影音

更多

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面