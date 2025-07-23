朝和生醫帶動「吃的外泌體」熱潮！「維股泌、雪肌泌」滿足熟齡與愛美族群需求

▲「朝和生醫」在上曜集團總裁張祐銘（左二）與朝和生醫董事長張碩文（右二）領軍下，推出台灣首創導入「食用級外泌體」的保健品「雪肌泌」、「維股泌」，近日亦邀請人氣女星田中千繪（右一）與金曲歌王翁立友（左一）擔任代言人。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者萬玟伶／台北報導

在醫療與保健科技快速演進的今天，「外泌體」已成為全球生技與抗老化領域的關鍵焦點。「外泌體」被譽為細胞之間的快遞員，能攜帶蛋白質、mRNA、DNA等物質，交付給需要這些養分的細胞，目前研究也發現，外泌體對於修復組織、調節免疫與保養抗老等環節有一定助益，且展現出驚人潛力。隨著科技突破，這項應用於再生醫學與幹細胞治療的高端技術，也正逐步走入日常保健市場。

由上曜集團總裁張祐銘領軍的世紀民生（5314），旗下生技品牌「朝和生醫」近期推出兩款重量級保健品「雪肌泌」、「維股泌」，即是台灣首見正式導入「食用級外泌體」技術的保健食品。據悉，產品自開賣以來便創下驚人佳績，截至目前已廣受20萬消費者的肯定，並成為今年保健品市場最受矚目的話題之作。

▲「雪肌泌」與「維股泌」，是台灣首見正式導入「食用級外泌體」技術的保健食品。品牌表示，產品自開賣以來便創下驚人佳績，截至目前已廣受20萬消費者的肯定，並成為今年保健品市場最受矚目的話題之作。

首創「食用級外泌體」

朝和生醫打造台灣保健新典範

張祐銘創辦「朝和生醫」之際曾表示，「我們不做裝飾品式的保健食品，只有真正吃了有感、對身體有幫助的產品，我們才會推出給消費者。」也因此，朝和生醫在產品設計上始終以「堅持有效、有感」為原則，「雪肌泌」與「維股泌」即搭載來自德國專利EOB686技術。張祐銘解釋，「過去醫界提到的外泌體，主要是來自於動物成分，需要在醫師指導下以『注射』方式使用，不是一般人能輕易接觸的。我們此次研發導入的是食用級外泌體，直接做成『吃的』保健食品，讓民眾在家就能輕鬆補充，真正落實日常保養。」

張祐銘強調，「朝和生醫所使用的食用級外泌體是採用植粹來源，由於植物細胞的穩定性本來就比動物細胞來得好掌控、不易變異，所以在使用上也更加安心。我們選用的原料包括靈芝、積雪草、高麗菜與人參，再透過益生菌發酵與專利技術，萃取出高濃度外泌體成分。確保消費者一天的服用量，就能攝取到高達100億顆等級的外泌體，達到內外有感、效果穩定的健康補給！」

▲在上曜集團總裁張祐銘的堅持下，朝和生醫導入食用級外泌體專利技術，推出真正「吃了有感」的保健品，讓日常保養不再遙不可及，輕鬆即可實踐居家健康管理。

張祐銘也幽默比喻，「外泌體就像是GPS導彈，它會主動偵測我們身體中哪個細胞需要哪一種養分，並且準確地把包裹好的營養送到正確的位置。過去我們吃保健食品，有點像是天女散花，一口氣補充很多營養素，但這些成分會不會真正被吸收到細胞裡，或者送到身體真正需要的地方，其實不一定。而外泌體的出現，就打破了這個盲點，讓補充的營養直達關鍵組織，提高整體吸收率與使用效率！」

田中千繪、翁立友合體代言

雪肌泌＋維股泌實證「內外有感」

朝和生醫目前推出的兩款、採用外泌體專利技術的代表作，其中「雪肌泌」添加高達6,700mg的膠原蛋白，結合高純度蠶絲蛋白、玻尿酸與冰晶番茄萃取物，再搭配專利EOB686，全面提升肌膚修護力，可說是為了追求肌膚光采與身體平衡的愛美族群量身打造。「維股泌」則鎖定中高齡者以及長時間處於勞動狀態的族群，成分包括UC-II與葡萄糖胺，搭配外泌體技術提升吸收效率，保養關節骨骼、支撐日常活動力，實現全方位的行動支持與保養體驗。

令人驚喜的是，「雪肌泌」與「維股泌」此次也邀請人氣女星田中千繪與金曲歌王翁立友擔任代言人。近日在記者會上，氣色絕佳的田中千繪大方表示，「服用了『雪肌泌』後真的讓我內外有感！」翁立友也談到，「過去因為演出工作密集，長時間需要站立表演，久了真的吃不消，加上媽媽年紀大了，也不想接觸注射式治療，這次接觸到『吃的外泌體』，讓我和媽媽都感受到格外有感的效果。」兩人雖然代言不同產品，但言談中皆表達對於外泌體科技的高度肯定。

▲▼田中千繪（右一）與翁立友（左一）攜手代言「朝和生醫」新作，近日於記者會上，與上曜集團總裁張祐銘（右二）、朝和生醫董事長張碩文（左二） 一同親證「雪肌泌」與「維股泌」的內外有感體驗，現場力挺食用級外泌體科技。

一場大病讓他「從營建、電子業跨入生技圈」

以專利技術翻轉市場未來版圖

張祐銘過去長期投身營建與電子業領域，工作忙碌、身體長期過勞，直到兩年前突發重病才被迫停下腳步。「我領悟到，不管賺了多少錢，健康就是人生數字前面的那個『1』，唯有它存在，後面賺的『0』才會有意義。」這段經歷讓他重新思考生命與健康的價值，也成為創辦朝和生醫的起點。

他欣慰道，如今朝和生醫作為上市公司世紀民生旗下的健康事業，今年的保健品營收已占集團六成以上，並持續穩健成長。「未來除了掛牌計劃，我們也將持續積極研發『葉黃素外泌體』、『益生菌外泌體』，針對『血糖控制』與『體重管理』等產品，並且全面導入EOB686專利技術。」張祐銘也期待透過食用級外泌體獨家專利技術，在保健品市場樹立創新典範，致力成為台灣生技保健走向國際的關鍵推手。