　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

冬季合歡山氣勢磅礡　四大步道皆為欣賞雲海最佳地點

▲合歡山冬季雲海景象壯闊。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

▲合歡山冬季雲海景象壯闊。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

時序漸入深冬，合歡山森林遊樂區常可見到風起雲湧的壯觀景象，搭配層層山巒，有如潑墨山水畫，也是秋冬之際遊客最愛捕捉的美景，林業保育署南投分署歡迎國人來合歡山親身體驗。

南投分署指出，合歡山森林遊樂區位處四周高山環繞的雲霧盛行帶，大甲溪與立霧溪兩股上升氣流交會，風勢強勁且攜帶大量水氣，園區內合歡東峰、尖山、主峰、石門山等步道，均是欣賞雲海最佳地點。

▲冬季賞雲海首選合歡山。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲冬季賞雲海首選合歡山。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署建議遊客可放慢腳步、悠閒走在步道上，近距離觀察高山動植物，恣意享受山嵐環繞，等待傍晚之際絢麗夕陽及翻湧的雲海登場，接著再欣賞寧靜夜晚透澈明亮的星空，享受不同時刻的合歡山。

南投分署提醒，冬季山區氣溫低，上山遊客請注意保暖措施，並依循步道路徑攀登、勿走捷徑，以確保自身安全，同時切勿亂丟垃圾、維護高山生態，相關旅遊訊息可於台灣山林悠遊網(http://recreation.forest.gov.tw/)或合歡山國家森林遊樂區訂房網站(https://booking.taiwantravelmap.com/user/booking.aspx?m=1156)查詢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台北跨年　首波卡司公布
青山王祭「電眼女警」12秒執勤片曝　超高顏值吸萬人按讚
快訊／李玉璽宣布結婚！　甜娶大6歲許允樂
快訊／花300元中2.17億　買法曝光
魏如萱遭爆「開小帳護愛小21歲嫩男友」　公司揭真相
胃鏡、大腸鏡都做過　血糖微異常竟是癌症末期
國手尪「廁所亂搞好友妻」！　安歆澐怒揭小三真面目

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

金門觀光處「放生」交通告示標線？石永城議員怒轟：危害行人安全

找回台南觀光經濟　陳亭妃拋「五大觀光軸」藍圖串聯山海人文與商圈產業

台南京都交流滿4年　「2025陶藝台日交流展」總爺藝文中心開幕

智慧滅菌接軌國際　7國專家齊讚屏東榮總亞洲典範

為生命最後一程把關　東港安泰醫院+高雄榮總培育安寧醫師

冬季合歡山氣勢磅礡　四大步道皆為欣賞雲海最佳地點

控油、減鈉、多纖、少加工　冬季吃鍋進補掌握四原則暖胃不傷身

人均負債降至2.1萬元　台南負債年減率冠六都、智慧稅務獲國際大獎

「帥」過頭變超貴！白河警抓改管又掛假牌　車主慘吞8.7萬罰單

台南市打詐、救災表現亮眼　警消2人獲選行政院模範公務人員

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

黏人球蟒不甘寂寞鑽媽被窩　慢速移動上床要一起睡！

卓揆指韓國瑜「無視憲法」！　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

賴清德：年金制度不該走回頭路　更不該把破產風險推給下一代承擔

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

金門觀光處「放生」交通告示標線？石永城議員怒轟：危害行人安全

找回台南觀光經濟　陳亭妃拋「五大觀光軸」藍圖串聯山海人文與商圈產業

台南京都交流滿4年　「2025陶藝台日交流展」總爺藝文中心開幕

智慧滅菌接軌國際　7國專家齊讚屏東榮總亞洲典範

為生命最後一程把關　東港安泰醫院+高雄榮總培育安寧醫師

冬季合歡山氣勢磅礡　四大步道皆為欣賞雲海最佳地點

控油、減鈉、多纖、少加工　冬季吃鍋進補掌握四原則暖胃不傷身

人均負債降至2.1萬元　台南負債年減率冠六都、智慧稅務獲國際大獎

「帥」過頭變超貴！白河警抓改管又掛假牌　車主慘吞8.7萬罰單

台南市打詐、救災表現亮眼　警消2人獲選行政院模範公務人員

酒駕奪命釀23歲清潔員身亡　時力籲酒駕初犯應強制裝設酒精鎖

金門觀光處「放生」交通告示標線？石永城議員怒轟：危害行人安全

李千娜出道18年首唱臺北跨年！　高爾宣、U:NUS齊聚預告表演內容

揭藍白立委刪北士科電網預算　綠議員：蔣萬安配套措施是什麼？

好市多牛肉泛「詭異紫光」她嚇歪！　專家吐變色真相

助理費除罪化公聽會　學者籲制度化管理、確保助理權利義務

快訊／台股收盤下跌11.49點　台積電跌5元至1430

國營事業唯一　港務公司二度榮獲「親子天下友善家庭職場獎」

藍營要推助理費除罪化、緩刑犯可參選、連署賄選不罰　綠批貪汙五法

快訊／從次輪無名小將到「新紐約之王」　布朗森成就NBA盃首冠榮耀

【黃國昌涉貪大破口？】遭爆金主坦承匯款1000萬至凱思國際

地方熱門新聞

夜貓子友善政策市圖總館深夜開放供青年與考生使用

元智外籍生迎耶誕　用英語與文化點亮偏鄉學子

AI智慧結合青年行動台南市政治理注入新動能、展望2026更好

崑大視傳系橫掃美國IDA國際設計賽9大獎

迎接2026年　Xpark推出新春《海洋摺學家作品展》

白河警抓改管又掛假牌車主慘吞8.7萬罰單

南投縣合作事業補助作業要點明年1／1實施

噍吧哖文化園區驚現「不明生物體」原來是「糖甘」亮相

陳亭妃拋市政願景台南不只拚高科技也要讓傳統產業走得遠

酒駕追撞奪命台南市警溯源刨根除「醉」犯

台南市打詐、救災表現亮眼警消2人獲選行政院模範公務人員

台南市消防局長交接楊宗林宣誓就職黃偉哲期許消防使命接棒傳承

人均負債降至2.1萬元台南負債年減率冠六都

推動「吃在地、惜食材、愛地球」黃偉哲與學童共享台灣鯛午餐

更多熱門

相關新聞

專家教你改善冬季生理期異味

專家教你改善冬季生理期異味

生理期的異味總讓人尷尬困擾，其實經血本身多為淡淡的鐵鏽味，較明顯的氣味多源自經血在溫濕環境中與細菌結合後的味道；而冬季衣物包覆度較高，易使私密處長時間處於悶濕狀態，氣味被放大的機會也隨之增加。為此愛康也提出有效預防經期異味的 6 大重點，讓冬天生理期也能自在度過。

合歡山「撞見最醜陋流星雨」　全場喊悲哀：台灣人素質

合歡山「撞見最醜陋流星雨」　全場喊悲哀：台灣人素質

「雙子座流星雨」今晚登場　觀賞條件佳「每小時可見100顆」

「雙子座流星雨」今晚登場　觀賞條件佳「每小時可見100顆」

美麗金山走跑千人響應　跑出壯闊山海氣勢

美麗金山走跑千人響應　跑出壯闊山海氣勢

涼麵加熱更超吃！超商店員激推「加熱10秒就好」

涼麵加熱更超吃！超商店員激推「加熱10秒就好」

關鍵字：

冬季合歡山雲海

讀者迴響

熱門新聞

林瑞陽長子爆「接手300壯士」債務曝

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

快訊／夏于喬懷孕了！結婚6年曬超音波宣布當媽

朱孝天批F4歌不符審美　張震嶽喊他「脫隊F1」駁：很好聽

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

雨神準備long stay　「下最大」地區曝

賓士男撞死23歲女　獲救後一句話險遭圍毆

押寶台積電翻車？南科農地1.4億成交　地主持有3年認賠逾2千萬

「最會推責任」星座Top3！

葉全真EMBA同學變戀人

金賽綸生前錄音檔鑑定結果曝光！

更多

最夯影音

更多
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面