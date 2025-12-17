冬季合歡山氣勢磅礡　四大步道皆為欣賞雲海最佳地點

▲合歡山冬季雲海景象壯闊。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

時序漸入深冬，合歡山森林遊樂區常可見到風起雲湧的壯觀景象，搭配層層山巒，有如潑墨山水畫，也是秋冬之際遊客最愛捕捉的美景，林業保育署南投分署歡迎國人來合歡山親身體驗。

南投分署指出，合歡山森林遊樂區位處四周高山環繞的雲霧盛行帶，大甲溪與立霧溪兩股上升氣流交會，風勢強勁且攜帶大量水氣，園區內合歡東峰、尖山、主峰、石門山等步道，均是欣賞雲海最佳地點。

南投分署建議遊客可放慢腳步、悠閒走在步道上，近距離觀察高山動植物，恣意享受山嵐環繞，等待傍晚之際絢麗夕陽及翻湧的雲海登場，接著再欣賞寧靜夜晚透澈明亮的星空，享受不同時刻的合歡山。

南投分署提醒，冬季山區氣溫低，上山遊客請注意保暖措施，並依循步道路徑攀登、勿走捷徑，以確保自身安全，同時切勿亂丟垃圾、維護高山生態，相關旅遊訊息可於台灣山林悠遊網(http://recreation.forest.gov.tw/)或合歡山國家森林遊樂區訂房網站(https://booking.taiwantravelmap.com/user/booking.aspx?m=1156)查詢。