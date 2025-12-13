　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

細雨無阻熱情！美麗金山走跑千人響應　跑出壯闊山海氣勢

▲美麗金山走跑千人響應 跑出壯闊山海氣勢。（圖／新北市金山區公所提供）

▲雨勢擋不住熱情！美麗金山走跑吸引1200人，山海線成最美賽道。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

由新北市金山區公所主辦的「美麗金山走跑」活動，今（13日）在細雨與涼風中熱鬧登場。雖受東北季風影響，清晨天氣濕冷並伴隨局部短暫降雨，仍澆不熄跑友熱情。立法委員廖先翔、周雅玲議員、張錦豪議員、白珮茹議員服務處秘書，以及多位在地里長、社區與學校代表皆不畏風雨到場，與1,200名民眾一同迎風開跑，展現金山冬日最暖心、最有活力的畫面。

金山區公所表示，活動邁入第五屆，今年持續吸引大量民眾報名，以「山海景緻×限定參加禮×在地市集」打造獨具特色的地方品牌。300名在地優先報名名額迅速額滿，900名網路名額更在2分鐘內全數搶光，已成為金山地區備受期待的年度健康盛事。

▲美麗金山走跑千人響應 跑出壯闊山海氣勢。（圖／新北市金山區公所提供）

今日清晨金山氣溫約18至19度，濕冷氣流加上時大時小的細雨，主辦單位一早即啟動雨天應變機制，強化現場引導，並於報到處備妥暖暖包、防雨物資及清楚的動線指標，讓跑者在不穩定天候中仍能安心參與。沿線補給站亦貼心準備熱薑母茶、能量飲及在地特色點心，陪伴跑友在雨水與海風吹拂中暖身暖心。

完賽禮誠意十足，包含客製化束口袋、金山意象陶瓷茶杯、精巧刺繡雙面漁夫帽、品牌後背包，以及精緻完賽獎牌與證明，不少跑者冒雨完賽後直呼「雨再大都值得」。現場氣氛熱絡，不少家庭帶著孩子與長輩一同挑戰。雨霧中的山海景緻與海岸線，也成為跑者手機中獨一無二的金山限定畫面。

▲美麗金山走跑千人響應 跑出壯闊山海氣勢。（圖／新北市金山區公所提供）

金山區長劉昌松表示，今年4公里路線串聯磺港大橋、磺清大橋，可遠眺海岸與美人山，即使在細雨籠罩下，仍展現金山特有的山海交會景致。其中，萬金石馬拉松知名的「磺清路波浪道路」，在雨霧映照下更顯壯麗，成為跑者爭相拍照的經典路段。

劉昌松也提醒，雨天運動務必注意保暖與行走安全，並邀請民眾完賽後前往體驗人氣十足的「黃金之湯」泡腳池，迅速暖身放鬆；也推薦跑友順道造訪金山老街、品嘗熱食，為冬日運動行程增添療癒與溫度。

▲美麗金山走跑千人響應 跑出壯闊山海氣勢。（圖／新北市金山區公所提供）

金山區公所補充，本次活動由台灣電力股份有限公司補助，並獲金寶山社會福利慈善事業基金會、達樂花園股份有限公司、國寶社會福利慈善事業基金會等企業贊助，法鼓文理學院亦提供能量飲補給，展現企業與地方攜手推動健康運動的行動力。

活動全程免報名費，並結合在地市集與臉書互動抽獎，期盼透過「運動×觀光」激發地方活力，展現金山社區的蓬勃能量與獨特魅力。金山區公所表示，感謝民眾在天候不佳情況下仍踴躍參與，相關活動花絮及抽獎資訊將陸續公布於官網與粉絲專頁，歡迎持續關注，一同延續「美麗金山走跑」的熱情與溫度。

▲美麗金山走跑千人響應 跑出壯闊山海氣勢。（圖／新北市金山區公所提供）

【更多新聞】

►基隆警啟動「閃耀基榮」專案奏效　夜間路檢攻勢查獲54件刑案

►新北巡佐護航賭場「營業1天收1萬」索賄34萬　圖利罪判4年半

►上課時間走廊抽菸！師勸阻遭國中生狂扁　頭臉受傷眼鏡也爛了

►基隆表兄弟放沖天炮釀火警！2車慘遭燒毀　父母須連帶賠60萬

►基隆七堵土地公廟驚見男子陳屍長椅　身旁有1瓶沒喝完高粱

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 3 3685 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「懷孕4個月」被逼上戰場！　柬埔寨女兵慘死前線
屋主「角落有一點點滲水」願折30萬　他交屋後崩潰了！
快訊／女騎士噴飛墜谷死亡！
快訊／大陸冷氣團報到！　台14甲線翠峰－大禹嶺段預警性封閉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

補足專科量能　福安醫院啟動榮民醫療合作並設置眼科門診

年節將屆聚餐需求升溫　台中福華餐飲住房買氣佳

不只慶祝！張廖簡宗親會40週年溫馨登場

蔬果界白玉風華！大樹苦瓜節登場 中央與地方力挺農產升級

2025路竹番茄節登場　明星、親子樂、農事體驗一次滿足

強化山域搜救技能　消防署跨機關台中和平聯訓

細雨無阻熱情！美麗金山走跑千人響應　跑出壯闊山海氣勢

「114年秘書傳愛　點亮台東」反詐騙公益活動圓滿落幕

不讓詐騙找上門！瑞芳警進漁港宣導防詐　守護外籍漁工財產安全

飼主遛狗不清便便　基隆環保局：違者最高罰6千

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

錢沒有不見！下載「iPASS MONEY」APP手機號碼登入　開通2功能爽領1500(更)

甜心議員控前夫施暴哭崩　誠泰少東法院反嗆很會演「可拿奧運冠軍」　當庭勘驗影片內容曝光

貢寮水梯田十年保育量能展現 「和禾部落」里山創生獲國際肯定

日本青森外海地震「規模上修至6.9」　深度下修至17公里

補足專科量能　福安醫院啟動榮民醫療合作並設置眼科門診

年節將屆聚餐需求升溫　台中福華餐飲住房買氣佳

不只慶祝！張廖簡宗親會40週年溫馨登場

蔬果界白玉風華！大樹苦瓜節登場 中央與地方力挺農產升級

2025路竹番茄節登場　明星、親子樂、農事體驗一次滿足

強化山域搜救技能　消防署跨機關台中和平聯訓

細雨無阻熱情！美麗金山走跑千人響應　跑出壯闊山海氣勢

「114年秘書傳愛　點亮台東」反詐騙公益活動圓滿落幕

不讓詐騙找上門！瑞芳警進漁港宣導防詐　守護外籍漁工財產安全

飼主遛狗不清便便　基隆環保局：違者最高罰6千

補足專科量能　福安醫院啟動榮民醫療合作並設置眼科門診

驚爆師兄迷昏師弟性侵8次還錄影　中台禪寺：支持被害人法律處理

「妳能在黑暗中找到我」James Alyn暖哭歌迷　新歌藏台北彩蛋：在國國家寫的

《九重紫》陸劇男神脫衣露精壯胸肌！一早「穿暴汗衣」敷面膜跑步

《摩登大聖》男星過世！　「倒臥自家公寓」享壽60歲

陸劇男神拍片有職災…羞曝「啃4隻豬腳」　全場傻眼：肉眼可見變胖

新北耶誕城糜先生要粉絲「把手借給我」　部分粉絲忙撐傘來不搖棒

花蓮文創園區「繪本故事屋」開幕！3000冊書免費看、樹洞孩子最愛

年節將屆聚餐需求升溫　台中福華餐飲住房買氣佳

詐團超大膽上門收錢！她買貨轉賣想賺差價　哥機警報案保她25萬

「唱歌就送手機膜」 艾薇直接在夜市開唱！

地方熱門新聞

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

百名司法與治安單位齊聚台南地檢署聚焦打詐、反毒、國民法官應變

女賣屋驚見男子「寄居」機械車位當雅房

桃園全力推進捷運進度　2026年底力拼綠線北段7站通車

「假鈔黨」2女買刈包珍奶騙真鈔被逮

「大江」一星衣益暨名人二手拍義賣　登場

台中紅線強勢北進！上學通勤更快

烏龍害慘台灣鯛！高雄漁會砸百萬救市

三高族群如何過寒冬？　醫曝護心5大要點

溫情15年不間斷南紡總裁返鄉發804萬元冬令慰問金助2383人過冬

嘉義320+1城市博覽會行動車熱鬧登場！

陳以信出書談AI治理拋「古都變AI新城」藍圖：讓AI成市政日常

桃園舊城再生基地成果展　推動舊城新能量

桃園高風險場所納管制度奏效　友源公司成典範

更多熱門

相關新聞

瑞芳警進漁港宣導防詐　守護外籍漁工財產安全

瑞芳警進漁港宣導防詐　守護外籍漁工財產安全

新北市瑞芳警分局為提升外籍漁工防詐騙及犯罪預防意識，日前結合瑞濱派出所、外事警察及瑞芳區漁會，前往轄內漁港辦理宣導活動。警方以多國語言說明常見詐騙手法，提醒勿交付證件或帳戶資料，並呼籲遇可疑情況即時向警方或相關單位查證，保障自身權益並維護治安。

涼麵加熱更超吃！超商店員激推「加熱10秒就好」

涼麵加熱更超吃！超商店員激推「加熱10秒就好」

新北榮獲「ESG運輸永續」傑出獎

新北榮獲「ESG運輸永續」傑出獎

新北表揚金卓越績優社區　侯友宜：感謝致力共榮共好

新北表揚金卓越績優社區　侯友宜：感謝致力共榮共好

課本作者暖心贈書新北　陪孩子遇見閱讀

課本作者暖心贈書新北　陪孩子遇見閱讀

關鍵字：

新北市金山區走跑景點冬季

讀者迴響

熱門新聞

刺青美女自曝「16歲被性侵」　學霸變+9妹

快訊／少時Tiffany認了熱戀卞耀漢！爆明年秋天結婚

寺內迷姦禪師弟8次還拍片！變態師兄遭重判

馬偕醫院收500杯飲料　是大咖天團買單！

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

《食尚》風田老婆「神似長澤雅美」腿超美

最忘恩負義的三大星座！

少女幫男友釣出朋友夾擊脫褲性侵

搭機遇乘客「行動電源爆炸」　機艙失火冒煙

「40年來只休春節」老闆累了　政大人必逛書局年底熄燈

J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！

屋主「角落有一點點滲水」願折30萬　他交屋後崩潰了

朱學恒合照爆乳闆娘　網酸：手變乖巧

消防小隊長喝醉襲胸強吻女義消

黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮也示警

更多

最夯影音

更多
辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」
日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面