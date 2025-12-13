細雨無阻熱情！美麗金山走跑千人響應　跑出壯闊山海氣勢

▲雨勢擋不住熱情！美麗金山走跑吸引1200人，山海線成最美賽道。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

由新北市金山區公所主辦的「美麗金山走跑」活動，今（13日）在細雨與涼風中熱鬧登場。雖受東北季風影響，清晨天氣濕冷並伴隨局部短暫降雨，仍澆不熄跑友熱情。立法委員廖先翔、周雅玲議員、張錦豪議員、白珮茹議員服務處秘書，以及多位在地里長、社區與學校代表皆不畏風雨到場，與1,200名民眾一同迎風開跑，展現金山冬日最暖心、最有活力的畫面。

金山區公所表示，活動邁入第五屆，今年持續吸引大量民眾報名，以「山海景緻×限定參加禮×在地市集」打造獨具特色的地方品牌。300名在地優先報名名額迅速額滿，900名網路名額更在2分鐘內全數搶光，已成為金山地區備受期待的年度健康盛事。

今日清晨金山氣溫約18至19度，濕冷氣流加上時大時小的細雨，主辦單位一早即啟動雨天應變機制，強化現場引導，並於報到處備妥暖暖包、防雨物資及清楚的動線指標，讓跑者在不穩定天候中仍能安心參與。沿線補給站亦貼心準備熱薑母茶、能量飲及在地特色點心，陪伴跑友在雨水與海風吹拂中暖身暖心。

完賽禮誠意十足，包含客製化束口袋、金山意象陶瓷茶杯、精巧刺繡雙面漁夫帽、品牌後背包，以及精緻完賽獎牌與證明，不少跑者冒雨完賽後直呼「雨再大都值得」。現場氣氛熱絡，不少家庭帶著孩子與長輩一同挑戰。雨霧中的山海景緻與海岸線，也成為跑者手機中獨一無二的金山限定畫面。

金山區長劉昌松表示，今年4公里路線串聯磺港大橋、磺清大橋，可遠眺海岸與美人山，即使在細雨籠罩下，仍展現金山特有的山海交會景致。其中，萬金石馬拉松知名的「磺清路波浪道路」，在雨霧映照下更顯壯麗，成為跑者爭相拍照的經典路段。

劉昌松也提醒，雨天運動務必注意保暖與行走安全，並邀請民眾完賽後前往體驗人氣十足的「黃金之湯」泡腳池，迅速暖身放鬆；也推薦跑友順道造訪金山老街、品嘗熱食，為冬日運動行程增添療癒與溫度。

金山區公所補充，本次活動由台灣電力股份有限公司補助，並獲金寶山社會福利慈善事業基金會、達樂花園股份有限公司、國寶社會福利慈善事業基金會等企業贊助，法鼓文理學院亦提供能量飲補給，展現企業與地方攜手推動健康運動的行動力。

活動全程免報名費，並結合在地市集與臉書互動抽獎，期盼透過「運動×觀光」激發地方活力，展現金山社區的蓬勃能量與獨特魅力。金山區公所表示，感謝民眾在天候不佳情況下仍踴躍參與，相關活動花絮及抽獎資訊將陸續公布於官網與粉絲專頁，歡迎持續關注，一同延續「美麗金山走跑」的熱情與溫度。