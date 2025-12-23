不只修飾外表更提升自信　海芙電波打造亮眼年末氣色

▲藝人蔡淑臻代言的海芙電波，是年度自然保養、維持狀態在線的好選擇（圖／賦真妍醫美診所提供，下同）

生活中心／綜合報導

隨著年末聚會陸續到來，無論是公司尾牙、親友聚餐還是跨年派對，大家都希望以最佳狀態出席每一個場合，經過一整年的忙碌，肌膚容易出現鬆弛、細紋和疲態，這些小細節往往會影響整體氣色與精神感。因此，在重要聚會前進行適當的保養，能讓自己看起來更有活力，也更具自信。

藉由現代醫美科技的進步，即使時間有限，也能達到顯著的改善效果，由蔡淑臻代言的新型電波療程-海芙電波，採用革新技術，透過「連續脈衝輸出」及「不間斷的水冷系統」，讓熱能可以穩定不間斷的同時亦達到保護表皮肌膚的作用，並透過5階段的智慧震動減痛及6階可調式冷卻，隨時依據患者的狀態調整治療品質、更好掌握受術者的安全及舒適度。

然而，除了臉部大方向的保養，現代人長時間使用3C產品、熬夜或工作壓力大，眼周問題日益受到重視，也成為影響整體氣色與精神感的關鍵因素之一，細紋和眼袋常會讓人看起來疲憊，甚至影響第一印象。海芙電波配置眼周專屬探頭，可以在短時間內改善疲態、撐提眼尾，使雙眼更有神，整體氣色也隨之提升。

▲▼診所空間明亮整潔、動線清楚，從諮詢到治療皆能在放鬆的狀態下進行。

賦真妍醫美診所-高雄旗艦館致力於提供專業、客製化的醫美服務，結合先進設備與專業醫師團隊，幫助每位顧客在舒適、安全的環境中達到理想的保養效果。陳大宇醫師表示，賦真妍醫美診所強調量身打造的療程方案，依據個人肌膚狀態與需求進行評估與規劃，從臉部輪廓管理至身材雕塑改善，提供全方位的專業照護，讓每一次保養都能真正看到效果。

▲陳大宇醫師專注於電音波拉提療程，擅長依個別膚況進行精準規劃。

年末聚會前的適度保養，不只是改善外在肌膚狀態，更是一種自信的展現，從輪廓緊緻到眼神有神，小細節的改善能讓整體氣色提升。陳大宇醫師提醒，選擇擁有豐富經驗與專業背景的醫療團隊，搭配原廠合格認證的儀器與探頭，才能確保安全與效果，透過專業的醫美保養，不僅能改善肌膚問題，更能在重要場合中展現最佳狀態，讓自己看起來精神飽滿、自信滿分，以最亮眼的姿態迎接每一場年末聚會。