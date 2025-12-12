越南移工當車手！坑5台灣人騙走35萬　1%抽成沒拿到...重判7年半

▲彰化警方逮捕逃逸移工。（示意圖／ETtoday資料照，警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

阮姓逃逸移工與「MAI HUU」等人組成詐騙集團，擔任提款「車手」。該集團以「搶獎金」、「投資虛擬貨幣」、「醫美體驗」及「公司內部高回饋投資」等五花八門的話術，在網路上誘騙5名民眾上當，詐騙總金額近35萬。阮男落網後坦承犯行，其擔任車手抽取1%報酬，但尚未領得該抽成即遭逮捕。法官認定其犯行危害社會重大，依五項詐欺罪判處應合併執行有期徒刑7年6月，並於執行完畢後驅逐出境。

根據判決書，這個詐騙集團組織嚴密，分工明確。首先，由「MAI HUU」、LINE暱稱「B」、「王宇Abam」等在社群平台，散佈「應徵廣告」、「瘦身體驗模特兒」、「虛擬貨幣投資」或「路易莎咖啡內部投資」等假訊息，吸引不知情的民眾聯繫。

一旦被害人上鉤，集團成員便透過LINE展開溫柔攻勢，以「高額利潤」、「穩賺不賠」等話術，誘使被害人將錢匯入事先收購來的「人頭金融帳戶」，5名被害人，分別匯出1萬5千元至10萬元不等的款項，阮男在和「MAI HUU」租屋處取得人頭帳戶的金融卡，再騎乘機車前往彰化超商ATM提領，再將現金帶回租屋處交給「MAI HUU」，藉此切斷金流，增加警方追查難度。阮男可從中抽取提領金額的1%作為報酬。

其中一名被害者匯款後發現有異，立即報警，警方調閱相關人頭帳戶的提領記錄與ATM監視畫面，很快鎖定阮男的身影，並循線在其租屋處將他逮捕。到案後，阮對自己的犯行坦承不諱。他供稱自己是越南籍逃逸移工，於去年11月透過同鄉介紹加入該集團，擔任車手工作，每次提領可獲1%酬勞，但實際僅獲得集團給予的「工作費用」6,000元，尚未領到正式抽成就被逮。

法院審理，阮男擔任車手，其行為不僅造成5名被害人財產損失，更助長詐騙歪風，觸犯詐欺及《洗錢防制法》，犯罪危害性重大，五次詐騙犯行，分別判處1年10月，應合併執行7年6月。