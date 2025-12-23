　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

年末不是補救，是升級！海芙電音雙波定義質感保養新標準

▲▼醫美,海芙電音雙波,佳思優診所,蔡淑臻,安全。（圖／業者提供）

▲長期維持在好狀態的名模蔡淑臻，大方分享海芙電音波就是她質感保養的秘訣。

消費中心／綜合報導

隨著年末將近，醫美保養的重心正悄悄轉變。相較於過去為了遮掩疲態、臨時急救的「補救式保養」，越來越多人開始追求自然透亮、線條乾淨、整體氣質耐看的「升級型保養」。所謂質感保養，不是讓人一眼看出做了什麼，而是在重要時刻，看起來狀態剛剛好。

這股趨勢也反映在近期社群討論中。金馬獎後，Threads 上熱烈分析明星紅毯膚況，其中蔡淑臻自然清爽、毫不浮誇的肌膚狀態引發高度關注，臉上完全看不出歲月的痕跡。也讓她長期代言的「海芙電音雙波」再次成為搜尋焦點。透過電波與音波的雙層作用，從肌底到輪廓同步啟動，正好呼應年末保養從「補救」走向「升級」的質感新標準。

▲▼醫美,海芙電音雙波,佳思優診所,蔡淑臻,安全。（圖／業者提供）

▲佳思優診所成啟瑞醫師推薦質感保養療程海芙電音雙波，能客製化針對不同老化問題，達到自然青春的狀態。

深層支撐 × 表層緊緻：海芙電音雙波的雙層作用原理

佳思優醫美診所的整形外科成啟瑞醫師指出，過去許多求美者偏好明顯的拉提效果，但現代消費者更重視自然、漸進且持久的保養方式，而海芙電音雙波正好契合這樣的需求。

海芙音波媚必提具備脈衝模式及多達十種探頭深度，能依據不同年齡、部位及輪廓需求，客製質感保養方案，透過聚焦式能量作用於筋膜層，達到深層拉提並輔助脂肪溶解，有效改善下垂、鬆弛與線條模糊等問題，使臉部輪廓更俐落、自然，不會出現僵硬或過度拉提的違和感。

海芙電波則是新一代質感保養的指標性選擇，專為追求肌膚緊緻提升與膚質細緻的人士而設計，採用黃金鍍層探頭，結合細膩的收邊設計與彈性貼合技術，讓探頭能服貼臉部每一處細節，確保熱能均勻溫和地作用於目標區域，使療程更加安全有效。此外，海芙電波的核心優勢在於創新的「連續脈衝技術」，搭配全程運作的「不間斷水冷系統」，能穩定地將熱能傳遞至深層肌膚，在有效促進膠原蛋白增生、全面改善肌膚光澤與緊實度的同時，大幅緩解了傳統電波在治療過程中的不適感，讓您實現由內而外的質感保養效果。

成啟瑞醫師進一步補充，現代醫美趨勢已不再為單一療程，將電波與音波整合一次施作，可同時強化深層支撐與表層膚質。來自同廠研發的海芙電音雙波，能量相互補足，提升輪廓與膚質協調度，也更符合自然、安全的保養需求。

▲▼醫美,海芙電音雙波,佳思優診所,蔡淑臻,安全。（圖／業者提供）

▲許庭傑醫師提醒在選擇電音波治療上，特別要注意貨源的正規與否，才能為自己的美麗把關。

質感升級不只看效果，專業與安全同樣重要

隨著年末聖誕、跨年及春節保養旺季來臨，醫美市場需求激增，卻也導致劣質假貨猖獗。近期市場上頻傳未經授權的非法探頭與拼裝儀器被查獲，這些假貨不僅能量輸出不穩，更潛藏嚴重燙傷與毀容風險，求美者切莫因價格低廉而輕忽。

佳思優醫美診所的許庭傑醫師也提醒，求美者在接受醫美療程前務必謹慎確認儀器與探頭是否為原廠正貨，操作醫師是否有相關認證證書。包含：施作海芙電音雙波前，可先至官方網站查詢原廠認證、合法合規的醫療院所，療程中使用的儀器與探頭皆需貼有原廠防偽貼紙，以確保治療的安全與品質，杜絕假貨橫行。

「佳思優醫美診所」即為原廠認證診所，且定期接受專業教育訓練，每位求美者的治療範圍、探頭配置及能量設定皆由醫師專業判斷。對想在年末提升肌膚質感、呈現自然美的人而言，透過專業診所與醫師團隊施作海芙電音雙波，不僅能達到理想效果，也能兼顧安全性與長期維持。
 

12/21 全台詐欺最新數據

蔡淑臻談「海芙電音雙波」把狀態留在對的時間裡！

無論是在影視作品或公開場合都維持高密度曝光的蔡淑臻，這幾年在鏡頭前維持「封存年輕」的最佳狀態，成為社群討論度相當高的醫美品牌代言人。前幾日（12/21）出席活動《海芙時光機 菁英高峰會》，她表示現在的保養思維已從原本的「海芙音波媚必提」轉向全層保養的「海芙電音雙波」複合式治療。

台南藝群醫美第22家中山診所開幕

醫美海芙電音雙波佳思優診所蔡淑臻安全

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

