插旗台北中山區捷運商圈　台南藝群醫美第22家中山診所開幕

▲台南藝群醫美集團第22家分院「藝群中山診所」22日正式開幕，王正坤醫師插旗台北中山區捷運商圈。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南藝群醫學美容集團持續擴展版圖，第22家分院「藝群中山診所」於22日正式開幕，選址台北市中山區民權東路、緊鄰捷運中山國小站出口，吸引不少民眾關注，藝群醫美集團表示，此次插旗中山商圈，象徵品牌在城市選址、空間美學與醫師人才培育上的全面升級，也為集團發展寫下新的里程碑。

藝群醫美集團董事長王正坤醫師指出，診所選址長期以「捷運經濟學」為核心思維，透過捷運帶來的高人流、通勤便利與可及性，讓醫美服務更貼近民眾日常生活。中山區兼具商業、金融、住宅與學區功能，主要客群涵蓋上班族、商務人士與在地居民，生活機能成熟、醫美需求穩定，符合藝群深耕都會型市場的布局策略。

王正坤醫師強調，藝群能穩健擴張，關鍵在於長期投入醫師教育訓練與專業養成。集團建立完整的醫師培訓制度，從基礎醫美知識、臨床技術、產品應用到醫療倫理與法規，皆有系統化課程與實務訓練，吸引許多希望精進醫學美容專業的醫師加入，形成品牌成長的重要動能。

此次第22家診所開幕，巧合形成「2222」的雙數象徵，也被視為藝群品牌進化的重要節點。藝群中山診所在空間設計上導入全新風格，跳脫以往診所框架，以金屬質感、溫潤石材與層次燈光交織，透過線性燈帶與弧形結構打造光影走廊，呈現兼具現代感與未來感的醫美空間，讓診所不僅是醫療場域，更成為一種美學體驗。

王正坤醫師本身為企管博士與皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長，長期投入醫學美容教學與產業發展，並於成功大學、長榮大學等校授課連鎖品牌經營與美容醫學相關課程。藝群醫美集團目前旗下除設有Dr.藝群保養品公司外，全台已設立22家醫美診所，持續深耕台灣醫學美容市場。

藝群醫美集團表示，未來將持續以專業醫療為本，結合城市選址策略、空間設計創新與醫師人才培育，提升整體醫療品質，為台灣醫學美容產業樹立更高標準，讓醫美成為民眾安心且值得信賴的選擇。