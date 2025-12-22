　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

插旗台北中山區捷運商圈　台南藝群醫美第22家中山診所開幕

▲台南藝群醫美集團第22家分院「藝群中山診所」22日正式開幕，插旗台北中山區捷運商圈。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南藝群醫美集團第22家分院「藝群中山診所」22日正式開幕，王正坤醫師插旗台北中山區捷運商圈。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南藝群醫學美容集團持續擴展版圖，第22家分院「藝群中山診所」於22日正式開幕，選址台北市中山區民權東路、緊鄰捷運中山國小站出口，吸引不少民眾關注，藝群醫美集團表示，此次插旗中山商圈，象徵品牌在城市選址、空間美學與醫師人才培育上的全面升級，也為集團發展寫下新的里程碑。

▲台南藝群醫美集團第22家分院「藝群中山診所」22日正式開幕，插旗台北中山區捷運商圈。（記者林東良翻攝，下同）

藝群醫美集團董事長王正坤醫師指出，診所選址長期以「捷運經濟學」為核心思維，透過捷運帶來的高人流、通勤便利與可及性，讓醫美服務更貼近民眾日常生活。中山區兼具商業、金融、住宅與學區功能，主要客群涵蓋上班族、商務人士與在地居民，生活機能成熟、醫美需求穩定，符合藝群深耕都會型市場的布局策略。

▲台南藝群醫美集團第22家分院「藝群中山診所」22日正式開幕，插旗台北中山區捷運商圈。（記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師強調，藝群能穩健擴張，關鍵在於長期投入醫師教育訓練與專業養成。集團建立完整的醫師培訓制度，從基礎醫美知識、臨床技術、產品應用到醫療倫理與法規，皆有系統化課程與實務訓練，吸引許多希望精進醫學美容專業的醫師加入，形成品牌成長的重要動能。

▲台南藝群醫美集團第22家分院「藝群中山診所」22日正式開幕，插旗台北中山區捷運商圈。（記者林東良翻攝，下同）

此次第22家診所開幕，巧合形成「2222」的雙數象徵，也被視為藝群品牌進化的重要節點。藝群中山診所在空間設計上導入全新風格，跳脫以往診所框架，以金屬質感、溫潤石材與層次燈光交織，透過線性燈帶與弧形結構打造光影走廊，呈現兼具現代感與未來感的醫美空間，讓診所不僅是醫療場域，更成為一種美學體驗。

▲台南藝群醫美集團第22家分院「藝群中山診所」22日正式開幕，插旗台北中山區捷運商圈。（記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師本身為企管博士與皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長，長期投入醫學美容教學與產業發展，並於成功大學、長榮大學等校授課連鎖品牌經營與美容醫學相關課程。藝群醫美集團目前旗下除設有Dr.藝群保養品公司外，全台已設立22家醫美診所，持續深耕台灣醫學美容市場。

▲台南藝群醫美集團第22家分院「藝群中山診所」22日正式開幕，插旗台北中山區捷運商圈。（記者林東良翻攝，下同）

藝群醫美集團表示，未來將持續以專業醫療為本，結合城市選址策略、空間設計創新與醫師人才培育，提升整體醫療品質，為台灣醫學美容產業樹立更高標準，讓醫美成為民眾安心且值得信賴的選擇。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
345 1 1848 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張文最後落腳處首曝光　凌亂房內藏15支汽油彈
快訊／新青安止跌反彈　受理金額318億、件數寫5個月新高
北市宣布26日大規模演練！　市府轉運站、捷運站登場
北捷現花海！　卡片淚謝：向英雄致敬
「日本浪人背武士刀」行走九份！　遊客恐慌急報警
獨／「不對稱作戰恐攻」釀3死11傷　警追捕張文「18分鐘時差
快訊／台中摩鐵槍響！　男頭部中彈死亡
快訊／張文戶頭剩不到100元！　名下僅1輛10年老機車
快訊／別再繳錢！　5職業工會新黑名單出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

從藝閣走向世界！　台南三代傳承藝師吳震星獲藝術教育貢獻獎

插旗台北中山區捷運商圈　台南藝群醫美第22家中山診所開幕

接受黨內民調結果　陳以信宣布停止爭取提名全力輔選謝龍介

欣賞海景健身！花蓮太平洋公園再升級　成人體健新場域完工啟用

企業家回饋教育典範　黃清樹董事長長期挹注資源助崑大生站上國際

達麗建設回饋社會　捐贈南市消防局幫浦消防車強化救災量能

府城300歲生日禮！「日月参上 蝴蝶結行動」登場　週末街頭變身音樂禮盒

富里打造藝文學習新地標 ！斥資5千萬已決標　估明年底完工亮相

馬太鞍溪鋼便橋進度超前！陳世凱視察：提前於明年元旦通車

花蓮青少年職涯探索特色！攀樹體驗困難挫折　見證自信成長銳變

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

傷者曝「遇醫師現場搶命」　台大父女檔醫發聲：救人是天職

張柏芝「坦然面對生死」：不怕死亡　曝「已立好遺囑」不想大家為錢爭吵

北市恐攻太驚悚！小巨蛋周邊加強維安　警配長槍+肩燈巡守

北市休旅車「衝上人行道」撞5機車！2路人慢幾步經過　驚險躲過一劫

拒檢逃逸畫面曝！外籍男疑攜毒入境　逃出小港機場航廈被壓制

從藝閣走向世界！　台南三代傳承藝師吳震星獲藝術教育貢獻獎

插旗台北中山區捷運商圈　台南藝群醫美第22家中山診所開幕

接受黨內民調結果　陳以信宣布停止爭取提名全力輔選謝龍介

欣賞海景健身！花蓮太平洋公園再升級　成人體健新場域完工啟用

企業家回饋教育典範　黃清樹董事長長期挹注資源助崑大生站上國際

達麗建設回饋社會　捐贈南市消防局幫浦消防車強化救災量能

府城300歲生日禮！「日月参上 蝴蝶結行動」登場　週末街頭變身音樂禮盒

富里打造藝文學習新地標 ！斥資5千萬已決標　估明年底完工亮相

馬太鞍溪鋼便橋進度超前！陳世凱視察：提前於明年元旦通車

花蓮青少年職涯探索特色！攀樹體驗困難挫折　見證自信成長銳變

安心亞拍戲意外「肘擊」翁倩玉當場爆血　陳庭妮暖舉逼哭她

中國赴日航班線1月已取消超2000架次　46條航線近兩週「0航班」

疑遇「台女」甜蜜戀愛詐騙！誘拐投資稱勝率100%　他賠光188萬元

遇到危險不便出聲「怎麼報警？」　她推1款APP！可無聲報案+定位

俄軍糧荒！　烏情報曝恐怖音檔：「食人行為」正成為常態

高雄然一酒店開幕！改名4個月「住房暴增2.5倍」穩坐最高房價

陳以信不爭取選台南市長了　謝龍介：我很敬佩「未來會攜手團結」

主場消失？中華對中國之戰變馬尼拉開打　籃協作出回應

報案求救「前男友要殺我」　警拖20小時才到！34歲女慘死家中

1圖看懂「跑、躲、護」3大守則　北市發布學生安全指引

【誇誇寶貝們已上線】學生猛誇老師漂亮還關心老師戀愛現況XD

地方熱門新聞

近億元轉運站被轟爆：公務員要有良心！

冬至撞天赦日怎拜？台灣首廟天壇曝8秘訣

蔡易餘獲翁章梁、議長張明達掃街支持

李多慧為Feeling18世界冠軍麵包和公益競標代言

埔里市區民宅傳火警2鄰戶遭殃

立委林國成南下永康發高麗菜與鄉親話家常

台東最美星空連奪英國、紐約設計金獎　國際肯定再升級

全台最高雲端上的耶誕樹　今點燈閃耀

彰漁民狂捕8千尾烏魚　400萬開心落袋

新竹都城隍278年首度蒞臨龍潭　地方信仰交流

台中購物節最終場抽百萬　消費321億再創高峰

彰化「超萌跳跳馬提燈」夢幻亮相　限量送2000個

台南新營圓環標線大改造全台市區首座螺旋圓環正式上路

更多熱門

相關新聞

內參民調輸了！陳以信退選2026　「協助謝龍介勝選台南市長」

內參民調輸了！陳以信退選2026　「協助謝龍介勝選台南市長」

2026九合一選舉即將到來，國民黨台南市長初選由身兼黨部主委的立委謝龍介、前立委陳以信角逐，不過，陳以信今（22日）下午突然於中央黨部舉行記者會，發布聲明宣布「退出初選」，如此一來謝龍介參選台南市長將定於一尊。

即／台南水泥車、機車碰撞　女騎士送醫急救

即／台南水泥車、機車碰撞　女騎士送醫急救

「台南最貴房價區」6處社宅齊發　2028起供給1700戶

「台南最貴房價區」6處社宅齊發　2028起供給1700戶

北捷爆隨機殺人！台南警攔獲「忍者背武士刀」

北捷爆隨機殺人！台南警攔獲「忍者背武士刀」

台南YouBike優惠不變！2026年起市民卡半價、TPass前30分鐘免費

台南YouBike優惠不變！2026年起市民卡半價、TPass前30分鐘免費

關鍵字：

插旗捷運商圈台南藝群醫美

讀者迴響

熱門新聞

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

快訊／福原愛宣布再婚懷孕！

老媽買1物「吃到要洗腎」！商品包裝曝光

捷運收炸彈預告將於下午引爆　台鐵：共構車站全面戒備

不是手搖飲！30歲健身男「每天喝1飲品」罹糖尿病

福原愛本來沒想再嫁！

遭張文砍殺「騎士也是英雄」　網哭：太偉大了

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

獨／張文恐攻資金來源曝！「除了活著」全買殺人武器

新竹驚傳隨機攻擊！警方已掌握特定對象

快訊／突收炸彈預告下午引爆　北捷回應了

張文最後一餐僅豆漿！獨坐超商沉思10分鐘

張文科大論文被挖出　驚見自拍照當報告

快訊／3縣市大雨特報！下到明晨

福原愛證實再婚橫濱男「已懷孕」

更多

最夯影音

更多
孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人
阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面