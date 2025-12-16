氣候衝擊下的農業解方　興大與生技業者成立質譜AI研究中心

▲正瀚生技與中興大學共建全球首座農業永續導向之「質譜AI中心」。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

國立中興大學與正瀚生技12月12日舉行合作簽約儀式，由中興大學校長詹富智與正瀚生技董事長吳正邦代表簽署，雙方將共同建置以農業永續為研發方向的「質譜多體學與人工智慧研究中心」，由正瀚生技投入新台幣一億五千萬元作為核心研發資源，推動作物韌性研究的系統化發展。

全球暖化已成不可逆的長期趨勢，氣候變遷對農業生態系統的影響日益明顯，極端氣候頻繁出現，使作物產量、品質與生理穩定性面臨前所未有的挑戰。國際間近年持續尋求提升作物「氣候韌性」的科學解方，希望在有限資源條件下，維持糧食生產的穩定性。

聯合國糧食及農業組織（FAO）與政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）均指出，氣候波動已成為全球作物產量下滑、品質不穩與生理機能受損的主要原因。今年十二月在西班牙巴塞隆納舉辦的國際生物刺激素大會中，與會學界與產業界也形成共識，認為提升作物自身的氣候韌性，是未來農業邁向低資源消耗與高穩定性的關鍵路徑。在此背景下，透過科學工具釐清植物面對逆境的反應機制，成為國際農業研究的重要課題。

即將成立的質譜AI研究中心，規劃建置超過四台高效能液相層析串聯式質譜儀（LC-MS/MS），整合胜肽體、代謝體與脂質體等多體學分析平台，並導入人工智慧預測模型，嘗試建立從分子層級解析、功能驗證到田間應用的完整研究流程。研究團隊指出，這樣的整合模式，有助於將複雜的生物分子訊號轉化為可解讀、可驗證的科學資料，為作物氣候韌性研究建立更具一致性的分析架構。

正瀚生技長期投入作物韌性相關研究，聚焦於內穩系統素、健化素與脂盾系統三大方向，分別從植物能量調控、細胞防禦與訊號傳遞等層面，探討作物在逆境下的適應機制。未來將在專家陳盈嵐教授主持下，結合學界與產業端的研究能量，建立更適用於上述韌性系統的多體學平台，進行核心胜肽鑑定、逆境代謝路徑解析與脂質訊號建模，嘗試讓過往仰賴經驗的研發流程，逐步轉向以數據與科學驗證為基礎的研究模式。

研究人員表示，隨著氣候變遷加劇，農業不確定性持續升高，未來農業科技的關鍵不僅在於提升產量，更在於如何讓作物在不穩定環境中維持生理平衡。透過高解析度質譜與人工智慧的結合，可望加速逆境反應的解析效率，並建立作物對環境壓力的預測模型，同時培養兼具多體學與AI能力的跨域人才。這樣的研究架構，除了回應全球農業面臨的氣候挑戰，也為台灣農業生技研究累積更具國際對話能力的科學基礎。

▲國立中興大學與正瀚生技十二日簽署合作協議，將共同推動作物氣候韌性相關研究。（圖／記者游瓊華翻攝）