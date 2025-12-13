中研院長3候選人「陳建仁獲最高票」　院士盼大仁哥降低政治色彩

▲中研院今天選出序位前3名的院長候選人，陳建仁（左一）獲得第一排序。（合成圖／ETtoday資料照、翻攝自中研院網站）

記者許敏溶／台北報導

中央研究院今（13日）召開第25屆評議會，討論第13任院長候選人案。據與會者透露，經過無記名投票，前副總統陳建仁、中研院副院長周美吟、院士朱敬一是排序前3名為院長候選人，其中陳建仁獲得票數最高而成為第一排序。不願具名中研院士表示，結果合乎預期，若陳建仁獲得總統圈選，希望未來要降低政治色彩。

中研院現任院長廖俊智任期即將在明年6月20日屆滿，中研院也在今年6月啟動第13任院長遴選作業，7月到9月底前公開徵求人選。根據中研院規定，院長遴選委員會共有15名委員，本屆召集人為中研院前院長李遠哲，而遴選委員在今天上午召開評議會，從至少4名推薦名單中，選出排序前3名為院長候選人。

中研院稍早表示，已經根據院長遴選辦法進行無記名排序方式投票，順利選出序位前3名之院長候選人，將依「中央研究院組織法」規定，循正式公文程序函報總統府，呈請總統遴選並任命。不過，中研院並未公布3人名單。

根據與會人士表示，包括前副總統陳建仁、中研院副院長周美吟、中研院院士朱敬一，的確是序位前3名的院長候選人，其中陳建仁如預期拿下票數最多，成為推薦排序的第一位。

不願具名中研院士表示，票選結果合乎預期，陳建仁年紀雖然大了一點，但學術成就獲得肯定，若陳建仁被總統圈選擔任下一任院長，希望能夠對社會議題多注意一點，也要更具有開創性，帶領中研院往前邁進。

至於外界認為陳建仁政治色彩太濃，該名院士指出，陳建仁未涉入政治前，人緣很好，大家都稱呼他為「大仁哥」，而陳建仁涉入政治是情非得已，若他真的被總統圈選為院長，希望能降低政治色彩，最好脫離政治，相信他應該能做到。