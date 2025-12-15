　
地方 地方焦點

從偏鄉醫療到國際設計獎　雲林施政實力被看見

▲雲林縣長張麗善在主管會報中接受各局處獻獎，近50項全國與國際獎項見證縣政成果。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣長張麗善在主管會報中接受各局處獻獎，近50項全國與國際獎項見證縣政成果。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府今（15）日召開主管會報，縣長張麗善逐一接受計畫處、社會處、文化觀光處、水利處、城鄉發展處、地政處、衛生局、稅務局、警察局、交工局、消防局及氣候變遷專案辦公室等單位獻獎，並頒發協助非洲豬瘟防疫有功團體獎座。

縣府團隊在永續治理、文化創意、健康城市、公共建設、交通安全、社福服務等多元領域成果豐碩，累計近50項全國性與國際性獎項，展現雲林縣整體治理能量與跨局處合作成效持續升溫。在「2025天下雜誌治理卓越獎」中，雲林共有5個機關獲獎，治理成果橫跨施政滿意度、環境治理、經濟循環與社會進步。

縣長張麗善在「縣市長施政滿意度調查」中，榮獲象徵地方治理最高肯定的「標竿縣市首長獎」。環保局以「轉廢為能、垃圾全循環」及「事業廢塑膠再造環保綠建材」，分別拿下環境保護組與經濟成長組優選，突顯雲林在循環經濟與資源再利用的專業實力。

永續治理表現同樣亮眼，雲林在2025 TCSA台灣企業永續獎中多點開花。社會處以「雲林輔具心科技，高齡友善新典範」獲高齡友善單項績效獎；衛生局以「醫養照護，永續衛來」奪下高齡友善獎項，並以「農藥源頭管理，提升食品安全」再獲社會共融領袖獎，展現高齡照護、醫療整合與食安治理的創新成果。

跨局處合作方面，計畫處、農業處與氣候變遷專案辦公室以「酸菜廢棄物打造農漁循環經濟」榮獲經濟成長組優選；衛生局推動「分級醫療換日線」計畫，獲社會進步組優選，呈現醫療銜接與健康服務轉型的前瞻布局。

文化創意領域也站上國際舞台。文化觀光處策畫出版的《113年度雲林社造點成果專輯》，榮獲2025法國設計獎銀獎，縣府團隊走訪全縣社造據點，結合田野紀錄與視覺設計，讓在地故事被世界看見，成為雲林文化軟實力的重要里程碑。

在健康城市與高齡友善城市評比中，水利處以「咱ㄟ雲林溪」榮獲城市夥伴獎；衛生局以翻轉偏鄉醫療落差及心理健康推動方案屢獲健康平等獎；警察局、計畫處與城鄉發展處也分別以反詐、科技照護與高齡共好方案拿下創新與活躍獎，顯示雲林在高齡照護、醫療平權與健康促進的長期耕耘。

警政表現同樣突出，雲林縣警察局在內政部多項評比中名列前茅，不僅在資安攻防競賽奪下全國第2名，政風工作與警用裝備檢查也雙雙獲全國乙組第1名，治安、廉政與基層管理全面升級。

社會福利、財政稅務、土地治理與農村發展亦屢獲中央肯定；水利建設、交通安全與消防救護更以創新作為榮獲國家建築金獎、道安創新貢獻獎與EMS金梧桐獎。整體來看，雲林縣今年獲獎版圖橫跨治理、文化、醫療、建設、治安與社福，施政成果不僅在地方扎根，也逐步在中央與國際舞台累積能見度，成為地方治理的亮眼樣本。

 

雲林城市耶誕再啟動　12/20斗六登場迎國際祝福

雲林城市耶誕再啟動　12/20斗六登場迎國際祝福

雲林縣政府攜手雲林福氣教會與韓國大地教會，推出「2025雲林城市耶誕慶典—歡迎光臨」，將於12月20日在斗六膨鼠森林公園及雲林科技大學雲泰表演廳盛大登場。今（15）日舉行啟動記者會，正式宣告今年雲林耶誕慶典啟動，邀請全國民眾走進雲林，感受最具溫度與國際感的耶誕節慶。

出門擺攤賣麵遇劫！雲林斗南車禍2死2傷

出門擺攤賣麵遇劫！雲林斗南車禍2死2傷

雲林斗南2死車禍撞擊瞬間曝！白色休旅迎面猛撞奪命

雲林斗南2死車禍撞擊瞬間曝！白色休旅迎面猛撞奪命

雲林斗南3車撞一團！2人送醫不治

雲林斗南3車撞一團！2人送醫不治

快訊／雲林斗南3車碰撞！2人無心跳搶救中

快訊／雲林斗南3車碰撞！2人無心跳搶救中

