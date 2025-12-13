中研院選出3名院長候選人　院方：送請總統遴選並任命

▲中研院今天選出序位前3名的院長候選人，將呈請總統遴選並任命。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

中央研究院今（13日）召開第25屆評議會，討論第13任院長候選人案。中研院表示，今天依規定推選臨時主席，在出席評議員充分討論與表達各種意見後，進行無記名排序投票，順利選出序位前3名的院長候選人，將函報總統府，呈請總統遴選並任命。

中研院現任院長廖俊智即將在明年6月20日屆滿，中研院也在今年6月啟動第13任院長遴選作業，7月到9月底前公開徵求人選。根據中研院規定，院長遴選委員會共有15名委員，本屆召集人為中研院前院長李遠哲，而遴選委員在今天上午召開評議會，從至少4名推薦名單中，選出排序前3名為院長候選人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中研院稍早表示，評議會先根據「中央研究院院長遴選辦法」規定，由出席評議員推選臨時主席，並由院長遴選委員會發言人向評議會報告遴選工作，提出院長候選人推薦名單，並說明推薦理由，再經過出席評議員充分討論，表達各種意見後，根據院長遴選辦法進行無記名排序方式投票，順利選出序位前3名之院長候選人，將依「中央研究院組織法」規定，循正式公文程序函報總統府，呈請總統遴選並任命。

雖然今天中研院並未公布序位前3名的院長候選人名單，但目前傳出最有機會的3人，包括前副總統陳建仁、中研院院士朱敬一、中研院副院長周美吟，其中又以陳建仁、朱敬一是「兩強相爭」，最後結果如何，就等待總統賴清德公布。

▲陳建仁、周美吟、朱敬一（由左至右）被看好入選院長推薦名單。（合成圖／ETtoday資料照、翻攝自中研院網站）