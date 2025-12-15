　
國際 國際焦點 北美要聞

美參議院通過「豪豬法案」　促盟國向台移轉軍事裝備

▲▼ 美國國會大廈。（圖／路透）

▲法案讓台灣與北大西洋公約組織、日本、澳洲、韓國、以色列及紐西蘭，也就是「北約+」（NATO Plus）的成員享有同等軍售待遇。（圖／路透）

文／中央社記者侯姿瑩華盛頓14日專電

美國聯邦參議院日前一致通過「豪豬法案」，包括修正「武器出口管制法」，將台灣納入適用較短認證與通報期限的接受國名單，並加速盟友向台灣移轉軍事裝備的許可程序。「台灣人公共事務會」呼籲眾議院也迅速採取行動。

「豪豬法案」（PORCUPINE Act）全名為「為區域同伴提供險惡環境下的升級保護」（Providing Our Regional Companions Upgraded Protection in Nefarious Environments Act，依起首字母簡稱為PORCUPINE Act）；參議院於11日一致通過。

這項法案主要是修正美國「武器出口管制法」（Arms Export Control Act），將台灣納入適用較短認證及通報期限的接受國名單，並加速盟友向台灣移轉軍事裝備的許可程序。

法案讓台灣與北大西洋公約組織（NATO）、日本、澳洲、韓國、以色列及紐西蘭，也就是「北約+」（NATO Plus）的成員享有同等軍售待遇。

法案並寫道，法案生效90天內，美國國務卿應針對NATO成員國和日本、澳洲、韓國、紐西蘭或以色列向台灣進行國防物資及服務第三方移轉，建立加速決策程序的可行性進行評估。

倡議組織台灣人公共事務會（FAPA）今天發布新聞稿表示，這項法案展現了參議院對台灣堅定不移的支持，並消除對台軍備交付的關鍵官僚障礙，確保台灣維持嚇阻中國入侵所需的必要能力。

FAPA指出，這項法案不僅有助加快美國對台軍售的交付，也建立一項機制，促進北約及「北約+」國家向台灣進行美製防衛物資的第三方移轉，擴大可支持的聯盟。

FAPA長期倡議爭取此項「北約+」地位，以解決美國對台軍售積壓問題，並使美台安全夥伴關係現代化。

FAPA總會會長林素梅表示，今年年初以來，FAPA就與法案主要提案人、共和黨籍參議員芮基茲（Pete Ricketts）的辦公室密切合作，共同推動。「這項法案亦是我們的首要立法優先事項之一」。

參議院通過這項法案之後，FAPA表示，將把這股支持與氣勢帶進眾議院，確保「豪豬法案」順利完成立法並成為法律。

美國國會法案必須經眾議院、參議院通過文字一致的版本，再由總統簽署，才算完成立法程序。

FAPA位於華府總部的工作人員多年來積極走訪國會山莊，使台灣議題在美國國會獲得高度重視與廣泛支持。（編輯：唐聲揚）

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

