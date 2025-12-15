烏克蘭和平計畫柏林會談首日　美國特使：取得重大進展

▲美國中東特使魏科夫。（圖／路透）



烏克蘭總統顧問利特溫（Dmytro Lytvyn）表示，烏克蘭與美國官員就俄烏戰爭解決方案在德國柏林展開的會談，首日歷時超過5小時後告一段落，雙方同意於明天上午繼續磋商。美國特使魏科夫（Steve Witkoff）則指出，會談已「取得重大進展」。

路透社報導，利特溫透過WhatsApp群組向媒體說明，雙方官員當天進行了超過5小時的密集會談，並已結束首日議程，預計隔日續談。他並指出，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將在15日會談結束後對外發表相關評論。

利特溫表示，目前雙方正針對一份文件草案進行逐條斟酌與討論，內容涉及結束戰爭的可能路徑與相關安排，但未進一步說明細節。

法新社則引述魏科夫的說法指出，他當天與澤倫斯基就結束俄烏戰爭的提案進行會談，雙方在多項議題上出現進展。魏科夫稍後也在社群平台X發布會談紀要，說明澤倫斯基與包括他本人以及美國總統川普（Donald Trump）女婿庫許納（Jared Kushner）在內的美國代表團，已就「20點和平計畫」以及相關經濟議題進行深入討論。

魏科夫表示，會談成果正面，形容雙方「取得重大進展」，並確認美烏代表團將於明天上午再次會面，持續推進相關談判。