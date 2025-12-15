　
烏克蘭和平計畫柏林會談首日　美國特使：取得重大進展

▲美國中東特使魏科夫。（圖／路透）

▲美國中東特使魏科夫。（圖／路透）

烏克蘭總統顧問利特溫（Dmytro Lytvyn）表示，烏克蘭與美國官員就俄烏戰爭解決方案在德國柏林展開的會談，首日歷時超過5小時後告一段落，雙方同意於明天上午繼續磋商。美國特使魏科夫（Steve Witkoff）則指出，會談已「取得重大進展」。

路透社報導，利特溫透過WhatsApp群組向媒體說明，雙方官員當天進行了超過5小時的密集會談，並已結束首日議程，預計隔日續談。他並指出，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將在15日會談結束後對外發表相關評論。

利特溫表示，目前雙方正針對一份文件草案進行逐條斟酌與討論，內容涉及結束戰爭的可能路徑與相關安排，但未進一步說明細節。

法新社則引述魏科夫的說法指出，他當天與澤倫斯基就結束俄烏戰爭的提案進行會談，雙方在多項議題上出現進展。魏科夫稍後也在社群平台X發布會談紀要，說明澤倫斯基與包括他本人以及美國總統川普（Donald Trump）女婿庫許納（Jared Kushner）在內的美國代表團，已就「20點和平計畫」以及相關經濟議題進行深入討論。

魏科夫表示，會談成果正面，形容雙方「取得重大進展」，並確認美烏代表團將於明天上午再次會面，持續推進相關談判。

與美歐柏林會談　澤倫斯基促有尊嚴和平願放棄加入北約

與美歐柏林會談　澤倫斯基促有尊嚴和平願放棄加入北約

烏克蘭總統澤倫斯基14日在德國柏林呼籲推動「有尊嚴的和平」，並強調任何停戰安排都必須包含防止俄羅斯再次發動侵略的明確安全保證。澤倫斯基正與美國特使及歐洲盟友密集會談，試圖為這場自二戰以來歐洲最致命的戰爭尋找出路。

澤倫斯基：將在柏林會晤美歐代表

澤倫斯基：將在柏林會晤美歐代表

越南電動車品牌在美國遭遇嚴峻挑戰

越南電動車品牌在美國遭遇嚴峻挑戰

美國男自曝「奈米鳥」不到3公分！　想獲認證世界最短

美國男自曝「奈米鳥」不到3公分！　想獲認證世界最短

快訊／美布朗大學爆校園槍擊案！　警方：多人中彈

快訊／美布朗大學爆校園槍擊案！　警方：多人中彈

