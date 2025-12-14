和平協議有望？澤倫斯基：將在柏林會晤美歐代表

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基13日表示，他將在柏林會見美國及歐洲代表討論「和平基本原則」，烏克蘭需要「有尊嚴的和平」以及俄羅斯不會再次發動攻擊的保證。此前，德國政府證實將在週末接待美烏代表團進行停火相關會談，到了15日，歐洲領導人會與澤倫斯基舉行高峰會。

路透報導，白宮此前稱，川普只有在認為有足夠進展空間時才會派遣官員參與談判，不過如今美國確定派出特使魏科夫（Steve Witkoff）進行協商，似乎表明在俄羅斯2022年入侵烏克蘭之後，華府在這場打了將近4年的戰爭之中看到取得進展的希望。

德國政府消息人士13日提到，關於烏克蘭可能停火的談判週末會在柏林舉行，與會者包括美國和烏克蘭等國的外交政策顧問。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）15日將主持澤倫斯基及歐洲各國領導人的高峰會，這是歐洲盟友對烏克蘭領導人最新一輪公開支持行動。過去數周，英國、法國及德國持續針對美方提出的方案進行修訂，該草案要求基輔割讓更多領土、放棄加入北約的計畫並接受武裝部隊相關限制。

與此同時，烏克蘭戰場情勢依然嚴峻。黑海南部港口城市敖德薩及周邊地區13日遭受大規模飛彈及無人機攻擊，電力網遭受重創，超過百萬戶家庭斷電。俄羅斯12日攻擊2處烏克蘭港口，造成包括一艘運輸糧食船隻在內的三艘土耳其船隻受損。

土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）與俄羅斯總統普丁12日會談後，稱「和平並不遙遠」，並希望能與川普討論和平計畫。艾爾段告訴普丁，在戰爭中實施有限停火可能會是有益的，特別是針對能源設施和港口，「黑海不應被視為戰場。這種情況只會對俄羅斯和烏克蘭造成傷害」。