國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

與美歐柏林會談　澤倫斯基促有尊嚴和平願放棄加入北約

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基14日在德國柏林呼籲推動「有尊嚴的和平」，並強調任何停戰安排都必須包含防止俄羅斯再次發動侵略的明確安全保證。澤倫斯基正與美國特使及歐洲盟友密集會談，試圖為這場自二戰以來歐洲最致命的戰爭尋找出路。

路透社報導，在美國總統川普持續施壓基輔，要求接受一項被外界認為偏向莫斯科立場的和平方案之際，澤倫斯基直指俄羅斯刻意拖延戰事，並持續對烏克蘭多座城市以及能源與供水系統發動致命轟炸。他重申，和平不能以犧牲國家尊嚴與安全為代價。

德國總理府發布的畫面顯示，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）在柏林接待澤倫斯基，以及美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）與其女婿庫許納（Jared Kushner）。澤倫斯基隨後在臉書發文表示，「我們已經開始會談」，並附上烏克蘭代表團與德國、美國代表，以及北大西洋公約組織歐洲聯軍最高司令格林克維奇（Alexus Grynkewich）的合照。

澤倫斯基稍早在社群平台X指出，烏克蘭準備以建設性的態度投入外交努力，但和平必須建立在有尊嚴的條件之上。他也坦言，未來幾天的外交折衝至關重要，結果可能影響戰爭的走向。美聯社引述他的說法指出，基輔已準備在特定條件下放棄加入北約的目標，前提是西方能提供具體且可靠的安全保證，但對於美方要求烏克蘭對俄羅斯割讓領土，他則明確拒絕。

澤倫斯基在會談前透過通訊軟體向媒體表示，由於美國與部分歐洲國家已排除烏克蘭加入北約的可能性，烏方希望獲得一套等同北約成員國的安全保障，以防止俄羅斯再次入侵。他強調，這些保障必須具備法律約束力，並獲得美國國會支持，相關細節將在烏美軍事官員於德國斯圖加特會談後進一步評估。

法新社報導，澤倫斯基在前往德國途中也表示，希望美國支持「凍結現有前線」的方案，而非如莫斯科所要求，迫使烏克蘭讓出整個頓巴斯地區。他指出，維持現狀或許是目前最公平的選項，儘管俄羅斯對此態度消極，但他期待華府能在此議題上力挺基輔。

梅爾茨預計明天在柏林為澤倫斯基與多位歐洲領袖舉辦高峰會，這被視為歐洲盟國再度公開展現對烏克蘭支持的重要時刻。英國、法國與德國正嘗試修訂美國提出的和平方案，該方案先前曝光內容要求烏克蘭割讓更多領土、放棄北約志向，並對其軍力設限，引發歐洲方面高度疑慮。

歐洲盟國形容當前局勢為決定烏克蘭未來的「關鍵時刻」，並正討論動用遭凍結的俄羅斯中央銀行資產，以支應基輔的軍事與民生支出，協助烏克蘭維持財政運作。另一方面，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）本月稍早曾接見魏科夫與庫許納，克里姆林宮稱會談「具建設性」，但至今仍未出現實質突破。

更多新聞
妹臉上「紅疹排排站」不是蟲咬　醫：媽媽啊，要換掉它了
壽山動物園機車「全插樹枝」　神秘儀式竟能防猴
金融市場恐反噬！　華爾街罕見示警2026最大風險
反年改綠營落敗　醫曝失敗3原因
早上洗澡還是晚上洗澡好？專家給建議
勞工10萬救命錢來了！　今日08：00線上申請正式起跑

與美歐柏林會談　澤倫斯基促有尊嚴和平願放棄加入北約

澤倫斯基：將在柏林會晤美歐代表

烏克蘭總統澤倫斯基13日表示，他將在柏林會見美國及歐洲代表討論「和平基本原則」，烏克蘭需要「有尊嚴的和平」以及俄羅斯不會再次發動攻擊的保證。此前，德國政府證實將在週末接待美烏代表團進行停火相關會談，到了15日，歐洲領導人會與澤倫斯基舉行高峰會。

越南電動車品牌在美國遭遇嚴峻挑戰

美國男自曝「奈米鳥」不到3公分！　想獲認證世界最短

快訊／美布朗大學爆校園槍擊案！　警方：多人中彈

金正恩親迎赴俄部隊　「蹲下擁抱」斷腿兵

美國歐洲柏林會談澤倫斯基烏克蘭俄烏戰爭

