地方 地方焦點

廟前驚見20萬元現鈔無人認領　「撒錢哥」也在場！警依拾得物程序保管

▲台南市祀典大天后宮前舉辦愛心便當活動時，現場發現一疊千元鈔票放置於三角錐上，警方到場處理。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市祀典大天后宮前舉辦愛心便當活動時，現場發現一疊千元鈔票放置於三角錐上，警方到場處理。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市中西區祀典大天后宮前，14日上午舉辦由廟方與正忠關懷協會合辦的愛心便當發放活動時，現場驚見一疊以橡皮筋綑綁的千元現鈔，放置在三角錐上卻無人認領，警方獲報到場後清點，確認金額高達新台幣20萬元，已依拾得物相關規定辦理保管程序。

▲台南市祀典大天后宮前舉辦愛心便當活動時，現場發現一疊千元鈔票放置於三角錐上，警方到場處理。（記者林東良翻攝，下同）

台南市警二分局民權派出所所長何家慶指出，14日上午11時許接獲報案，中西區祀典大天后宮前，驚見一疊以橡皮筋綑綁的千元現鈔，放置在三角錐上卻無人認領，民權派出所員警趕抵現場，會同廟方人員清點鈔票數量，確認為20萬元整，現場未見失主出面指認，因此依《民法》拾得物程序受理。

▲台南市祀典大天后宮前舉辦愛心便當活動時，現場發現一疊千元鈔票放置於三角錐上，警方到場處理。（記者林東良翻攝，下同）

由於現場一度傳出曾在街頭撒錢600萬元的李姓男子也在活動現場，警方主動查詢身分，並當面詢問是否為失主。李男向警方表示，自己只是來領取愛心便當，該筆現金並非其所有。

▲台南市祀典大天后宮前舉辦愛心便當活動時，現場發現一疊千元鈔票放置於三角錐上，警方到場處理。（記者林東良翻攝，下同）

警方說明，遺失物自公告或通知之日起，若逾6個月仍無人認領，拾得人可依法取得所有權；若拾得人經通知後3個月內未領取，該物或變賣所得將歸屬保管地地方自治團體。警方也呼籲民眾，外出參加活動或旅遊時，務必妥善保管隨身財物與現金，避免遺失造成困擾。

12/12 全台詐欺最新數據

477 2 5396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

澳洲海灘槍擊10死　憤怒民眾「猛踩槍手頭部」大罵：打死他
16歲少女葬身火窟成焦屍　校長哀嘆：她是副班長人緣很好
吳怡霈日本尪疑惑「台薑母鴨桌椅好矮」　岳父13字回擊秒結束對
泰勒絲發獎金「總金額高達61億台幣」　員工打開親筆信…掩面淚

暨大獲評世界綠色大學排名第30　首辦全球排名發布會

台南北區公所化身聖誕老公公　黃偉哲感謝各界齊力送暖弱勢學童

聖誕樂聲響徹台中！江肇國邀樂團公益開唱　「大咖」驚喜現身

人民是頭家！陳亭妃發表《與市民的約定書》　拋「1到7」藍圖擘劃台南未來

台灣隱形冠軍發光　智慧醫材攻佔歐美高階市場

串聯6處百大文化基地　南投濁水沃土文化軸線計畫啟動

台南做工行善團完成第319案　七股、鹽水3戶修繕到位落實「希望家園」

基隆七堵兒童室內樂園大升級！融合鐵道文化設施　拚明年1月啟用

幼童軍冬令營跨縣市展開　黃偉哲：在體驗中學習、在自然中成長

更多
