廟前驚見20萬元現鈔無人認領　「撒錢哥」也在場！警依拾得物程序保管

▲台南市祀典大天后宮前舉辦愛心便當活動時，現場發現一疊千元鈔票放置於三角錐上，警方到場處理。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市中西區祀典大天后宮前，14日上午舉辦由廟方與正忠關懷協會合辦的愛心便當發放活動時，現場驚見一疊以橡皮筋綑綁的千元現鈔，放置在三角錐上卻無人認領，警方獲報到場後清點，確認金額高達新台幣20萬元，已依拾得物相關規定辦理保管程序。

台南市警二分局民權派出所所長何家慶指出，14日上午11時許接獲報案，中西區祀典大天后宮前，驚見一疊以橡皮筋綑綁的千元現鈔，放置在三角錐上卻無人認領，民權派出所員警趕抵現場，會同廟方人員清點鈔票數量，確認為20萬元整，現場未見失主出面指認，因此依《民法》拾得物程序受理。

由於現場一度傳出曾在街頭撒錢600萬元的李姓男子也在活動現場，警方主動查詢身分，並當面詢問是否為失主。李男向警方表示，自己只是來領取愛心便當，該筆現金並非其所有。

警方說明，遺失物自公告或通知之日起，若逾6個月仍無人認領，拾得人可依法取得所有權；若拾得人經通知後3個月內未領取，該物或變賣所得將歸屬保管地地方自治團體。警方也呼籲民眾，外出參加活動或旅遊時，務必妥善保管隨身財物與現金，避免遺失造成困擾。