「彰化哥吉拉」逛大街！動防所12/2開放認養80公分草原巨蜥

▲彰化動防所明日開放認養草原巨蜥。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市有民眾於11月初發現一隻長達約80公分的草原巨蜥在街頭遊蕩，隨即送往彰化縣動物防疫所安置。由於至今無人出面認領這隻「迷途大蜥蜴」，動物防疫所宣布，將於12月2日上午10點正式開放民眾申請領養，並將以抽籤方式決定這位特別寵物的新主人，目前已有多達7人表達高度興趣。

彰化縣動物防疫所表示，這隻草原巨蜥是在11月20日於彰化市被拾獲，身長約80公分，是一隻成年個體。消息傳出後，已有7位民眾爭先恐後地想要認領。為求公平，防疫所訂於12月2日上午10點公開辦理抽籤，決定誰能成為這位嬌客的新飼主。

動物防疫所介紹，這隻草原巨蜥又稱平原巨蜥，外型與綠鬣蜥迥異，原產於非洲中部及北部，是目前爬蟲寵物市場中相當普遍的品種。牠們在爬蟲類中以性情較為溫馴著稱，屬於肉食性。市價約新台幣1千多元。

防疫所進一步說明，人工飼養下體長約80至90公分，野外則可能長到120公分。雖然牠們是公母受精，不會大量繁殖，民眾無須擔心造成生態問題，但飼養門檻不低。牠們需要足夠的活動空間，並嚴格控制環境的溫度與濕度，建議有相關飼養經驗、且願意花時間與牠互動的民眾再行申請。

動防所也藉此機會向民眾呼籲，許多特殊寵物在幼體時看似可愛，但長大後外型可能令一般人卻步，導致遭棄養或不慎逸出。雖然草原巨蜥不像綠鬣蜥體型龐大、繁衍力強，但隨意棄養仍可能影響生態。防疫所也提醒，即便牠性情溫和，餵食時仍要小心，避免被咬傷。

這隻草原巨蜥經動防所公告後至今無人認領，將於明(12月2日)透過抽籤，交到新飼主手中，防疫所後續也將關切其認養狀況。