　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「彰化哥吉拉」逛大街！動防所12/2開放認養80公分草原巨蜥

▲彰化動保所明日開放認養草原巨蜥。（圖／民眾提供）

▲彰化動防所明日開放認養草原巨蜥。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市有民眾於11月初發現一隻長達約80公分的草原巨蜥在街頭遊蕩，隨即送往彰化縣動物防疫所安置。由於至今無人出面認領這隻「迷途大蜥蜴」，動物防疫所宣布，將於12月2日上午10點正式開放民眾申請領養，並將以抽籤方式決定這位特別寵物的新主人，目前已有多達7人表達高度興趣。

彰化縣動物防疫所表示，這隻草原巨蜥是在11月20日於彰化市被拾獲，身長約80公分，是一隻成年個體。消息傳出後，已有7位民眾爭先恐後地想要認領。為求公平，防疫所訂於12月2日上午10點公開辦理抽籤，決定誰能成為這位嬌客的新飼主。

動物防疫所介紹，這隻草原巨蜥又稱平原巨蜥，外型與綠鬣蜥迥異，原產於非洲中部及北部，是目前爬蟲寵物市場中相當普遍的品種。牠們在爬蟲類中以性情較為溫馴著稱，屬於肉食性。市價約新台幣1千多元。

▲彰化動保所明日開放認養草原巨蜥。（圖／民眾提供）

▲彰化動防所明日開放認養草原巨蜥。（圖／民眾提供）

防疫所進一步說明，人工飼養下體長約80至90公分，野外則可能長到120公分。雖然牠們是公母受精，不會大量繁殖，民眾無須擔心造成生態問題，但飼養門檻不低。牠們需要足夠的活動空間，並嚴格控制環境的溫度與濕度，建議有相關飼養經驗、且願意花時間與牠互動的民眾再行申請。

動防所也藉此機會向民眾呼籲，許多特殊寵物在幼體時看似可愛，但長大後外型可能令一般人卻步，導致遭棄養或不慎逸出。雖然草原巨蜥不像綠鬣蜥體型龐大、繁衍力強，但隨意棄養仍可能影響生態。防疫所也提醒，即便牠性情溫和，餵食時仍要小心，避免被咬傷。

這隻草原巨蜥經動防所公告後至今無人認領，將於明(12月2日)透過抽籤，交到新飼主手中，防疫所後續也將關切其認養狀況。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 2632 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／朱學恒出獄了！暴瘦現身鞠躬
淡水大停水已恢復八成　侯友宜深表歉意：協調賠償機制、究責廠商
快訊／名模吞上億善款！羈押224天500萬交保　限制住居電子
狠砍夏天倫原因曝！刀手備齊兇器「從容投案」：被無故資遣才行兇
勞動基金進帳3006億破紀錄！新制勞工帳上賺4.3萬
快訊／退休校長登玉山　失聯4天找到了
長榮班機遇兩波劇烈亂流「餐盤全飛」　3空服員受傷送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

身分證變更性別需「強制手術」　同運先驅祈家威告劉世芳瀆職

快訊／朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

快訊／高雄小港高中旁小貨車突起火狂燒　消防迅速撲滅

獨／埋伏砍夏天倫！兇嫌手機僅有律師電話　典型黑幫策畫犯罪

台南台1線休旅車兩度逼車！驚險畫面曝　警方出手了

彰化「神秘便當」掛門頭！滷肉飯加蛋還附蘿蔔湯...屋主嚇壞了

快訊／名模吞上億善款！羈押224天淚灑法庭求交保　法官500萬准了

狠砍夏天倫原因曝！刀手備齊兇器「從容投案」：被無故資遣才行兇

疑酒駕！高雄轎車撞橋墩車頭爛毀　駕駛爬出小跑步開溜

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

國道「跳車哥」險遭輾！警追查曝真相　全車4人只有他挨罰

身分證變更性別需「強制手術」　同運先驅祈家威告劉世芳瀆職

快訊／朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

快訊／高雄小港高中旁小貨車突起火狂燒　消防迅速撲滅

獨／埋伏砍夏天倫！兇嫌手機僅有律師電話　典型黑幫策畫犯罪

台南台1線休旅車兩度逼車！驚險畫面曝　警方出手了

彰化「神秘便當」掛門頭！滷肉飯加蛋還附蘿蔔湯...屋主嚇壞了

快訊／名模吞上億善款！羈押224天淚灑法庭求交保　法官500萬准了

狠砍夏天倫原因曝！刀手備齊兇器「從容投案」：被無故資遣才行兇

疑酒駕！高雄轎車撞橋墩車頭爛毀　駕駛爬出小跑步開溜

BABYMONSTER〈Golden〉遭惡評！　原唱「別再貶低和比較」

身分證變更性別需「強制手術」　同運先驅祈家威告劉世芳瀆職

幸福企業！中華電宣布明年每位員工加薪3900元　再加碼4天有薪假

快訊／朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

YOASOBI臺北大巨蛋2026場次疑遭劇透！維基百科更新日期　全台嗨炸

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

健身房倒閉前「詭異徵兆」曝光　揭開預繳陷阱：履約保證竟成遮羞布

藍質疑增軍費=要開戰　徐國勇：你總不能上完廁所才買衛生紙

A＄AP Rocky成香奈兒大使！驚喜「求婚」瑪格麗特庫利、紐約工坊系列倒數

遭傳逼走李有宜　周曉芸發聲：期許更透明方式讓新北看見改革力量

【不到半年被養成豬】萌貓剛到家立刻收獲阿嬤心XD

社會熱門新聞

少校夫妻買豪宅日刷百萬　檢方算收入驚覺缺口很大

獸父性侵幼女7年　二審改判14年

貪官收賄大翻車！　拒認收特斯拉遭業者一句話拆穿

夏天倫深夜發文：替朋友擋一刀

蘇澳煙波飯店提泡水車賠償方案　自救會拒絕

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

即／退休校長登玉山失聯4天　遺體被山友尋獲

台中2男按摩遭猥褻！變態技師下場出爐

鋼鐵爸：新北殉職警葬禮我全包

台61休旅車鏟防撞車　駕駛胸骨折命危

人妻偷吃拍性愛片！小王喊冤：僅做10次

美國女醫返台被撞「腿斷3截」　殯葬司機遭求償1399萬

新竹城隍廟工讀生遭砍！2聲押、1交保

台南第三掩埋場大火　垃圾堆狂燒濃煙沖天

更多熱門

相關新聞

二度闖倉庫拍內衣褲！偷拍狼還想加被害人好友

二度闖倉庫拍內衣褲！偷拍狼還想加被害人好友

一名蕭姓男子清晨闖入民宅倉庫，偷拍私人內衣褲，遭住戶認出是3年前慣犯，憤而提告求償共95萬餘元。蕭男辯稱該處倉庫是屬於公開空間，若重視隱私應將其收至屋內晾曬，況且拍照畫面也僅供自己觀賞，案經審理，法院認定蕭男行為確實侵害住戶隱私權與居住安寧，判決應賠償2住戶各4萬元精神慰撫金，全案仍可上訴。

年收33萬公斤回收物　好好拾光節表揚無名英雄

年收33萬公斤回收物　好好拾光節表揚無名英雄

彰化縣聯合婚禮42對新人締良緣　王惠美宣布第3胎補助加碼到8萬

彰化縣聯合婚禮42對新人締良緣　王惠美宣布第3胎補助加碼到8萬

已婚技師偷吃人妻　人夫殺到公司逼簽「天價和解書」　

已婚技師偷吃人妻　人夫殺到公司逼簽「天價和解書」　

貨車故障停路肩　皮卡猛撞車頭變形

貨車故障停路肩　皮卡猛撞車頭變形

關鍵字：

彰化草原巨蜥動物防疫所認領綠鬣蜥

讀者迴響

熱門新聞

「明年11月28日」他喊別出國！網秒筆記

女網紅留言「你賣嗎？」　網轟丟臉

濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱

即／全聯出包！鯛魚排驗出「藥檢超標」急下架

探12℃！　下波冷空氣時間曝

少校夫妻買豪宅日刷百萬　檢方算收入驚覺缺口很大

獸父性侵幼女7年　二審改判14年

老屋翻新有補助！最高每棟最高960萬

謝立功晚間發文：民眾黨的溫度去哪了？

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

6旬夫妻「砸百萬環遊世界」　回國半年生活毀了

陳柏霖「紐西蘭迎娶小6歲女友」喊卡

快訊／今晨全台有雨　8級強風要來了

比ChatGPT爛「卻有1功能」　網讚：已訂Grok

「最會打破魔咒的總統」　陳水扁看好賴清德2026翻轉藍綠版圖

更多

最夯影音

更多
阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書
周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面