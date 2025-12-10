古坑圳頭坑終於通自來水　52戶山區居民迎來穩定用水新生活

▲古坑圳頭坑住戶現場見證清澈自來水流出，盼望多年的民生工程終於完成。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣古坑鄉圳頭坑聚落延宕多年的自來水延管工程今日舉行通水典禮，在當地鄉親見證下正式啟用。立法委員劉建國多年向中央爭取預算並協調水利相關單位，總算讓52戶山區住戶迎來穩定的自來水供應，不必再靠山泉或簡易取水度日，生活品質大幅提升。

通水現場聚集許多在地長輩，看到水龍頭順利流出清澈自來水，不少人忍不住露出笑容。自來水公司第5區管理處長謝素娟表示，圳頭坑居民盼水多年，工程自2023年啟動，期間必須克服地形複雜與區域分散等難題。本次完工內容包括三座加壓站、兩座配水池及完整管線與機電設備，今年10月已全數驗收。通水後不僅解決枯水期取水不穩問題，也確保水質安全。

劉建國表示，山區沒有自來水的日子，對居民特別是長輩來說是長期的艱辛。今天看到鄉親親自到場觀禮，內心十分感動。他也感謝古坑鄉公所、歷任及現任村長長期奔走，以及水利署願意放寬偏鄉申請條件，讓圳頭坑得以納入補助項目，「若沒有地方與中央一起打拚，今天看不到這一刻。」

新庄村長賴世榮指出，工程總經費三千多萬元，讓新庄村三區部落及圳頭坑共52戶受惠。過去居民靠山泉、儲水桶度日，豪雨會沖毀水源，乾季又取不到水，如今延管通水後，村民終於能安心過日子，是「實實在在的生活改善」。

古坑鄉長林慧如表示，這項延管工程是古坑山區自來水建設的重要突破，也讓全鄉民生用水普及率朝九成目標更進一步。許多鄉親第一次在山區用到穩定自來水，感受特別深刻。她也肯定自來水公司人員在山林環境下施工的辛勞，強調公所未來將持續協助後續服務，讓住戶安心使用。

劉建國說，民生用水是最基本的生活權利，未來仍會持續為偏鄉及山區爭取基礎建設，讓每位鄉親都能享有安全、穩定的公共服務。