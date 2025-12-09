環境部揭露基隆河油污源頭　3行政區稽查62家結果出爐

▲環境部揭露基隆河油污源頭，暖暖、碇內、瑞芳累計稽查62家次。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

針對近日基隆河八堵取水口周邊發生的油污事件，引發基隆市民對自來水水質的高度關切。環境部今日表示，事件發生後已督導基隆市環保局加強暖暖、碇內一帶巡查，新北市環保局也同步在瑞芳地區展開巡查及採樣。統計至7日，環保機關累計稽查62家次、採樣檢測8家次、告發2家次，並已協助基隆市環保局查獲應納管未納管水污染事業，並告發令其相關作業停工。

環境部指出，為避免類似事件再度發生，已建議地方環保機關強化持續性源頭管理。包括針對取水口上游污染源全面列管，只要事業單位達到法規列管規模，或因逕流沖刷有排放事實，都必須依法納管並加強查核；同時，對位於自來水水質水量保護區內、可能危害水源品質的行為，須透過嚴格管理予以禁止或限制，為民眾用水多重把關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次油污事件經追查後，已迅速鎖定為某客運保修廠違規排放洗車及保修廢水，且貯油槽未設置防溢堤。然而事件也暴露出水源區事業管理仍需再強化，環境部已要求基隆市環保局持續辦理取水口上游專案巡查，重點鎖定暖暖、碇內等水源敏感區，全面盤點洗車及保修廠、貨櫃業、貯存系統及其他可能產生廢水的工廠。一旦達到列管規模，業者即須申請排放許可、設置完善的廢水收集與處理設備並確保正常運作。

在供水安全韌性方面，環境部表示，已主動協調台水公司提升巡查頻率，並在取水口增設即時水質監測設備、維持吸油棉與攔油索等攔污措施，建構多重防禦系統，以完成八堵取水口復抽整備。未來只要偵測到水質異常，即可即時預警淨水場啟動緊急應變，確保家戶用水安全。中長期則建議研議跨系統、跨域供水聯通管的可行性，並配合水庫操作調整取水模式或位置，以提升供水穩定性與韌性。

環境部強調，水源保護是環境治理的核心工作。除中央持續協助地方加強污染源管控外，也必須依循取水口上游水源水質水量涵養相關規定，確實落實禁止或限制危害水源的行為，才能確保水源安全與永續利用。