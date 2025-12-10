　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／陳玉珍表達願溝通　助理工會：12日立院集會完就拜會她

▲立法院正門。（圖／記者黃彥傑攝）

▲立法院國會助理工會將於12日上午在立法院正門集會，要求陳玉珍退回修正案。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨立委陳玉珍的《立法院組織法》第32、33、35條文修正案挨批「自肥條款」，也讓國會助理權益倒退數十年。對此，立法院國會助理工會今（10日）表示，陳玉珍已致電助理工會，表達願意與助理們當面溝通，但基於眾多公費助理關心此事發展，因此12日上午9時半在立法院正門集會，表達保障公費助理合法工作權的訴求，接著再去拜會陳玉珍。

由陳玉珍擬具的《立法院組織法》第32、33、35條條文修正草案日前在立法院一讀，交付委員會審查，其中最受爭議的是第32條，內容除會淡化助理是用公費聘僱的性質外，未來立法院給立委一筆補助後，由立委自行運用，但不僅無具體項目限制，也不需提供收據或核銷憑證，遭批是自肥條款。

立法院國會助理工會今天下午表示，陳玉珍上午已致電立法院國會助理工會，表達願與國會助理工會及國會助理們當面溝通，進一步瞭解公費助理對修正案意見及訴求，共同討論可行方案，而陳玉珍除了說明提出此次修法的目的外，同時表達完全了解與尊重公費助理們及國會助理工會所提出的相關訴求。

助理工會指出，感謝陳玉珍表達願與公費助理們及工會幹部溝通，並尊重公費助理法制化的訴求，但基於有眾多公費助理密切關心此事發展，均期盼工會能辦理集會，讓大家有一個訴說心聲的機會；為不負眾望，將於12日上午9時半於立法院中山南路正門集會，表達保障公費助理合法工作權的訴求，隨後將安排前往拜會陳玉珍，藉由雙方當面溝通，以期達成共識，保障公費助理工作權。

助理工會強調，工會主張，一、立法院公費助理工作權，應予保障；二、現行公費助理制度，應予維持；三、公費助理既有之權益及福利，應予入法。工會表示，歡迎公費助理提出其他建議，後續助理工會與陳玉珍溝通情形，工會將隨時向各位報告及說明。

