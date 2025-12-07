較少聽到小紅書詐騙　高嘉瑜曝「民眾最痛恨的事」：台灣好像視而不見

▲前民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者黃克翔攝）

記者詹詠淇／台北報導

內政部近日宣布依據《詐欺犯罪危害防制條例》第42條封鎖小紅書，暫定期限為1年，引發輿論譁然。前民進黨立委高嘉瑜表示，她比較少聽到在小紅書被詐騙的。反倒是像太子集團詐騙案，泰國、英美等積極查扣其資產，在台灣卻7年通報52次完全沒處理，還讓嫌犯交保，「當詐騙集團就活生生的在我們面前的時候，你好像視而不見」，這才是大家最痛恨的。

高嘉瑜昨（6日）在政論節目《TVBS戰情室》指出，詐騙是國人心中的痛，「如果政府打詐能夠打到痛點，那大家一定給你拍手叫好」，小紅書她自己是沒在使用，但身邊確實有些朋友會用小紅書看美妝、健身或旅遊、美食等生活類內容，「你說在小紅書被詐騙的，我是比較少聽到」，有聽到的是LINE投資詐騙、FB詐騙或其他轉體等。

高嘉瑜表示，政府現在說法是，因為管不到小紅書，一旦有人被詐騙，根本聯絡不到，也無從幫忙處理，這可能是個理由，但對多數民眾而言，感受沒有那麼及時。

高嘉瑜舉例，大家會拿之前爆發的太子集團詐騙案比較，太子集團在台灣，10家銀行7年通報52次，「結果政府完全都沒有處理」，只扣押近45億，還讓他們交保，甚至交保時笑得很開心，那個畫面大家都還印在心裡；結果看其他國家，泰國現在要查扣太子集團將近95億資產，英國、美國查扣150億美金的比特幣，大家都搶著查扣太子集團資產時，「我們台灣針對這個在台灣買了這麼多豪宅的太子集團到底做了什麼？」

高嘉瑜強調，「當詐騙集團就活生生的在我們面前的時候，你好像視而不見」，這才是大家最痛恨的。

高嘉瑜也以「一頁式廣告」為例，很多人被詐騙是一頁式廣告，只要錢匯進去，馬上就被第三方轉走，根本拿不回來。她當立委時曾質詢時任數發部長唐鳳，這個要不要封？很多長輩可能不知道自己被詐騙，且一頁式廣告1年只要付1美元，就可以架設個網站，不斷詐騙洗錢，「結果當時的唐鳳部長說，我們網路自由，我們不能隨便去封人家的一頁式廣告」。

高嘉瑜說，雖然小紅書背後可能有中國、木馬軟體等，但對民眾而言，這些最該立刻處理的、應該要趕快處理的，才是當務之急。