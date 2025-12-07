禁小紅書蔣萬安轟變共產黨　劉世芳批濫用言論自由：反對警政署打詐？

▲內政部長劉世芳。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

內政部近日宣布封鎖小紅書，引發輿論譁然。台北市長蔣萬安更嗆，反中反到自己變成共產黨。對此，內政部長劉世芳今（7日）表示，台灣是自由民主法治社會，沒有共產黨，處分小紅書是依據《詐欺犯罪危害防制條例》第42條。倒覺得要請教提出這樣論調的人，是反對警政署打擊犯罪？濫用言論自由就像小偷到你家時和他說好，愛拿什麼就拿什麼。

禁小紅書風波延燒，行政院長卓榮泰在專訪表示，小紅書是用中國的言論不自由來傷害台灣的言論自由。台北市長蔣萬安則諷刺，「所以卓院長現在是要用言論不自由對付言論不自由嗎？ 反中反到自己變成共產黨，我想這個人民會無法理解也沒辦法接受」。

對此，內政部長劉世芳今（7日）回應，第一，台灣並沒有共產黨，台灣是自由民主法治社會，「我們內政部警政署刑事局所處分的是根據詐防條例的42條，來龍去脈大家都非常清楚」。

劉世芳說，但裡面有人濫用侵犯或牽制言論自由的部分，倒覺得要請教一下提出這樣論調的人，反對警政署打擊犯罪？尤其是打擊詐欺犯罪，因為小紅書並沒有在台灣落地，並不遵守台灣自由法治和相關的規範。

劉世芳比喻，就好像有小偷到你家時，你跟他說好，這是你的行動自由，你愛拿什麼東西就拿什麼東西，那就表示台灣是一個沒有法治的社會，怎麼會叫箝制言論自由？

《詐欺犯罪危害防制條例》第42條指出，「為處理詐欺犯罪防制緊急案件，及時防制民眾接觸詐欺網站，各目的事業主管機關及司法警察機關認有即時處置之必要時，得令網際網路接取服務提供者為停止解析或限制接取之處置。」