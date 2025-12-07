他給劉世芳100分：小紅書當然不是單純商業公司　是黨國延伸工具

▲內政部長劉世芳。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

內政部近日宣布封鎖小紅書，掀起高度議論。行政院前政務委員張景森6日表示，要給內政部長劉世芳100分且站起來拍手；他說，中國的網路完全沒有自由，平台當然不是單純的商業公司，而是黨國體系的延伸工具，拒絕配合台灣的國安治安與資安要求，卻要求自由社會讓他們流竄。

張景森表示，這一次禁小紅書，他要給劉世芳部長加100分、並且站起來拍手。他說，中國的網路完全沒有自由，他們的平台當然不是單純的商業公司，而是黨國體系的延伸工具。

張景森指出，他們拒絕配合台灣國安、治安、資安要求，卻要求自由社會讓他們恣意流竄，這根本是不對等競爭、甚至是資訊戰滲透。

張景森說，民主政府有責任保障言論自由，但更有責任捍衛資訊主權與社會安全，「當別人把你當戰場，你不能拿自由當盾牌說，我們不能限制他」。他認為，那是天真，不是維護言論思想自由，而是讓極權體制來摧毁言論思想自由的空間。

張景森表示，因此對那些不願遵守台灣法律、不願配合安全規範的平台，政府不只是可以處置，更有義務處置。這次內政部拿出鐵腕，是對的，民主不是軟弱，開放不是自殺。

張景森說，部長加油，繼續打，台灣需要能守住安全自由的部長。他強調，為了表示對老友的讚賞，三個月內臉書對內政部的業務，都只會有鼓勵，不會有批評。