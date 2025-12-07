王鴻薇自打臉？不滿小紅書被封　去年還喊「希望打詐專法成功」

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者陳煥丞攝）



記者張靖榕／綜合報導

中國大陸社群平台小紅書因爆出多起詐騙案件，而且在台未設置法律代理人、又未配合改善，被政府依「詐欺犯罪危害防制條例」下令封網1年，引發政治攻防。國民黨立委王鴻薇批評總統賴清德打造「民主長城」，指台灣如今的作法與先前譏笑中國的網路長城無異；然而，有網友翻出她去年質詢數發部時的影片，內容卻是要求政府加強納管境外平台、遏止詐騙。

王鴻薇去年5月27日在交通委員會質詢時，以當時經濟部長郭智輝遭冒名詐騙為例，要求數發部說明如何處置境外社交平台詐騙，她並詢問打詐專法是否能懲處未納管的境外平台。時任數位產業署署長呂正華回應，若平台拒不改善，最高可處2500萬元罰鍰，經專家審議後也可採行限制流量或阻斷連線。呂正華並呼籲立委支持加速法案審查，王鴻薇當場表示「一定會支持，我希望我們能夠成功」，避免再有名人遭冒名詐騙。

刑事局統計，自去年1月至今年11月，受理涉小紅書詐欺案件達1706件，財損超過2.4億元，其中一件損失高達820萬元。刑事局指出，小紅書淪為詐欺溫床，平台資安檢測多項不合格，對民眾權益與社會秩序造成嚴重危害，也構成國安潛在風險。主管機關多次要求改善，小紅書始終未回應，因而符合「緊急案件」要件，被依法裁定停止解析，使網站無法連線，以阻斷詐騙持續擴大。

刑事局並強調，與拒絕溝通的小紅書不同，目前使用者眾多的平台如Meta（Facebook、Instagram、Threads）、TikTok、Google（YouTube）、LINE等皆已納管，也在台設置法律代理人處理爭議，並配合強制身分驗證、廣告審查及防詐措施。官方認為小紅書完全無法聯繫、無法監理，風險遠高於其他平台，因此依法作出封鎖處置。