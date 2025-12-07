PO文向小紅書官方求救「你們不是期待和台灣人交流」！遭陸網吐槽

▲小紅書。（圖／視覺中國）



記者施怡妏／綜合報導

「小紅書」APP於國安資安檢測中15項指標全數不合格，且與詐騙案件高度連動、未配合法規要求，因此要「封鎖」小紅書一年，就有一名「中國台灣」用戶在小紅書發文，希望官方可以救救台灣重度用戶，依法配合詐騙調查，希望大陸網友也能幫忙，「你們不是很期待多和台灣人交流嗎？」卻遭到大陸網友吐槽。

「中國台灣」用戶在小紅書的PO文，希望小紅書官方能「救救台灣重度用戶」，只要設立法律代表處、依法配合詐騙調查，就能避免平台在台灣被禁，希望大陸網友也能一起幫忙，「你們不是很期待多和台灣人交流嗎？」他還在文末加註標籤「#台灣用戶要被封了」。

不過此舉卻沒有得到如預期的回應，大陸網友直接留言「也沒有很期待啦」、「沒期待，沒和台灣人互動過」、「0個人期待」、「並沒有」、「你以為你誰」。

有網友截圖內容，轉貼在Threads，「笑死，留言第一排，人家沒有很期待呢。」底下網友紛紛回應，「罵完自己的政府，去討拍又沒人要」、「被打臉也是合理啦」、「熱臉貼冷屁股，人家留島不留人耶」、「確實小紅書使用者真的想繼續用的話，他說的話是對的，只不過最後一句有點搖尾巴了」、「還去跪求人家上書呢」、「根本沒人在乎你要不要用」。不過也有網友質疑，「這是刻意反串的吧？」「發文的是高級黑吧」。