為何只限制小紅書？內政部給解答　臉書、LINE、Google都沒有這樣

▲小紅書上詐騙層出不窮，更嚴重的是，平台方完全拒絕配合警方打詐。（圖／記者吳立言攝）



記者張靖榕／綜合報導

內政部日前以打擊詐騙為由，宣布自即日起封鎖中國社群平台「小紅書」1年，引發部分使用者不滿，質疑只是想觀看美妝、美甲等影片卻遭限制。內政部6日在社群平台發文強調，小紅書長期拒絕配合警方防詐，導致受害者無法求償、詐騙廣告不斷出現，政府在無從聯繫、無法監管的情況下，依法限制平台接取。

內政部指出，小紅書涉詐案件逐年攀升，國安局檢測平台15項資安指標均不合格，但平台在接獲通知後從未改善，也不願依規提供必要資訊，形成嚴重資安與財產風險。基於《詐欺犯罪危害防制條例》，主管機關對小紅書採取緊急防制措施，目的在保護民眾權益。

內政部列出跨平台防詐作為作為對照，官方指出，自去年8月至今年11月，在警方通報後，Google下架4472則詐騙廣告，LINE停權9萬2831個詐騙帳號，Meta（Facebook／Instagram／Threads）下架11萬2054則詐騙廣告，而且依Meta主動揭露，過去兩年曾自行移除約430萬則詐騙廣告。上述平台均已納入法規監理並設有法律聯絡窗口，使政府得以追查來源並要求改善。

內政部表示，小紅書則是完全相反，不僅未回應通報，也無聯絡窗口，對詐騙內容毫無處置，導致受害民眾求助無門。由於缺乏溝通與改善管道，只能依法停止解析或限制接取，避免詐騙金流持續蔓延。官方強調，各平台皆一視同仁，並無針對性。

內政部也表示，過去Meta因違反廣告實名制曾遭連續裁罰3次、累計1850萬元，顯示不論平台規模大小，只要違規政府均依法處理。內政部強調，將持續要求各平台提升資安與防詐能力，確保民眾個資、金流及上網環境的安全。