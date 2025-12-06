藍委提「助理費除罪化」　王婉諭轟：護航貪污、大開倒車

▲時代力量黨主席王婉諭痛批藍委「助理費除罪化」修正案。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委陳玉珍所提的「助理費除罪化」修法，昨（6日）已付委審查，引爆立院助理工會聲明抗議。時代力量黨主席王婉諭在社群平台發文痛批，該法案是在為貪污犯脫罪，根本就是大開倒車，「詐領助理費頻傳，該檢討的是民代，現在卻為了護航貪污，犧牲國會專業」。

王婉諭表示，藍委陳玉珍提案要把「詐領助理費」除罪化，讓立委不用檢據核銷就可以領助理費，說白了，這根本就是讓「貪污」合法化。

王婉諭指出，國民黨團總召傅崐萁還說，這是「保護助理」的進步法案，但如果真的是這樣，為什麼藍綠白的國會助理都反對？為什麼立法院助理工會要發聲明譴責？

王婉諭直言，她做為前立委，必須說「這完全在騙人」，實際上，這個提案一旦通過，不只是幫高虹安、顏寬恒這些涉案立委解套，更會徹底摧毀國會的專業運作。

王婉諭說明，現行制度下，立委每個月的公費助理費加上加班費，有56萬，經由立委提報名單後，立法院「直接」匯款給助理。然而王婉諭點出，在陳玉珍的修法版本中，這56萬會變成給立委的「統籌款」，不限用途、免檢據核銷。

這會有什麼問題？王婉諭說，如果允許立委不限用途、統籌運用，那立委把這筆錢拿去吃喝玩樂、付房貸，完全不需要監管，這不是貪污合法化，什麼才是？

此外，王婉諭再指，現況下，立委要聘幾個助理都是自己決定的，如果未聘足額，剩餘款項就會繳回國庫，但按照陳玉珍的修法版本，不管聘幾個助理，都拿得到47萬，那一些很混的立委根本就不需要聘請助理，打混摸魚一樣可以領錢。

王婉諭接著強調，國會助理的影響力遠比大家想得巨大，除了處理立委的發言稿、質詢、撰寫法案、預算提案之外，助理還可以調閱資料、接觸機敏資訊，甚至是影響公部門的重要決策。

王婉諭憂心，未來若不需要通報名單，立委就可以毫無忌憚進行政治酬庸，聘用親信、樁腳，甚至讓敵對勢力滲透進國家核心，不論哪一種情境發生，這都會高度影響國會助理的勞動權益。

王婉諭表示，自己從以前就明確主張，應該推動《立法院公費助理任用條例》，建立透明、法制化與專業化的聘用標準，保障助理們的權利，而陳玉珍的提案，除了為貪污犯脫罪，根本就是大開倒車。

最後，王婉諭痛批，改革不能走回頭路，「詐領助理費頻傳，該檢討的是民代，而不是助理費制度」，為了護航貪污，犧牲國會專業，這是陳玉珍提案唯一的目的。