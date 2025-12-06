　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍委提「助理費除罪化」　王婉諭轟：護航貪污、大開倒車

▲時代力量黨主席王婉諭。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲時代力量黨主席王婉諭痛批藍委「助理費除罪化」修正案。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委陳玉珍所提的「助理費除罪化」修法，昨（6日）已付委審查，引爆立院助理工會聲明抗議。時代力量黨主席王婉諭在社群平台發文痛批，該法案是在為貪污犯脫罪，根本就是大開倒車，「詐領助理費頻傳，該檢討的是民代，現在卻為了護航貪污，犧牲國會專業」。

王婉諭表示，藍委陳玉珍提案要把「詐領助理費」除罪化，讓立委不用檢據核銷就可以領助理費，說白了，這根本就是讓「貪污」合法化。

王婉諭指出，國民黨團總召傅崐萁還說，這是「保護助理」的進步法案，但如果真的是這樣，為什麼藍綠白的國會助理都反對？為什麼立法院助理工會要發聲明譴責？

王婉諭直言，她做為前立委，必須說「這完全在騙人」，實際上，這個提案一旦通過，不只是幫高虹安、顏寬恒這些涉案立委解套，更會徹底摧毀國會的專業運作。

王婉諭說明，現行制度下，立委每個月的公費助理費加上加班費，有56萬，經由立委提報名單後，立法院「直接」匯款給助理。然而王婉諭點出，在陳玉珍的修法版本中，這56萬會變成給立委的「統籌款」，不限用途、免檢據核銷。

這會有什麼問題？王婉諭說，如果允許立委不限用途、統籌運用，那立委把這筆錢拿去吃喝玩樂、付房貸，完全不需要監管，這不是貪污合法化，什麼才是？

此外，王婉諭再指，現況下，立委要聘幾個助理都是自己決定的，如果未聘足額，剩餘款項就會繳回國庫，但按照陳玉珍的修法版本，不管聘幾個助理，都拿得到47萬，那一些很混的立委根本就不需要聘請助理，打混摸魚一樣可以領錢。

王婉諭接著強調，國會助理的影響力遠比大家想得巨大，除了處理立委的發言稿、質詢、撰寫法案、預算提案之外，助理還可以調閱資料、接觸機敏資訊，甚至是影響公部門的重要決策。

王婉諭憂心，未來若不需要通報名單，立委就可以毫無忌憚進行政治酬庸，聘用親信、樁腳，甚至讓敵對勢力滲透進國家核心，不論哪一種情境發生，這都會高度影響國會助理的勞動權益。

王婉諭表示，自己從以前就明確主張，應該推動《立法院公費助理任用條例》，建立透明、法制化與專業化的聘用標準，保障助理們的權利，而陳玉珍的提案，除了為貪污犯脫罪，根本就是大開倒車。

最後，王婉諭痛批，改革不能走回頭路，「詐領助理費頻傳，該檢討的是民代，而不是助理費制度」，為了護航貪污，犧牲國會專業，這是陳玉珍提案唯一的目的。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 0084 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄驚見「超資深野砲族」！溜滑梯活春宮　家長目睹嚇壞
「助理費除罪化」連署藍委辦公室也炸鍋　她揭原因：誰不生氣？
林逸欣爸爸病倒住院！「坐輪椅」憔悴病況曝光
北上做生意遇死劫！國3連環撞　5口困壓縮車體岳母亡
目睹鼎泰豐「大型雙標現場」震驚了　OL氣喊：下次講英文
住都中心新人月領21萬！　藍委揭薪資：民進黨用人薪水高到嚇死
放晴兩天又變天　下周一起「3地雨最大」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台灣經濟成長率破7趴　林濁水曝「詭異現象」：總統評價持續低迷

「助理費除罪化」連署藍委辦公室也炸鍋　她揭原因：誰不生氣？

陪同賴清德接見美國訪團　林佳龍：台美投資建立互利互惠的關係

傅崐萁要總統赴立院「一問一答」　律師酸國際笑話：超越美法兩國

賴政府禁小紅書　蔣萬安酸：反中反到自己變成共產黨

休假警被召回遭撞重傷！　吳宗憲轟蕭美琴輔選行程「以私害公」

宜蘭員警休假支援交管遭撞重傷　蕭美琴：希望大家能為他集氣

藍委提「助理費除罪化」　王婉諭轟：護航貪污、大開倒車

進口草莓甜點農藥殘留無監測機制　監察院要求衛福部、農業部檢討

住都中心新人月領21萬！　藍委揭薪資：民進黨用人薪水高到嚇死人

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

台灣經濟成長率破7趴　林濁水曝「詭異現象」：總統評價持續低迷

「助理費除罪化」連署藍委辦公室也炸鍋　她揭原因：誰不生氣？

陪同賴清德接見美國訪團　林佳龍：台美投資建立互利互惠的關係

傅崐萁要總統赴立院「一問一答」　律師酸國際笑話：超越美法兩國

賴政府禁小紅書　蔣萬安酸：反中反到自己變成共產黨

休假警被召回遭撞重傷！　吳宗憲轟蕭美琴輔選行程「以私害公」

宜蘭員警休假支援交管遭撞重傷　蕭美琴：希望大家能為他集氣

藍委提「助理費除罪化」　王婉諭轟：護航貪污、大開倒車

進口草莓甜點農藥殘留無監測機制　監察院要求衛福部、農業部檢討

住都中心新人月領21萬！　藍委揭薪資：民進黨用人薪水高到嚇死人

小紅書被封鎖　她點名「另1款App」：會不會是下一個？

台灣經濟成長率破7趴　林濁水曝「詭異現象」：總統評價持續低迷

快查是不是你！　喝手搖飲「爽中發票1000萬」

金鍾國自爆「婚前沒戀愛」！　閃婚甜笑認：婚後才開始談戀愛

挪用公司122.9萬爽花　員工「分50期賠125萬」換緩刑

「名人住附近」房價會不會比較高？內行吐實話：看供需

《我們六個》老三奪「教育大愛獎」　林作逸艱難成長變助人動力

高雄驚見「超資深野砲族」阿公阿嬤溜滑梯活春宮　她判拘25天

「助理費除罪化」連署藍委辦公室也炸鍋　她揭原因：誰不生氣？

白袍淫魔！英38歲醫「5年性侵38病患」　多名被害人未滿13歲

【集體食物中毒？】狗狗躺地翻滾摩擦...原來是在撓癢癢XD

政治熱門新聞

24歲警遭撞命危　總統府：祈願一切平安

陸配錢麗離台了！　「宣揚武統挺中共執政」被廢止依親居留

高市長綠營初選　媒體人分析：人人有機會

初選民調賴瑞隆看好度41.3%排第一

應曉薇之女「氣質女神」　傳接棒選議員

北市議員選戰／港湖重演高嘉瑜、吳欣岱大戰　綠擬提4席拚選票最大化

休假警被召回遭撞重傷！　吳宗憲轟蕭美琴輔選行程「以私害公」

快訊／卓榮泰8連敗！　財劃法覆議案59：50遭否決

住都中心新人月領21萬！　藍委揭薪資：民進黨用人薪水高到嚇死人

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

宜蘭員警休假支援交管遭撞重傷　蕭美琴：希望大家能為他集氣

備戰三鶯線通車！新北捷運招募108專才　起薪上看7.5萬元

幕後／言詞辯論前夕合體黃國昌直播　柯文哲出險招捍清白

員警執行副總統交管勤務遭撞命危　政委陳金德赴醫院關心

更多熱門

相關新聞

財劃法覆議否決　綠委：一年挖走1.43兆藍白連質詢4小時都不願意

財劃法覆議否決　綠委：一年挖走1.43兆藍白連質詢4小時都不願意

行政院長卓榮泰針對11月14日藍白聯手通過的再修版財劃法提起覆議，昨（5日）立法院會表決後，最終以59票對50票，維持原決議、否決覆議案。對此，綠委吳思瑤表示，覆議案結果，其實不用投就知道。但國民黨版財劃惡法一年挖走國家1.43兆，藍白卻連質詢四個小時都不願意，這件事一定要讓更多人知道，「我接受投票的結果，這是民主，但我不接受不討論只表決的程序，這不是民主！」

快訊／藍委要修「助理費除罪化」　國會助理工會發聲明痛批

快訊／藍委要修「助理費除罪化」　國會助理工會發聲明痛批

立院再否決財劃法覆議案　民進黨：錯誤連連還要逼中央違法編預算

立院再否決財劃法覆議案　民進黨：錯誤連連還要逼中央違法編預算

禁用小紅書搞雙標？　王定宇曝實情：藍白只要是中國就瞎挺

禁用小紅書搞雙標？　王定宇曝實情：藍白只要是中國就瞎挺

侵占助理費除罪化？　綠委轟陳玉珍：把法律的底線往下拉

侵占助理費除罪化？　綠委轟陳玉珍：把法律的底線往下拉

關鍵字：

王婉諭陳玉珍助理費立法院國民黨時代力量傅崐萁

讀者迴響

熱門新聞

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

全台第3家「島語」12/29開幕

Joeman新女友「醫美前」舊照流出 　和現在判若兩人

塑膠微粒在全身跑透透！醫師教3排毒方式

水產店老闆偷吃花店闆娘！自豪：入珠最大顆

24歲警遭撞命危　總統府：祈願一切平安

曾為愛消失歌壇　51歲玉女歌手現蹤瑞士美成這樣！　

網紅醫師的女兒驚傳遭霸凌！他心痛發文

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

以為標到3千萬宅　夫妻驚覺買到泥土路

男警執勤遭廂型車猛撞　臟器外露命危

中山變態男連抓8女屁股！光頭哥霸氣壓制

高國豪深夜發聲明向兄嫂鄭重道歉

更多

最夯影音

更多
遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退
等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面