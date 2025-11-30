神秘中國男闖邊境「誤踩地雷」重傷！　遭爆：泰柬皆無入境紀錄

▲中國籍男子非法入境泰國時，在邊境誤踩地雷重傷。（圖／翻攝自民意報，下同）



記者王佩翊／綜合報導

中國一名疑似參與網路詐騙的男子29日非法穿越泰柬邊境時誤踩地雷受傷，事後被送往泰國接受治療。泰軍也藉此指責柬方對清掃地雷的不作為。然而柬埔寨國防部30日發表強硬聲明反駁泰方指控，堅稱事發地點位於柬埔寨境內的舊戰區雷場，同時也指出，該名中國籍男子並無在柬國出入境的紀錄。

根據《柬中時報》報導，柬埔寨國防部發言人瑪麗淑潔達表示，王家軍第5軍區報告顯示，29日凌晨3時20分，駐守卜迭棉芷省烏祖縣的邊防503部隊聽聞爆炸聲響。經現場勘查後確認，爆炸發生在柬埔寨領土內長期遭受戰爭遺留地雷汙染的區域。

她指出，泰國軍方先前通報，一名中國籍男子石金貴在泰國沙繳府哥頌縣境內踩中地雷重傷，懷疑其與網路詐騙集團有關。但柬埔寨內政部查核國家移民總局資料庫後發現，該名男子的姓名並未出現在任何入境或出境紀錄中。

泰國軍方29日指出，柬埔寨雖為《渥太華公約》締約國，且獲得國際大筆資金援助進行地雷清除工作，卻始終不願與泰國合作清理邊境地雷，儘管泰國多次在雙邊會議中提出合作建議，但柬方態度消極，甚至在某些區域阻撓泰軍的清雷行動。

對此，瑪麗淑潔達在聲明中強調，「柬埔寨國防部堅決否認泰國方面與事件相關的不實指責」，並重申柬埔寨嚴格遵守國際法，從未在邊境佈設任何新的地雷。她指出，柬方長期致力於清除戰爭遺留地雷，保障人民安全並推動社會經濟發展。