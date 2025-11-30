　
國際

才剛逮201男同志！大馬警再破「地下淫窟」　一片肉色畫面曝

▲▼才剛逮201男同志！大馬再破「地下淫窟」　一片肉色畫面曝。（圖／翻攝自Malaysia Gazette）

▲警方突襲時，大多數人皆衣衫不整，僅穿著內褲。（圖／翻攝自Malaysia Gazette，下同）

記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞警方28日在吉隆坡破獲一處有201名男同志群聚的性愛據點，29日又再度掃蕩位於檳城的同志地下淫窟，並當場逮捕13名男子，包括1名19歲男大生與66歲男子，其中包含1名泰國男子與1名中國男子。

根據《中國報》報導，大馬威中警方經過長期蒐證，29日聯合威省市政廳執照組共同出擊取締檳城北賴再也路的三溫暖中心。該店位於一棟三層住宅的其中兩層樓，而警方突擊當下，發現二樓有多名顧客僅著內衣褲。

根據馬來西亞媒體Malaysia Gazette報導，警方在現場查獲大量可疑物證，包括保險套、潤滑劑等相關用品。店內設置完備，包含休息區、桑拿室以及多個獨立隔間的「暗房」，研判是專門提供同性性行為使用。

▲▼才剛逮201男同志！大馬再破「地下淫窟」　一片肉色畫面曝。（圖／翻攝自Malaysia Gazette）

警方一共逮捕11名馬來西亞籍男子、1名泰國男子以及1名中國籍男子。值得注意的是，三溫暖中心內部還張貼一張神秘的「指南圖片」作為暗號系統，讓顧客透過手環或腳環的不同佩戴方式，識別彼此的性向偏好和需求。

警方調查發現，這家桑拿中心營業已達5年之久，但直到近2個月才開始鎖定男同志族群，每人收取35令吉（約新台幣240元）入場費。

目前所有被逮捕嫌犯已移送威中警察總部偵辦，案件將依據馬來西亞刑事法典第377B條文進行調查，該條文主要針對「違反自然性行為」的相關罪名。

值得注意的是，這已是大馬警方本周內第二起類似行動。就在28日，吉隆坡警方才在當地一處三溫暖中心內逮捕多達201名男性。

►201男同志全裸被逮！大馬地下「多P性愛基地」　滿地套套戰況激烈

▲▼才剛逮201男同志！大馬再破「地下淫窟」　一片肉色畫面曝。（圖／翻攝自Malaysia Gazette）

▲警方28日才破獲一間201名男同志群聚的地下淫窟。（圖／翻攝自中國報，下同）

11/28 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

