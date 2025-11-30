　
國際

雅加達下令「禁賣狗肉」引爆民怨　饕客：上帝創造牠讓人吃

▲▼印尼雅加達（Jakarta）收容所內的小狗。）

▲印尼雅加達（Jakarta）收容所內的小狗。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

印尼首都雅加達本週正式宣布，將全面禁止販售供食用的狗與貓等具狂犬病風險的動物，並給予6個月緩衝期，引發在地食客反彈。有民眾大嘆「上帝創造牠就是讓人吃的」，痛批政府不該一刀切，讓這項在部分族群間流傳多年的飲食習慣面臨消失危機。

根據《法新社》報導，雅加達是全球少數仍能看到狗肉、貓肉交易的城市之一，雖然穆斯林社群不吃狗肉，但在印尼部分族群中，狗肉被視為能「治療登革熱」的偏方，還有人認為是社區的傳統食物。

▲▼印尼雅加達狗肉餐廳。（圖／達志影像／美聯社）

▲印尼雅加達狗肉餐廳。（圖／達志影像／美聯社）

36歲的饕客胡塔加奧（Alfindo Hutagaol）受訪時更直言，根本不應該禁止，「上帝創造牠，就是讓人吃的。不要只看負面，也要看到它的好處。」

不過，動保人士則形容這項政策是里程碑。印尼「無狗肉聯盟」（DMFI）多年以來積極遊說，希望禁止狗肉交易，認為這不僅殘忍，也可能造成狂犬病傳播。DMFI指出，雖然大部分印尼人不吃狗肉，但仍有大量野狗從狂犬病流行的西爪哇被運進雅加達，估計一年多達約9500隻。

雅加達農業單位表示，首都自2004年起即為「狂犬病無疫區」，此次禁令正是為了維持這項紀錄。雖然狗肉不再常見於市場或餐廳，但全市仍有19家餐廳提供相關料理，至少2座屠宰場持續運作，顯示黑市需求依然存在。

▲▼印尼無狗肉聯盟（DMFI）拯救非法屠宰場犬隻。（圖／達志影像／美聯社）

▲印尼無狗肉聯盟（DMFI）救援非法屠宰場內的犬隻。（圖／達志影像／美聯社）

當局坦言，要改變某些社群長期的飲食文化「並不容易」，但仍期盼透過宣導逐步降低交易量。

然而，也有民眾擔心禁令推行後，狗肉將更加地下化、價格飆高，甚至形容現在買狗肉就像在找毒品。另有人憂心，若禁令強力執行，想吃狗肉的人可能轉向街頭流浪狗，反而衍生新的公共安全問題。

雅加達政府表示，未來將加強宣導並制定更細部的罰則，包含書面警告、停業，甚至吊銷執照等。至於被查扣的動物如何安置，官方尚未提出完整方案。

這項禁令雖只限於雅加達，但外界認為，可能成為印尼其他地區的參考範例，牽動全國狗肉市場的未來發展。

11/27 全台詐欺最新數據

東南亞本週遭季風豪雨猛襲，印尼、泰國、馬來西亞多地爆發洪水與土石流，災情不斷擴大。綜合官方最新統計，三國累計已有超過400人喪命，各地清理與救援行動正全面展開。

