　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

膠囊藥混入「氰化物」殺夫！越南人妻奪3命判死　8歲童也不放過

記者詹雅婷／綜合報導

越南一名已婚女子對家人心生怨恨，自2023年1月起開始對親人下毒，把丈夫平時服用的膠囊藥物換成氰化物，導致丈夫過世，後來與親戚發生摩擦之後，在飲用水下毒，害死分別8歲、13歲孩童，另有一名19歲孩子也被下毒，幸運逃過死劫。這起案件震驚越南社會，同奈省人民法院27日判處她死刑，而她則稱，「我真的很後悔，不知道該如何贖罪」。

Vietnam News報導，阮氏紅碧（Nguyen Thi Hong Bich）1986年出生，原本因丈夫賭博欠債萌生輕生念頭，透過網路購買約1公斤氰化物，準備結束自己的性命。但隨著家庭矛盾加劇，她改變想法，決定用毒物來「解決」家庭衝突。

阮氏紅碧坦承，她因自己孩子死亡及丈夫負債累累而精神痛苦，對其他家庭成員產生惡意。而她鎖定的第一個目標對象就是她的丈夫，在2023年1月5日起，她把氰化物混入丈夫服用的胃病、高血壓、痛風膠囊藥物之中，丈夫同年10月18日過世。

到了2024年元旦，阮氏紅碧與妹妹發生爭執，就把氰化物混入飲用水之中，鎖定妹妹的孩子，導致這名2017年出生的孩子隔日死亡。2024年5月25日，阮氏紅碧與親戚爆發不和之後，用同樣手法毒殺對方2012年出生的孩子。2024年6月22日，阮氏紅碧再度鎖定親戚孩子下毒，誘騙對方服用摻有氰化物的痘痘藥，所幸這名19歲孩子最終活了下來。

阮氏紅碧隨後落網，審判也隨之展開。審判小組認定，被告行為極其殘忍且經過精心策劃，利用受害者的信任進行報復，罪行嚴重，無和解可能性，且無改造可能，必須從社會中永久移除。法院最終判處阮氏紅碧死刑及15年有期徒刑，兩罪合併執行死刑，也要賠償受害者家庭3億越南盾（約新台幣35.5萬元）並承擔醫療費用。

阮氏紅碧坦承，她是出於對親人的憤怒，才會鎖定對方年幼孩子下手，且她自己孩子的離世也讓她產生傷害家族其他孩子的念頭，「我真的非常後悔，不知道該如何贖罪，只能道歉請求原諒」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 6555 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／民眾黨創黨元老宣布退黨
袁惟仁爆緊急送醫！前妻陸元琪不知情「二度發聲」
12月新制懶人包一次看　台鐵大改點
天琴颱風輸水氣今午後掃過　周二入夜急轉涼「北東雨變大」
商旅「天花板水泥掉落」砸傷住客　業者道歉了
快訊／尊重李有宜退黨　民眾黨：祝福她早日完成學業
朱學恒明出獄！強吻鍾沛君判11月　表現良好獲縮刑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

陸客取消日本飯店！　日當局「曝數據」：其他國家已填補空缺

膠囊藥混入「氰化物」殺夫！越南人妻奪3命判死　8歲童也不放過

韓最大電商「酷澎」個資外洩　疑中國籍前員工犯案！大門密碼外流

北韓公主神隱90天首現身！墨鏡出席「空軍典禮」　仿製美國無人機

AI助攻黑五買爆！　美國網購業績「衝3700億元」創新高

赴日注意！日本1周「19萬人染流感」　兒童併發腦炎恐怖案例曝

烏克蘭無人艇突襲！俄「影子船隊」油輪爆炸起火　畫面曝光

北海道獵殺960頭熊「焚化爐爆滿」燒不完！　連熊太平間也冰不下

俄軍夜襲烏克蘭！　無人機、飛彈狂轟釀6死數十傷

韓國人直呼「好羨慕日本！」首爾爆反中示威　抗議中國觀光客增加

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

喊「有信心保護輝達」！　黃仁勳談台積電洩密案預告明年1月再來台

陸客取消日本飯店！　日當局「曝數據」：其他國家已填補空缺

膠囊藥混入「氰化物」殺夫！越南人妻奪3命判死　8歲童也不放過

韓最大電商「酷澎」個資外洩　疑中國籍前員工犯案！大門密碼外流

北韓公主神隱90天首現身！墨鏡出席「空軍典禮」　仿製美國無人機

AI助攻黑五買爆！　美國網購業績「衝3700億元」創新高

赴日注意！日本1周「19萬人染流感」　兒童併發腦炎恐怖案例曝

烏克蘭無人艇突襲！俄「影子船隊」油輪爆炸起火　畫面曝光

北海道獵殺960頭熊「焚化爐爆滿」燒不完！　連熊太平間也冰不下

俄軍夜襲烏克蘭！　無人機、飛彈狂轟釀6死數十傷

韓國人直呼「好羨慕日本！」首爾爆反中示威　抗議中國觀光客增加

阿嬤每天宅在家！他以為懶惰　一問才發現「得1病」急帶長輩開刀

韓娛大喜之日！3藝人同天結婚　T-ara王恩晶甜蜜告白

中央公園26米永恆星冠樹點燈　高雄聖誕生活節正式登場

不只李有宜！創黨元老朱蕙蓉昨批民眾黨雙標　今宣布退黨

石虎遭槍殺瞪大雙眼亡！盜獵集團還剝皮浪貓　持槍囂張瞄準警察

低碳複材與無人載具聯盟合推商機交流會　美華裔市長共襄盛舉

香港大火百死　駐港國安公署：反中亂港分子「以災亂港」利用災民

陸客取消日本飯店！　日當局「曝數據」：其他國家已填補空缺

轎車遭攔查飄異味！駕駛唾液快篩陽　3人被搜出「20包毒品」

膠囊藥混入「氰化物」殺夫！越南人妻奪3命判死　8歲童也不放過

曾是邱澤的緋聞女友（？）　陳美鳳笑出來：他很有長輩緣

國際熱門新聞

川普：委內瑞拉領空封閉　美軍已集結

北海道獵殺960頭熊「焚化爐爆滿」燒不完！

大馬破地下淫窟！201男同志全裸被逮

宏都拉斯大選將掀牌　彭博：台灣有望罕見勝北京

快訊／酷澎「3370萬筆個資」外洩

美「末日飛機」消失　疑執行秘密任務

CNN：AI推升台灣經濟　台灣人卻無感

韓國人直呼「好羨慕日本！」首爾爆反中示威

川普「封閉領空」集結美軍　委內瑞拉痛批：非法侵略

東南亞遭遇洪水與山崩　印泰馬三國400死

烏克蘭擊中「俄影子船隊」2艘油輪

川普：拜登「自動簽名機」代簽文件全作廢

雅加達下令「禁賣狗肉」引爆民怨

日媒：中國航空12月減逾900架次航班

更多熱門

相關新聞

雅加達下令「禁賣狗肉」引爆民怨

雅加達下令「禁賣狗肉」引爆民怨

印尼首都雅加達本週正式宣布，將全面禁止販售供食用的狗與貓等具狂犬病風險的動物，並給予6個月緩衝期，引發在地食客反彈。有民眾大嘆「上帝創造牠就是讓人吃的」，痛批政府不該一刀切，讓這項在部分族群間流傳多年的飲食習慣面臨消失危機。

東南亞遭遇洪水與山崩　印泰馬三國400死

東南亞遭遇洪水與山崩　印泰馬三國400死

疑中國豬仔「偷渡泰國」踩地雷重傷

疑中國豬仔「偷渡泰國」踩地雷重傷

泰國南部水災162死！恐怖汪洋畫面曝

泰國南部水災162死！恐怖汪洋畫面曝

大馬破地下淫窟！201男同志全裸被逮

大馬破地下淫窟！201男同志全裸被逮

關鍵字：

氰化物死刑越南毒殺東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

提7點國防「男女都服役2年」　北市議員：誰反對就是中共同路人

GD唱完MAMA爆氣！「回嗆1符號」罕見動怒

快訊／民眾黨發言人李有宜宣布退黨　稱「專注博士班學業」

快訊／陸戰99旅發生不幸事件　中尉排長哨亭內持槍輕生

「她拿1小物」外國人狂問！網認證：全世界只有台灣有

川普：委內瑞拉領空封閉　美軍已集結

變天！　今全台有雨

即／袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

袁惟仁突急送醫！好友急找人認「失聯」！　前妻陸元琪、兒子反應曝光

北海道獵殺960頭熊「焚化爐爆滿」燒不完！

李靚蕾斷開王力宏...久違現身美成這樣！

凶嫌會砍死人　英勇攤商抄圓凳砸

為邱澤誓詞熱淚！陳怡蓉轉頭見9年尪忙做這事

桃園蘆竹鐵皮工廠大火！下風處快關窗

新竹城隍廟旁砍人！17歲工讀生臟器外露

更多

最夯影音

更多
邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」
袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面