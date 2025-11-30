膠囊藥混入「氰化物」殺夫！越南人妻奪3命判死　8歲童也不放過

Death sentence handed to woman who poisoned husband, nieces and nephews with cyanide.— Việt Nam News (@VietnamNewsVNS) November 27, 2025
Court says her actions were “inhumane, brutal, cruel and morally bankrupt" and Nguyễn Thị Hồng Bích is beyond rehabilitation. A death sentence was the only option.https://t.co/VbsOFDGbWt pic.twitter.com/7p9nmj3MiF
記者詹雅婷／綜合報導
越南一名已婚女子對家人心生怨恨，自2023年1月起開始對親人下毒，把丈夫平時服用的膠囊藥物換成氰化物，導致丈夫過世，後來與親戚發生摩擦之後，在飲用水下毒，害死分別8歲、13歲孩童，另有一名19歲孩子也被下毒，幸運逃過死劫。這起案件震驚越南社會，同奈省人民法院27日判處她死刑，而她則稱，「我真的很後悔，不知道該如何贖罪」。
Vietnam News報導，阮氏紅碧（Nguyen Thi Hong Bich）1986年出生，原本因丈夫賭博欠債萌生輕生念頭，透過網路購買約1公斤氰化物，準備結束自己的性命。但隨著家庭矛盾加劇，她改變想法，決定用毒物來「解決」家庭衝突。
阮氏紅碧坦承，她因自己孩子死亡及丈夫負債累累而精神痛苦，對其他家庭成員產生惡意。而她鎖定的第一個目標對象就是她的丈夫，在2023年1月5日起，她把氰化物混入丈夫服用的胃病、高血壓、痛風膠囊藥物之中，丈夫同年10月18日過世。
到了2024年元旦，阮氏紅碧與妹妹發生爭執，就把氰化物混入飲用水之中，鎖定妹妹的孩子，導致這名2017年出生的孩子隔日死亡。2024年5月25日，阮氏紅碧與親戚爆發不和之後，用同樣手法毒殺對方2012年出生的孩子。2024年6月22日，阮氏紅碧再度鎖定親戚孩子下毒，誘騙對方服用摻有氰化物的痘痘藥，所幸這名19歲孩子最終活了下來。
阮氏紅碧隨後落網，審判也隨之展開。審判小組認定，被告行為極其殘忍且經過精心策劃，利用受害者的信任進行報復，罪行嚴重，無和解可能性，且無改造可能，必須從社會中永久移除。法院最終判處阮氏紅碧死刑及15年有期徒刑，兩罪合併執行死刑，也要賠償受害者家庭3億越南盾（約新台幣35.5萬元）並承擔醫療費用。
阮氏紅碧坦承，她是出於對親人的憤怒，才會鎖定對方年幼孩子下手，且她自己孩子的離世也讓她產生傷害家族其他孩子的念頭，「我真的非常後悔，不知道該如何贖罪，只能道歉請求原諒」。
● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
