膠囊藥混入「氰化物」殺夫！越南人妻奪3命判死　8歲童也不放過

Death sentence handed to woman who poisoned husband, nieces and nephews with cyanide.

Court says her actions were “inhumane, brutal, cruel and morally bankrupt" and Nguyễn Thị Hồng Bích is beyond rehabilitation. A death sentence was the only option.https://t.co/VbsOFDGbWt pic.twitter.com/7p9nmj3MiF — Việt Nam News (@VietnamNewsVNS) November 27, 2025

記者詹雅婷／綜合報導

越南一名已婚女子對家人心生怨恨，自2023年1月起開始對親人下毒，把丈夫平時服用的膠囊藥物換成氰化物，導致丈夫過世，後來與親戚發生摩擦之後，在飲用水下毒，害死分別8歲、13歲孩童，另有一名19歲孩子也被下毒，幸運逃過死劫。這起案件震驚越南社會，同奈省人民法院27日判處她死刑，而她則稱，「我真的很後悔，不知道該如何贖罪」。

Vietnam News報導，阮氏紅碧（Nguyen Thi Hong Bich）1986年出生，原本因丈夫賭博欠債萌生輕生念頭，透過網路購買約1公斤氰化物，準備結束自己的性命。但隨著家庭矛盾加劇，她改變想法，決定用毒物來「解決」家庭衝突。

阮氏紅碧坦承，她因自己孩子死亡及丈夫負債累累而精神痛苦，對其他家庭成員產生惡意。而她鎖定的第一個目標對象就是她的丈夫，在2023年1月5日起，她把氰化物混入丈夫服用的胃病、高血壓、痛風膠囊藥物之中，丈夫同年10月18日過世。

到了2024年元旦，阮氏紅碧與妹妹發生爭執，就把氰化物混入飲用水之中，鎖定妹妹的孩子，導致這名2017年出生的孩子隔日死亡。2024年5月25日，阮氏紅碧與親戚爆發不和之後，用同樣手法毒殺對方2012年出生的孩子。2024年6月22日，阮氏紅碧再度鎖定親戚孩子下毒，誘騙對方服用摻有氰化物的痘痘藥，所幸這名19歲孩子最終活了下來。

阮氏紅碧隨後落網，審判也隨之展開。審判小組認定，被告行為極其殘忍且經過精心策劃，利用受害者的信任進行報復，罪行嚴重，無和解可能性，且無改造可能，必須從社會中永久移除。法院最終判處阮氏紅碧死刑及15年有期徒刑，兩罪合併執行死刑，也要賠償受害者家庭3億越南盾（約新台幣35.5萬元）並承擔醫療費用。

阮氏紅碧坦承，她是出於對親人的憤怒，才會鎖定對方年幼孩子下手，且她自己孩子的離世也讓她產生傷害家族其他孩子的念頭，「我真的非常後悔，不知道該如何贖罪，只能道歉請求原諒」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995