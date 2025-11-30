斯里蘭卡153死緊急狀態！亞洲多國嚴重洪患　泰醫院太平間塞爆

▲斯里蘭卡進入緊急狀態，首都可倫坡也淹水。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

亞洲多國爆發嚴重洪災，印尼、馬來西亞、泰國三國累計超過400人喪命，斯里蘭卡則是受到氣旋迪特瓦（Cyclone Ditwah）影響宣布進入緊急狀態，豪雨及洪患造成至少153人死亡、另有約200人失蹤，全國三分之一區域斷水斷電。

斯里蘭卡緊急狀態

斯里蘭卡在歷經持續一周的強降雨之後，民宅、道路被淹沒，且引發大規模土石流，全國約三分之一地區斷水斷電。總統迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayake）宣布進入緊急狀態，加快救援和重建速度。

根據斯里蘭卡災害管理中心統計數據，全境超過2萬棟民宅被毀，逾7.8萬人前往避難處所，全境至少50萬人受災。庫魯內格勒一間照護之家發生洪水湧入的狀況，造成11名高齡住民喪命。只不過，救援隊仍持續挺進至偏遠社區，預計死亡人數還會向上攀升。

▲救援隊仍持續往偏遠社區挺進，預計死亡人數還會向上攀升。（圖／達志影像／美聯社）

印尼災民：洪水數秒淹進家

熱帶風暴Senyar在印尼引發災難性洪災，民宅被沖走、數千棟建築被水淹沒，蘇門答臘島至今已超過300人罹難，當地主要道路中斷，網路、電力部分恢復，由於還有數十人失蹤，外界擔憂死亡人數還會增加。

亞齊省災民阿瑪利亞（Arini Amalia）直說，「水流速度非常快，才過幾秒就淹上街道，湧進屋內」，趕緊和祖母逃到地勢較高的親戚家，沒想到隔天返回家園要拿東西時，這才發現房子早已完全被淹掉。在受災最嚴重的塔帕努利（Tapanuli），當地人為了尋找食物洗劫商家。

▲印尼北蘇門答臘省洪災。（圖／路透）

泰國380萬人受災 太平間不堪負荷

泰國同樣深陷洪患，截至29日，受災10府總計超過160人死亡，超過380萬人受災，其中災情嚴重的宋卡府就有145人罹難，合艾市（Hat Yai）單日降雨量335毫米，創下300年最大降雨紀錄。

合艾當地一間醫院的太平間不堪負荷，相關人員被迫把罹難者遺體轉移至冷藏貨車上。政府已承諾提供救濟措施，包括向失去親人的家屬提供最高200萬泰銖的賠償。

馬來西亞災情雖相對較輕，但同樣帶來破壞，北部玻州（Perlis）部分地區被淹，造成2人喪命，數萬人遷往避難所。

▼泰國南部宋卡府洪災。（圖／路透）