邱議瑩2026高雄領先柯志恩　楊智伃揪民調「加總有誤」：能信嗎

▲國民黨前發言人楊智伃出席 。（圖／國民黨文傳會提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨的高雄市長初選呈現4搶1激烈戰況，據最新媒體民調顯示，民進黨立委邱議瑩以51.9%支持度微幅領先其他3位參選人。國民黨前發言人楊智伃對此諷刺，高雄這幾個月的狀況大家都看在眼裡，如今一份「來路不明、加總有誤」的民調，只會讓人覺得民進黨不僅騙人也騙自己。

據《上報》昨日公布的2026高雄市長選戰最新對比式民調，邱議瑩以51.9%支持度領先柯志恩23.7％；賴瑞隆以50.4%領先柯志恩23.1％；許智傑以50％領先柯志恩23.7％；林岱樺以43.3％領先柯志恩19.6％。

楊智伃於臉書表示，這份民調很荒謬，且最離譜的是，接連被爆出自己選區垃圾山問題嚴重的邱議瑩，竟然「微幅領先」所有民進黨初選對手，這個趨勢也跟其他所有民調不同，「看在民進黨其他候選人眼裡，不知作何感想？」

楊智伃指出，該民調竟然連數字加總都加不對，並提及民調寫道民進黨支持者47.6%、國民黨8.4%、民眾黨 4.7%、基進1.4%、時力0.7%、無政黨30.3%、拒答1.5%，綜合加起來只有94.6%；楊諷刺表示，一個民調連「基本加總」都能錯，這種品質還能相信嗎？

楊智伃說，該民調的單位「雨晴民調」在2022年剛成立就被徐巧芯質疑「來路不明」，當時的代表作是做一份民調說陳時中碾壓蔣萬安，這次又在高雄市長民調中突然「回鍋」，難道只是剛好？她強調，高雄這幾個月的狀況大家都看在眼裡，不管是垃圾山越堆越高、環境問題處理不當、行政團隊左閃右推卸，這時候再拿出一份「來路不明、加總有誤」的民調，只會讓人覺得，民進黨不是在面對問題，而是在騙人也騙自己。

「問題就像那些一座又一座被偷偷堆起來的垃圾山一樣」，楊智伃說等臭味防都防不住的那一天，高雄市民會親手戳破民進黨在高雄營造的粉紅泡泡，高雄值得的是乾乾淨淨的市政，不是不乾不淨的粉紅泡泡民調。

本次民調為《上報》委託雨晴指標公司進行，訪問地區為高雄市；抽樣方法採取分層比例隨機抽樣法，以中華電信高雄市電話住宅用戶為抽樣母體，依據比例樣本配置法分配區域樣本數，採分層比例隨機抽樣法選取住宅電話樣本。同時為了使原始未登錄的電話號碼也有機會被抽出，將同時採後二碼隨機的方式抽取電話樣本；訪問對象為調查區域內年滿 20 歲以上之成年民眾。

本次民調訪問日期為114年11月24日至26日；有效樣本為1074份；抽樣誤差在95%的信心水準下，約±3.0個百分點。

