民進黨推選前放「民主假」　黃國昌：最重要目的是阻礙年輕人投票

▲民眾黨主席黃國昌。（資料照／記者徐文彬攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨立法院黨團及民眾黨立法院黨團擬再推行大選「不在籍投票」，民進黨團則提案放「民主假」，明定投票日及前一日均應放假一天。對此，民眾黨立法院黨團總召兼黨主席黃國昌今（30日）表示，投票以前是否要多放假一天，民眾黨會用最開放態度來審慎討論，但他覺得，民進黨的最重要目的只是要阻礙年輕人投票。

面對藍白推行不在籍投票專法，明定投票權人可以移轉投票或指定場所進行投票，民進黨立法院黨團提「強化民主投票促進法草案」反制，其中第二條寫明「為保障公民返回戶籍地行使投票權，投票日及其前一日，均放假一日」。民進黨立委吳思瑤表示，希望透過修法，給因工作而難以返鄉投票的年輕世代「民主假」，保障其投票權利。

對此，黃國昌30日受訪說，對民進黨來說，過去把國內移轉投票打成中共介選，後來發現謊言無法編下去，現在透過其他方式來阻擾。他希望民進黨好好看一看世界各國，國內移轉投票早就變常態，不要再把國內移轉投票視為洪水猛獸。至於國內移轉投票外，投票以前要多放假一天，之前他在黨團協商時就講過，民眾黨會用最開放態度來審慎討論。

黃國昌表示，不過他覺得很奇怪的是，過去民進黨砍勞工七天假，今年要還給勞工假期，但對於在投票前要多放假一天，提都沒有提，所以看起來，民進黨這些手段只是要阻擋國內移轉投票的一種策略而已，最重要目的民進黨害怕年輕人出來投票，要利用年輕人可能因為學業、工作沒辦法出來投票，要阻礙年輕人投票。