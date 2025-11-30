「明年11月28日」他喊別出國！網見原因秒筆記：真的很重要

▲明年11月28日是投票日。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

2025年就快要過完了，很多人已經提早安排2026年的假期或安排旅遊行程，近日就有網友特別發文提醒，明年11月28日先不要出國！原因曝光後，吸引大票網友直呼，「公布了嗎？謝謝你，會安排準備回國投票」、「不管怎樣都要去投票」。

有網友在Threads上特別發文提醒，明年11月28日，是四年一次的九合一選舉，台灣一票都不能少，所以請大家不要在這一天安排出國旅遊的行程，務必提前把這重要的日子記在行事曆上面，以免忘記。

貼文曝光後，不少網友都留言表示，「謝謝提醒！這天我們也不會舉辦任何活動」、「前幾天在看明年機票，也是先確認投票日才放心開票，我們一起守護親愛的台灣」、「本來已經規劃好要去名古屋了，看起來需要提前去了」、「謝謝你告訴我，這真的很重要」、「原本要計畫旅行了，謝謝提醒」、「趕快去行事曆把時間設定起來」。

根據中選會委員會規劃，11月28日星期六為115年地方公職人員選舉投票日，詳細重要選務工作日程如下：

（一）115年8月20日 發布選舉公告



（二）115年8月27日 公告候選人登記日期及必備事項



（三）115年8月31日至9月4日 受理候選人登記之申請



（四）115年9月4日 政黨推薦之候選人政黨撤回其推薦截止



（五）115年10月16日前 審定候選人名單，並通知抽籤



（六）115年10月23日 候選人抽籤決定號次



（七）115年11月8日 選舉人名冊編造完成



（八）115年11月12日 公告直轄市長選舉候選人名單



（九）115年11月13日至11月27日 辦理直轄市長選舉公辦政見發表會



（十）115年11月17日 公告直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉候選人名單



（十一）115年11月18日至11月27日 辦理直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉公辦政見發表會



（十二）115年11月24日前 公告選舉人人數



（十三）115年11月28日 投票、開票



（十四）115年12月4日前 審定當選人名單



（十五）115年12月4日 公告當選人名單



（十六）115年12月18日前 發給當選證書



（十七）116年1月3日前 通知候選人領取補貼之競選費用

中選會並指出，115年鄉（鎮、市）長、直轄市山地原住民區長、鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區民代表及村（里）長選舉工作進行程序表，將由各直轄市、縣（市）選舉委員會配合上開工作日程訂定。