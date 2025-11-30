從香港大火看台北市安危　陳冠安喊話蔣萬安強化施工防火審查

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

表態爭取代表國民黨參選內湖、南港市議員的藍營青年陳冠安，今（30日）透過臉書指出，這次香港宏福苑大火造成百人遇難，為防患未然，台北市也展開公安改革的相關政策討論，除了規範施作材料和採即刻性的行政檢查外，他也建議北市府，應一併檢討《臺北市建築管理自治條例15條》，針對防火措施的監督管理制度進行改革。

陳冠安說，在國民黨市議員游淑慧質詢建議後，台北市長蔣萬安就表示，現行法規尚未強制使用防火材質防護網，也未禁止使用竹製鷹架，未來會朝法制化方向進行，目前將先針對外牆整修進行全面稽查。但除了規範施作材料和採即刻性的行政檢查外，我也建議北市府，應一併檢討《臺北市建築管理自治條例15條》，針對防火措施的監督管理制度進行改革。

陳冠安表示，因為就現行自治條例來說，施工計畫雖包含防火措施，但施工計畫書卻只須送主管建築機關備查，而不用併送消防機關審查，施工計畫，當然是建築機關比較專業，但防火措施，必然是消防機關的專業。因此目前由建管機關來備查防火措施的程序，顯然有調整空間。以日本來說，東京消防廳就要求施工單位必須提供「工事中消防計畫」，並送主管消防部門審查，消防機關更可視施工進度或危險作業情況，要求計畫隨時修正。

陳冠安強調，重視公安，才能守護人民，公共安全，也是他「港湖百策」裡重要的一環，因此主張修正《臺北市建築管理自治條例15條》，施工建築的防火措施由消防機關審查，且提升相關審查規範密度，「防火，就讓專業的來！」