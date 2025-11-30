快訊／尊重李有宜退黨　民眾黨：祝福她早日完成學業

▲李有宜30日宣布退出民眾黨。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇靖宸／台北報導

民眾黨發言人李有宜今（30日）宣布因要專注博士班學業，辭去發言人等職並退黨。對此，民眾黨回應，尊重其個人生涯規劃，並感謝付出，民眾黨已在第一時間表達關心，祝福她早日完成學業。

李有宜30日上午透過臉書表示，「親愛的支持者與黨員朋友們，本人即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨，全力專注博士班學業。期早日學成畢業，返回政壇為民服務，我們後會有期」。

對此，民眾黨回應，尊重其個人生涯規劃，感謝李有宜過去對民眾黨的付出以及與所有夥伴並肩作戰、共同基於以「民眾為本」為民服務。民眾黨已在第一時間表達關心，祝福李有宜早日完成學業。

李有宜2015年曾任民進黨前立委羅致政助理，但未入黨，直到赴美留學返台加入國民黨，但因爭取2022台北市長第5選區市議員提名未果，而以無黨籍參選人落選，隔年遭國民黨撤銷黨籍。

後來，李有宜加入民眾黨，並擔任民眾黨前主席柯文哲總統競辦發言人，並參選新北市第2選區立委，當時成為藍白合示範區之一，然仍落選。而李有宜自2025年2月中起擔任民眾黨發言人。

隨著藍綠白布局2026大選，李有宜因為在立委選戰落敗後，仍持續經營三蘆地區，被認為有機會披白袍參戰，但民眾黨主席黃國昌在該區則力推子弟兵周曉芸。