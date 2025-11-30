石明謹談增軍費：你家被偷是因為很好偷　絕不是因為你加裝門鎖

▲總統賴清德召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會，宣布提出1.25兆國防特別預算。（資料照／記者周宸亘攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德日前宣布，提出400億美元（新台幣1.25兆）的國防特別預算。對此，時常針砭時政的退警、足球球評石明謹30日表示，根據25年警察經驗，你家會被偷，最大原因是因為你家很好偷，絕對不是因為你家加裝門鎖、防盜器。

總統賴清德上周在《華盛頓郵報》投書，宣布政府將為提升台灣國防，提出「史無前例」的400億美元特別預算案，以彰顯捍衛民主及國家安全、阻卻中國入侵的決心。

不過，國民黨以召開題為「君無戲言，2027要武統？台灣準備好了嗎？」的記者會回應，黨發言人江怡臻表示，看到近日中、美、日3國元首對話，往降溫的方向走，賴清德卻一直在煽火、點火，「這就是正在玩火的總統，要把台灣變成火藥庫」。

國民黨立委徐巧芯表示，這很可能擠壓到一般預算。她質疑總統大幅強化國防的方針，「請問兩岸現在是要戰爭了嗎？還是今天所謂編列這麼多預算，只是拿去繳保護費」？

對此，石明謹分享一段報導，內容是外交部長林佳龍評論國防預算案時表示，失敗主義和投降主義的觀點，其實是不認識自己，也錯估了中共，台灣從二戰至今就是不沉的航空母艦；而軍事專家邱世卿表示，既然覺得打不贏，就不該讓戰爭發生。

石明謹認為非常有道理。他說，如果讓中國覺得台灣不好打，戰爭就不容易發生，如果中國覺得「贏定了」，那他們就會打你，「烏克蘭被打的原因不是因為加強軍備，相反的，烏克蘭就是因為長期親俄又不修軍備，所以才被奪取克里米亞」。

石明謹也說，根據25年警察經驗，你家會被偷，最大原因是因為你家很好偷，絕對不是因為你家加裝門鎖、防盜器，還請了保全巡邏，小偷絕對不是因為「這家好難偷喔！」才去偷的。