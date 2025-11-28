　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

勞動部推勞工就業通計畫　企業僱用失業勞工享獎助訓練補助

▲勞動部勞工就業通計畫專區上線，企業僱用失業勞工享工作崗位訓練補助。（記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部勞工就業通計畫專區上線，企業僱用失業勞工享工作崗位訓練補助。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部為因應國際情勢影響製造業失業勞工增加，28日起推動「勞工就業通計畫」，整合工作崗位訓練、勞工就業通僱用獎助及職務再設計三大措施，鼓勵企業僱用受影響產業失業勞工，提供客製化媒合與就業獎勵，協助勞工儘快轉職再就業。

企業主若想瞭解詳細資訊，可逕洽各公立就業服務機構，或至「台灣就業通」勞工就業通計畫專區（https://gov.tw/cbm）查詢，也可撥打免付費客服專線0800-777888由專人提供諮詢服務。

▲勞動部勞工就業通計畫專區上線，企業僱用失業勞工享工作崗位訓練補助。（記者林東良翻攝，下同）

計畫針對從製造業離職的失業勞工，企業可申請工作崗位訓練，由雇主依職缺需求安排職場導師提供職務訓練，課程包含至少8小時勞動法令教育，訓練費由政府補助。勞工經公立就業服務機構推介後，企業僱用滿3個月可請領僱用獎助金，職務再設計則協助調整工作內容適應勞工需求，提升職場彈性與穩定性。

企業申請資格包括維持僱用規模90%以上、未實施減班休息，且前一年無重大違反勞動法令情事。申請流程透過台灣就業通職前訓練網「勞工就業通工作崗位訓練」雇主專區線上申辦，需檢附合法登記證明、投保名冊等文件。計畫無行業別限制，歡迎各產業企業參與，擴大失業勞工就業機會。

▲勞動部勞工就業通計畫專區上線，企業僱用失業勞工享工作崗位訓練補助。（記者林東良翻攝，下同）

勞動部強調，計畫參考經濟部評估受影響產業範圍，後續將視市場情勢滾動調整協助物件，企業主可至專區查詢計畫簡介、申請流程、規定、Q&A及線上申辦，快速掌握補助資訊，共同穩定就業市場。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 2 6779 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳美鳳澄清與邱澤緋聞　王力宏前妻李靚蕾爆乳殺進婚禮
前一晚才通知證婚人！邱澤、許瑋甯登記「什麼都沒帶」
MAMA／RIIZE奪獎表情嚴肅　Anton罕見講「廣東話」
婚禮就在小鬼冥誕！許瑋甯感性：覺得他有來
快訊／中華男籃抗日苦戰　半場遭渡邊雄太三分彈砲轟23分落後
快訊／台南永康連環車禍！6人受傷「1女鎖骨變形」
快訊／台肥突公告吳音寧不再擔任董事　原因曝光
快訊／MAMA照常直播！朴寶劍全身黑現身　紅眼眶：盼不再有傷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園「觸動」國際水彩雙年展今開幕　打造國際級藝術品牌地位

勞動部推勞工就業通計畫　企業僱用失業勞工享獎助訓練補助

台南教育大豐收教學卓越獎2金2銀　家將臉譜防災課程閃耀全國

全國AI頂尖決戰號台南會展中心　左鎮國小、南化國中衝出偏鄉奪冠亞軍

台南市動保處聯手警方掃黑非法犬貓繁殖場　犬貓送養並重罰涉案人

2025美國賽車節全球頂尖車手齊聚台南　黃偉哲：感受極限飄移衝擊

台北市場火災警訊　台南市府緊急提升傳統市場防火措施

大型家電陸續宅配1898光復受災戶　花蓮縣府感謝捐贈單位

由季風帶來台東的愛　仁寶電腦公益騎行十周年

崑山科大攜手台日交流基金會　推動西拉雅觀光品質升級

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

宏福苑27日早鷹架大批掉落

姊姊爆哭弟弟看到笑出來　雙胞胎日常：互看對方好戲

美國白宮國民兵2人遭槍擊亡！　兇嫌是「阿富汗移民」 川普怒：絕不容忍

購物節狂潮來襲！限時優惠到滿額門檻，消費真相一次搞懂／不管啦！給我錢EP164完整版

海產為父捐肝：做了子女該做的事！　見他消極治療「立好遺書」狠撂重話

桃園「觸動」國際水彩雙年展今開幕　打造國際級藝術品牌地位

勞動部推勞工就業通計畫　企業僱用失業勞工享獎助訓練補助

台南教育大豐收教學卓越獎2金2銀　家將臉譜防災課程閃耀全國

全國AI頂尖決戰號台南會展中心　左鎮國小、南化國中衝出偏鄉奪冠亞軍

台南市動保處聯手警方掃黑非法犬貓繁殖場　犬貓送養並重罰涉案人

2025美國賽車節全球頂尖車手齊聚台南　黃偉哲：感受極限飄移衝擊

台北市場火災警訊　台南市府緊急提升傳統市場防火措施

大型家電陸續宅配1898光復受災戶　花蓮縣府感謝捐贈單位

由季風帶來台東的愛　仁寶電腦公益騎行十周年

崑山科大攜手台日交流基金會　推動西拉雅觀光品質升級

中和「德穗安居」動土！　蕭美琴：是新夢想的開始

日本前首相石破茂演講稱「台灣是中國一部分」　中國大使館轉傳

邱澤婚禮／陳美鳳澄清與邱澤緋聞　王力宏前妻李靚蕾爆乳殺進婚禮

天后闆妹也被雷！外送員抱怨「運費太低」　 網傻眼　

MAMA／RIIZE奪獎表情嚴肅　Anton罕見全文講「廣東話」哀悼獲讚

2025亞洲技能競賽　中華電信展出多軌衛星與AI超擬真助理

前一晚才通知證婚人！邱澤、許瑋甯登記「什麼都沒帶」　藍心湄笑罵：這兩個阿呆

桃園「觸動」國際水彩雙年展今開幕　打造國際級藝術品牌地位

野貓感恩員警餵食！年抓「30條蛇」護警安全　還會咬老鼠換飼料

從國民黨主席改選、面臨當前危機改革　搜尋重返執政之路

【惡火爆發前】宏福苑44死「起火畫面」曝！　引燃防塵網火勢瞬間不可收拾

地方熱門新聞

20多歲男女逆向撞碎機車　騎士瞬間失憶

森林法修正聚焦保障世代居住林地權益

北區國稅局「金馬迎春」月曆　兌換完畢

創澳洲商業火箭飛行高度新紀錄　晉陞公司發聲

桃園市商圈產業聯合會總會長交接　張永隆接任

桃園鐵路地下化工程延宕　內壢痛苦指數飆高

嘉南藥理大學60週年校慶首場「嘉藥好聲音」歌唱大賽熱力登場

嘉義社12公所社區發展評鑑獲優甲等大獎

成大醫院第10屆司法醫學課程登場醫法跨域十年深化實務對話

南消攜社會局助長泰教養院演練強化身心障礙者防災安全網

台南藍晒圖聖誕小鎮11/29開跑巨型薑餅屋夢幻噴雪超吸睛

台南T-CERT擴大至11隊！黃偉哲：打造全民防災新戰力

羅文嘉抵金門關注小三通人道協作　盼強化兩岸服務量能

外籍漁船闖馬祖海域違規作業　取締500具章魚籠

更多熱門

相關新聞

鐵道維修備品已4成國產化　鐵道局推「事前補助」加速研發

鐵道維修備品已4成國產化　鐵道局推「事前補助」加速研發

交通部鐵道局今（27）日發表鐵道維修備品國產化成果，公布國產化占比已從107年的30%提升至113年的40%，並宣布除現行由營運機構申請的「事後補助」之外，明年將推動更具前瞻性的維修備品研發「事前補助」模式，加速國產備品開發進程、強化本土供應鏈能力。

台南市安衛家族連續獲得2025年勞動部多項職安衛生獎

台南市安衛家族連續獲得2025年勞動部多項職安衛生獎

交通部補助離島租車業者換電動機車　每輛最高3萬元

交通部補助離島租車業者換電動機車　每輛最高3萬元

中國青年自稱「老鼠人」　改寫消費模式

中國青年自稱「老鼠人」　改寫消費模式

從缺工挑戰走向勞動力新局　勞動部又該做什麼？

從缺工挑戰走向勞動力新局　勞動部又該做什麼？

關鍵字：

勞動部勞工就業通失業獎助訓練補助

讀者迴響

熱門新聞

台男阿布達比轉機被帶走！遭拘杜拜原因曝光：同名同姓

邱澤、許瑋甯婚禮！兒子Ian也來了

某女中生晚自習墜樓不治　父母痛哭

中國人沒了！日燒肉老店「撐不下去」 1照曝真相

YTR開出超稀有大谷球員卡　估破百萬美元

男自撞路樹亡警代接手機：他不能上班了

即／川普宣布永久暫停「第三世界國家」移民

即／女待轉起步被撞死　19歲騎士闖紅燈害命

賴清德偷改文章　徐巧芯：總統擔當在哪裡

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

宏福苑1558萬房「內部照曝光」　網細看傻眼

八點檔女星車禍毀容花500萬重建　十餘次手術換回新生

抱一張賺66.5萬！股王信驊亮燈漲停　飆7315元天價

徐若熙傳將加盟軟銀　合約超過2億

台灣「TOYOTA改款新休旅」降8萬太香

更多

最夯影音

更多
香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵
香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

宏福苑起火影片

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

宏福苑27日早鷹架大批掉落

宏福苑27日早鷹架大批掉落

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面