勞動部推勞工就業通計畫　企業僱用失業勞工享獎助訓練補助

▲勞動部勞工就業通計畫專區上線，企業僱用失業勞工享工作崗位訓練補助。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部為因應國際情勢影響製造業失業勞工增加，28日起推動「勞工就業通計畫」，整合工作崗位訓練、勞工就業通僱用獎助及職務再設計三大措施，鼓勵企業僱用受影響產業失業勞工，提供客製化媒合與就業獎勵，協助勞工儘快轉職再就業。

企業主若想瞭解詳細資訊，可逕洽各公立就業服務機構，或至「台灣就業通」勞工就業通計畫專區（https://gov.tw/cbm）查詢，也可撥打免付費客服專線0800-777888由專人提供諮詢服務。

計畫針對從製造業離職的失業勞工，企業可申請工作崗位訓練，由雇主依職缺需求安排職場導師提供職務訓練，課程包含至少8小時勞動法令教育，訓練費由政府補助。勞工經公立就業服務機構推介後，企業僱用滿3個月可請領僱用獎助金，職務再設計則協助調整工作內容適應勞工需求，提升職場彈性與穩定性。

企業申請資格包括維持僱用規模90%以上、未實施減班休息，且前一年無重大違反勞動法令情事。申請流程透過台灣就業通職前訓練網「勞工就業通工作崗位訓練」雇主專區線上申辦，需檢附合法登記證明、投保名冊等文件。計畫無行業別限制，歡迎各產業企業參與，擴大失業勞工就業機會。

勞動部強調，計畫參考經濟部評估受影響產業範圍，後續將視市場情勢滾動調整協助物件，企業主可至專區查詢計畫簡介、申請流程、規定、Q&A及線上申辦，快速掌握補助資訊，共同穩定就業市場。