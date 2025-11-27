交通部補助離島租車業者換電動機車　每輛最高3萬元

▲交通部將透過補助，鼓勵小琉球等離島租車業者汰換電動機車。（圖／資料照片）

交通部啟動離島低碳交通區試辦，並訂定補助要點，鼓勵租賃車業者將燃油機車汰換成電動機車，以兩年汰換3千輛為目標，最高每輛補助3萬元，鎖定小琉球、蘭嶼、綠島試辦租賃機車電動化，打造低碳觀光示範地。

配合行政院「營造深度減碳運輸環境暨打造低耗能交通場域計畫」，交通部25日公告「交通部試辦離島地區租賃機車電動化計畫補助作業要點」，將透過補助推動離島地區租賃機車電動化作業，打造低碳交通區試辦亮點。

交通部公共運輸監理司指出，本次試辦計畫將與各離島縣市政府合作，鼓勵租賃業者以電動機車取代燃油機車，並同步推進充電設施建置、保養維修等配套，提高離島觀光的運輸品質與永續性。計畫補助方案分為基本型與競爭型兩種，基本型要求地方在兩年完成1000輛燃油機車汰換為電動機車；若地方具備更高企圖心，在相同期間汰換超過1000輛，或於1年9個月內更短期限達成千輛汰換目標，則可申請競爭型補助並優先審核。

依現行規劃，地方政府須與業者共同提案，並可依車款種類申請不同補助額度。全新電動機車每輛可獲3萬元補助，若為車齡兩年內、行駛里程低於3500公里的中古電動機車，則每輛補助5000元，補助內容均含保養維修服務。自11月25日起已開始受理提案，目前屏東小琉球、台東蘭嶼和綠島均已表達有意參與，交通部也已與地方政府展開初步討論。

根據統計，目前屏東小琉球機車總數約7200輛，電動機車約1200輛，比例約17%；台東縣蘭嶼鄉機車總數約2100輛，全數為燃油機車，電動機車比例掛零；台東縣綠島鄉機車總數約3300餘輛，電動機車約60輛，比例約1.8%。三離島現行電動機車數量僅約近1300輛。

交通部表示，該計畫總預算為9000萬元，為期兩年，希望透過由中央、地方與業者三方合作，在離島率先打造具示範性的低碳交通區，目標希望2年鼓勵汰換3000輛電動機車。

該計畫也訂定車輛規格與管理要求，參與電動機車須符合普通重型以上等級、動力至少8馬力，續航力需能繞行當地兩圈，且車輛在投入營運後四年內不得轉賣或改作他用，確保補助資源落實於離島運輸改善上。後續審查核定後將依簽約、汰換完成及營運成果，分階段撥付補助款，試辦成果將成為全國推動低碳交通的重要參考案例。