鐵道維修備品已4成國產化　鐵道局推「事前補助」加速研發

▲鐵道局發表鐵道維修備品國產化成果，本土化比例已衝上4成。（圖／鐵道局提供）

記者李姿慧／台北報導

交通部鐵道局今（27）日發表鐵道維修備品國產化成果，公布國產化占比已從107年的30%提升至113年的40%，並宣布除現行由營運機構申請的「事後補助」之外，明年將推動更具前瞻性的維修備品研發「事前補助」模式，加速國產備品開發進程、強化本土供應鏈能力。

鐵道局表示，自106年至111年間已舉辦4次維修商源說明會，整合鐵路及捷運的備品需求，促成產學研界投入研發。目前在輕軌號誌、轉轍器、車門、轉向架、集電弓、計軸器等多項關鍵零組件已取得實質成果，鐵道備品國產化比例已從107年的30%提升至113年的40%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為加速國產化進度，鐵道局長楊正君表示，鐵道局將自115年起，除既有的由營運機構申請補助前一年度完成開發之維修備品及檢修設備、事後補助模式外，另將導入廠商與營運機構聯合申請的「事前補助」模式，鼓勵廠商主動積極地依據營運機構的實際需求進行研發，而非被動等待採購案的釋出。

▲鐵道局推動鐵道維修備品國產化，比例已衝上4成。（圖／鐵道局提供）

楊正君強調，此機制將有助於研發成果能更精準地符合實務需求，並有效扶植本土產業。

楊正君表示，盼各營運機構能持續擴大國內採購，將維修需求轉化為國內產業動能，並與鐵道局共同打造安全、高效且自主的維修在地化供應鏈，使我國鐵道產業持續發展，邁向永續營運。