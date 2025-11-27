川普恐為「美中最大交易」犧牲台灣？　波頓示警：台灣人該怕了

▲ 波頓在川普第一任期出任白宮國安顧問。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前國安顧問波頓（John Bolton）近期接受《經濟學人》專訪警告，台灣人「確實該感到害怕」，因為川普很可能為了與中國達成大規模交易而犧牲台灣利益。

《經濟學人》22日刊出的訪問中，波頓透露川普自第一任期便將「與中國達成史上最大交易」視為目標，對更廣泛的地緣政治與軍事戰略考量毫無興趣，「他只專注於那筆交易」，已成為川普對外政策上最大的執著。

針對台海局勢，波頓提及川普過去曾以麥克筆筆尖比喻台灣，並以整張堅毅桌比喻中國的說法，認為這暴露川普對台灣戰略價值的誤解，更代表川普一旦認為有必要，「會把任何東西拿去交換」。

被問及華府流傳「台灣是因北京開不出符合美方要求的籌碼而暫時安全」的說法時，波頓斷然否定。他指出，川普習慣以個人想像取代客觀現實，即便在貿易協商中讓出台灣，也可能對外包裝成重大勝利。

在全球戰略層面，波頓認為川普的外交政策缺乏一致性。儘管外界認為川普信奉勢力範圍（sphere of influence）理論，認為大國各自主導自身地盤，但波頓指出，「川普的思維並非如此。」他以委內瑞拉為例，直言若川普真的相信勢力範圍概念，「馬杜洛早就下台了。」

波頓對俄烏戰爭則警告，川普可能迫使基輔接受對俄國有利的和平協議，包括割讓領土及限制軍隊規模，認為川普之所以偏向此類協議，是因「他一直認為自己和普丁是朋友」，但這對烏克蘭將是場災難，不僅不會帶來持久和平，反而給俄國喘息機會，最終導致第三次入侵烏克蘭。

波頓認為，美國可能已經度過「川普巔峰期」，但不代表他的「美國優先」實驗帶來的動盪已經結束。他指出，若川普真的推動「徹底出賣烏克蘭的和平計畫」，將在國會引發強烈反彈，因為親俄派議員在共和黨內仍屬極少數。

波頓還批評副總統范斯缺乏政策一致性，形容他是「善變的人」，過去十年對川普立場反覆。他預測2028年共和黨總統候選人提名競爭將異常激烈，可能回歸傳統外交政策。

面對德國總理梅爾茨等歐洲領袖主張擺脫美國「控制」的呼聲，波頓認為過於草率，「我們外國朋友最不該做的就是以為美國會永遠像川普那樣行事」，在找到自由社會能夠接受的其他替代方案以前，「我還是會押美國。」