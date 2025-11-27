紐西蘭最大軍艦「罕見通過台海」！　解放軍跟監、模擬攻擊

▲ 奧特亞羅瓦號月初通過台海。（圖／翻攝自紐西蘭國防軍官網）

記者陳宛貞／綜合外電報導

紐西蘭海軍最大艦艇「奧特亞羅瓦號」（HMNZS Aotearoa）本月初罕見穿越台海，中方全程進行跟監。紐西蘭國防部長柯林斯（Judith Collins）向《路透》證實，這艘補給艦於11月5日從南海航向北亞地區時通過台灣海峽。

知情人士透露，中國軍方全程追蹤這艘紐西蘭軍艦，派遣戰機和軍艦跟監，甚至進行模擬攻擊演練。柯林斯對此未發表評論，但強調此次通過台海完全符合國際法，「包括行使《聯合國海洋法公約》保障的航行自由權利。」

台灣國防部聲明回應，國軍持續掌握區域內所有軍事活動並做出相應反應，確保國防安全。中國國防部則未回應此事，但奧特亞羅瓦號通過台海隔天，中國即派遣殲16（J-16）戰機在台海及西南海域執行「聯合戰備警巡」。

《路透》提到，美軍艦艇每隔數月就會通過台海，加拿大、英國等盟國偶爾也會通過，引發北京不滿。而這是紐西蘭海軍自去年9月以來再次穿越台海，當時與澳洲軍艦聯合行動，也是自2017年後首度通過。

奧特亞羅瓦號由南韓建造，未配備重型武器，但可搭載直升機。紐西蘭軍方上月曾稱，該艦計畫參與聯合國在日本周邊對北韓制裁的執法任務。