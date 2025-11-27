美國白宮國民兵2人遭槍擊亡　兇嫌是阿富汗移民！川普怒：絕不容忍

▲美國華府26日發生兩名國民兵遭槍擊身亡的案件，警方正在現場處理情況。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國華盛頓特區26日發生槍擊事件，兩名隸屬西維吉尼亞州的國民兵在白宮附近遭槍擊重傷不治，兇嫌為29歲阿富汗籍男性移民。美國總統川普怒批移民犯罪行為，指責拜登政府審核不力，宣布將對自阿富汗入境的移民進行全面重新審查，美國相關當局隨後宣布無限期停止受理阿富汗國民的移民申請，以加強安全與審查措施。

根據《衛報》，槍擊事件發生在感恩節前夕，地點靠近華盛頓地鐵法拉格特西站（Farragut West），兩名國民兵在巡邏時遭一名男子持手槍射擊。警察局副局長傑弗里•卡羅爾（Jeffrey Carroll）表示，兇嫌從街角現身後立即開槍，並被周遭國民兵與警力制伏。

UPDATE: The shooter has been identified as 29-year-old Afghan national Rahmanullah Lakanwal, according to Fox News Digital.



He entered the U.S. legally in 2021 under Biden’s Operation Allies Welcome during the Afghanistan withdrawal — via humanitarian parole.



His permission to… pic.twitter.com/L0xba9t6OC — Tony Lane ???????? (@TonyLaneNV) November 27, 2025

BREAKING: Afghan national Rahmanullah Lakanwal, 29, who came to US in 2021 under the Joe Biden's administration’s Operation Allies Welcome program, ID’d as an alleged terrorist gunman in the shooting of 2 National Guard members in Washington DC.



He was brought here in 2021 by… pic.twitter.com/P8zZ3hvwL7 — Ape???? (@CubanOnlyTrump) November 27, 2025

????#BREAKING: The 29-year-old shooter known as Rahmanullah Lakanwal, an Afghan national who shot two National Guard members, is reported to have entered the United States under the Biden administration’s Operation Allies Welcome a program created to resettle Afghans after the… pic.twitter.com/ZGfGjw0mNY — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) November 27, 2025

目擊者拍下畫面，顯示有人向受害者施行心肺復甦術。兩名國民兵均為西維吉尼亞州人，其中一名為女性、一名為男性，經搶救仍因傷重不治。

經調查，疑犯為29歲阿富汗籍男子拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal），透過拜登政府在美軍撤出阿富汗後啟動的人道安置計畫「Operation Allies Welcome」入境美國，並在今年初獲准庇護。

報導指出，拉坎瓦爾曾在川普政府時期的庇護下申請獲得批准，案發後目前已被拘留，其受傷情況不危及生命。美國國土安全部及移民官員隨後對其背景進行調查。

▲美國總統川普人在佛羅里達州棕櫚灘。（圖／路透）

川普當晚在佛羅里達州棕櫚灘發表影片聲明，稱這起槍擊是「恐怖行為」，強烈譴責拜登政府的移民政策。他指出，兇嫌是在2021年9月隨著拜登政府航班入境，批評前總統在全球範圍內「不加篩選、無條件」接收2000萬名身分不詳的外國人，並聲稱這起事件正是國家安全漏洞的明證。

川普表示，將重新審查所有從阿富汗入境的外國人，並採取必要措施驅逐「不屬於或無益於美國的外籍人士」，同時指示「戰爭部」（美國國防部）增派500名國民兵前往華府支援維安。

隨著事件發生，美國國土安全顧問米勒（Stephen Miller）接受《福斯新聞》採訪時表示，美國從未面臨過這樣的威脅，批評過去4年拜登政府的移民政策造成國內安全風險。他指出，自阿富汗撤軍後，相關人道入境政策「無篩選、無規則」，最終導致血腥事件發生。

▲美國華府兩名國民兵遭到槍擊。（圖／路透）

目前，華府已部署超過2375名國民兵維持首都治安，川普宣布增派後人數將超過2700人。此前，聯邦法院裁定川普部署國民兵可能違法，須暫停執行，但該裁定將於下月生效，川普政府已提出上訴。此次槍擊事件也可能成為他針對移民及國家安全政策的重要分水嶺。

美國公民及移民服務局（USCIS）隨後宣布，將無限期停止針對阿富汗國民的所有移民申請，以便重新審查安全與審核程序，並強調「保護國土與美國人民安全仍是我們唯一的使命」。川普與其團隊強調，此舉是防止類似悲劇再次發生的重要措施。

另外，《路透社》也透露，自從華府發生2名國民兵遭槍擊身亡的案件後，隆納•雷根華盛頓國家機場的航班曾一度停止運行，不過目前已經恢復正常運作。

►白宮進入封鎖狀態！2國民兵遇襲身亡 川普下令增派500兵力