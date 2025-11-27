2027年並非侵台時程！美國會報告揭「2035年」風險高：解放軍現代化

▲台灣海峽是國際海運上的重要航道。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

近5年以來美中兩大國競爭加劇，加上近年來中國積極擴張軍事影響力，試圖突破第一島鏈封鎖，並將武統台灣視為必須完成的目標，就連我中華民國總統賴清德也提到中國可能於2027年發動攻擊。不過，美國國會最新報告卻指出，2027年並非解放軍攻台的既定時間，而是中共設定為具備侵台能力的目標時程。

美國國防部本月18日正式公布，由雷神公司以6.98億美元承接NASAMS防空系統專案，首批3套預計2031年2月底前交付台灣。此系統採用「空對空飛彈陸基化」架構，可有效攔截中低空威脅，被視為強化臺灣防空縱深的重要項目。

淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中分析，美國總統川普再度重返白宮後，對台軍售顯得較為審慎，目前僅完成先前的軍機零附件案核准；此次NASAMS則是拜登政府任內已決定的軍售。中華戰略前瞻協會研究員揭仲補充，NASAMS付款高峰落在2026年，合約執行時程與台灣2024年的國防預算規劃相符。

美國國會轄下「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）最新年度報告指出，中共可能對台採取軍事行動的三個重要節點分別為2027、2035與2049年。

不過，美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）卻在委員會報告澄清，2027年只是解放軍擁有攻台能力的關鍵階段，而非進攻時間表，因為中國國家主席習近平確實要求解放軍在2027年前具備攻台能力，但並未指示該年動武。

另外，報告也強調，北京政府從未公開設定「奪台期限」。習近平2023年與時任美國總統拜登會晤時，也曾否認存在任何2027或2035年的攻台計畫。

報導也提到，USCC將2035年視為第2個重要時程，因為中國設定在該年前完成解放軍全面軍事現代化。隨著火箭軍、海空軍、資訊戰與網路攻防整合能力成熟，北京威脅台海的方式將更具彈性與強度。

至於第3個重要時程，則是2049年，也就是中華人民共和國建國百年。習近平曾提到，2049年實現民族偉大復興式核心任務，而統一台灣則是不可或缺的環節。