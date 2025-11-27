　
川普要高市「別刺激北京」？　日本當局火速駁斥：不實報導

▲▼川普與高市早苗28日會晤。（圖／路透）

▲《華爾街日報》聲稱，川普建議高市不要刺激北京當局，日本政府嚴正駁斥。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

《華爾街日報》26日獨家報導指，美國總統川普在日美首相電話會談中，建議日本首相高市早苗不要在台海議題上刺激北京，不過日本官房長官27日正式在記者會上駁斥這項消息，並強調已就此不實報導向《華爾街日報》提出抗議。

《華爾街日報》26日引述日美政府消息人士報導，指川普在與習近平通話後，轉而致電高市早苗，要求日方在台海問題上展現克制，不要刺激北京。報導聲稱，習近平在川習通話中特別強調中國對台灣的「歷史權利主張」，並敦促美方與北京合作維護世界秩序穩定。消息人士透露，川普隨後聯繫日本首相，建議避免在台灣主權議題上激怒北京。

日本內閣官房長官木原稔27日下午舉行記者會，對《華爾街日報》報導一事，作出強烈駁斥。木原稔明確表示，「報導中提及『川普總統建議不要在台灣主權問題上挑釁中國政府』的描述，並非事實。」

他同時透露，日方已就此不實報導向《華爾街日報》提出抗議。

此前高市早苗曾公開表態「台灣有事可能影響日本存亡」，並指出日本可依現行安保法制行使集體自衛權，相關發言引發中方強烈不滿，導致中日關係急遽惡化。

 
11/25 全台詐欺最新數據

