習近平施壓日本無極限！目標是「孤立高市早苗」　專家嘆：不爽丟臉

▲日本首相高市早苗26日出席國會黨首辯論。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本首相高市早苗7日在眾議院針對「台灣有事」進行答覆，引發中國政府強烈反彈。北海道大學教授分析，中國國家主席習近平認為面子受損，恐將進一步加強施壓日本，甚至藉由強化與美國總統川普的互動，達成孤立高市的局面。他警告，雙邊對立可能比2012年尖閣諸島（釣魚台）國有化更嚴峻，甚至很難降溫。

根據日媒《北海道放送》，日本北海道大學現代中國研究教授城山英巳指出，這波緊張情勢源自高市早苗在眾議院答詢時強調「台灣有事」與日本安全息息相關，引發北京政府強烈反應。他直言，當前中國對日本的批判與施壓力道，「恐怕已達2012年尖閣諸島（釣魚台群島）國有化以來的最高強度，甚至可能更甚。」

城山教授說明，北京將台灣議題視為「核心利益中的核心」，高市早苗的發言被中國解讀為「日本插手台灣統一大局」，對推動統一的習近平而言極具挑釁意味。更敏感的是，高市早苗是10月31日在APEC會晤習近平不久就公開相關立場，使習認為「面子受損」，因而可能採取更激烈的反制措施。

他指出，這次中國的反應不僅針對發言本身，而是背後存在更大範圍的戰略目標。習近平當局希望藉此形塑有利於「統一台灣」的國際環境，而關鍵在於是否能拉攏美國，「中國可能試圖透過與川普建立更緊密的關係，進而在國際上孤立高市，使日本在美中競爭處於不利位置。」

城山教授警告，北京的策略包含挑動美日之間的微妙關係，以形成「拉近中美、孤立日本」的印象。他表示，一旦習近平與川普的互動強化，即便是象徵性的，也足以使國際社會認為日本正被邊緣化，對高市政權形成更大壓力，「中國的目標已不只是要求撤回發言，而是要弱化甚至逼迫高市下台。」

在經濟面上，北海道首當其衝。中國原本即將重啟日本水產進口，卻因此事全面喊停。城山教授指出，北京刻意在改善關係的關鍵時點踩剎車，目的就是讓日本經濟感受到迫切且具體的痛點。此外，春節前後本應是北海道觀光旺季，但中國觀光團客極可能大幅減少，對旅遊業構成明顯衝擊。

然而他也觀察，雖然團體旅遊最易受到北京政策影響而縮水，但熟悉日本的個人旅客不一定會等比減少，「因為他們更重視旅遊體驗，不會完全受政治操作所左右」。

城山英巳認為，只要高市政權存在，日中關係短時間內難以回暖，「習近平心目中很明確：在高市下台之前，壓力戰將持續升級」。他以小泉純一郎時代的日中僵局為例，小泉在任內多次參拜靖國神社，導致中國前國家主席胡錦濤最後甚至採取「不再與小泉往來」的策略，直到後任首相安倍晉三上台後才恢復對話。

城山教授呼籲，官方關係冷卻不代表民間完全斷裂，反而「更需要理性交流」。他提醒，社群平台出現的反中仇恨言論只會加深對立，至於日本社會應避免情緒化攻擊，「2012年尖閣諸島國有化後，日中交流最終仍靠觀光與留學生支撐，這次同樣有可能走向關係長期冷卻，但並非無法克服。」